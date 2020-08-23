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Газета.Ru
Газета.Ru

ВОЗ указала минимальный возраст для ношения маски

Отмечается, что организации советует не требовать от детей до 5 лет носить маски в связи с пандемией коронавируса. "Это основано на безопасности и общих интересов ребенка, а также на способности использовать маску надлежащим способом при минимальной помощи", - указывается в рекомендациях.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

ВОЗ: не нужно требовать маски у детей до 5 лет

Коммерсантъ21:35
РБК

ВОЗ назвала минимальный возраст для ношения маски

РБК21:31
Lenta.ru

В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски

Lenta.ru19:20
РИА Новости

В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски

РИА Новости20:37
ТАСС

ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендовали детям с 12 лет носить защитные маски в связи с пандемией

ТАСС17:25
Комсомольская правда

Эксперты ВОЗ объяснили, с какого возраста детям необходимо носить медицинские маски

Комсомольская правдавчера в 16:46
Известия

ВОЗ порекомендовала носить маски детям с 12 лет

Известиявчера в 16:14

Алтайские врачи пожаловались Владимиру Путину на массовое заражение коронавирусом из-за халатности начальства и чиновников

По мнению медиков, действия (а точнее, бездействие) руководства больницы и профильных чиновников привели к массовому заражению персонала медучреждения коронавирусом, однако обстоятельства произошедшего скрываются от общественности.
Банкфакс21 августа в 11:34
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Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28

Падение цен и отток айтишников: что ждет рынок недвижимости Белоруссии

Рынок замер В первом полугодии ситуацию на рынке жилья Белоруссии, как и в большинстве стран, определяли экономические последствия COVID-19: было зафиксировано падение сделок, цены снизились до 5-7%.
РБКвчера в 05:00

Активисты опубликовали петицию против обязательного ношения масок

Как сообщает ToDay News Ufа, на известном сайте change.org недавно появилась петиция, согласно которой большая часть населения выступает против обязательного ношения масок гражданами Российской Федерации.
ToDay News Ufaвчера в 05:54
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Пострадавшие при взрыве в доме в Ярославле получат по 200 тыс. рублей

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ТАССвчера в 07:55
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ЕСПЧ обязал Россию предоставить супруге Навального медкарту из Омска

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РБКвчера в 15:33
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Президент Финляндии рассказал, о чём говорил с Путиным

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ИА Красная Веснавчера в 10:02
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Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте белорусского лидера Александра Лукашенко провел бы в короткие сроки повторные президентские выборы, чтобы решить вопрос с протестами в республике.
Известия20:20
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В Болгарии в честь Победы исполнили седьмую симфонию Шостаковича

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ИА Красная Весна19:19

Saudi Aramco приостановила инвестиции в нефтехимический проект в Китае

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ТАСС21 августа в 12:01
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