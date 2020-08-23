ВОЗ указала минимальный возраст для ношения маски

Отмечается, что организации советует не требовать от детей до 5 лет носить маски в связи с пандемией коронавируса. "Это основано на безопасности и общих интересов ребенка, а также на способности использовать маску надлежащим способом при минимальной помощи", - указывается в рекомендациях.