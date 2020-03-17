Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает die Welt, ссылаясь на заявление Кристиана Линдмайера, пресс-секретаря ВОЗ.

ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса

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