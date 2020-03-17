Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает die Welt, ссылаясь на заявление Кристиана Линдмайера, пресс-секретаря ВОЗ.
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с чего всё началось

ВОЗ рекомендовала лекарство для самолечения от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала пить парацетамол для лечения от коронавируса, заявил ее пресс-секретарь Кристиан Линдмайер.
РИА Новости06:52

Подробнее о событии

ВОЗ посоветовала препарат для самолечения коронавируса

РБК11:20

ВОЗ посоветовала парацетамол вместо ибупрофена при лечении COVID-19

Известия08:44

ВОЗ рекомендовала лекарство для самолечения от коронавируса

РИА Новости06:52

ВОЗ не советует принимать ибупрофен при лечении от коронавируса

Газета.Ru07:49

ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса

Lenta.ru07:19

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

RT на русском07:08

ВОЗ рассказала, чем можно лечиться от коронавируса

Телеканал 360°08:22
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Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Происшествия

В Тамбовской области зарегистрирован первый случай коронавируса

Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Тамбовской области.
Известия 10:44
Политика

Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Известия 14:28
Наука

Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови

Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Газета.Ru 08:47
Общество

Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
78.ru 11:13
Общество

Минниханов поручил начать школьные каникулы в Татарстане с 19 марта

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил перенести сроки школьных каникул на неделю раньше из-за угрозы распространения коронавируса.
Татар-информ 10:27
Общество

В Воронеже вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти озвучили обновленные меры противодействия коронавирусу на территории Воронежской области во вторник, 17 марта.
АиФ Воронеж 12:14
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости 13:32
Политика

Путин призвал россиян с пониманием отнестись к мерам по коронавирусу

Российский лидер Владимир Путин во время совещания с членами правительства попросил граждан с пониманием отнестись к мерам, принимаемым властями в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:31
Спорт

МОК не видит необходимости переносить Олимпиаду в Токио

МОК в настоящее время не считает необходимостью перенос Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса, говорится в сообщении комитета.
ProstoProSport 11:06
Экономика

Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит

Аналитики Morgan Stanley считают базовым сценарием рецессию во всем мире, и ожидают, что в этом году рост мировой экономики снизится до 0,9%.
РБК 11:53
Хоккей

Жена Ничушкина: народ готовится к концу света — гречка и антисептики по 700 рублей

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.
Чемпионат 13:41
Политика

Китай отозвал аккредитации у нескольких журналистов из США

Китай объявил во вторник об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.
ТАСС 13:58
Экономика

Титов попросил сократить налоги и надзор для бизнеса на время пандемии

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения по борьбе с последствиями коронавируса, он предлагает облегчить налоговое бремя для малого бизнеса и ввести мораторий на контроль и надзор.
РИА Новости 07:35
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $29 за баррель впервые с января 2016 года

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне упали снижаются на 3,83%, торгуясь на уровне $28,85 за баррель, следует из данных торговой площадки на 21:04 мск Последний раз топливо данного сорта находилась на этом уровне в январе 2016 года.
News.ru 14:21
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru вчера в 02:59
Общество

За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
ТАСС вчера в 19:23
Общество

Московские детские сады не закроют из‑за коронавируса

В столичных детских садах ввели свободное посещение, но полностью закрывать их из-за ситуации с коронавирусом не будут, сообщает «Интерфакс».
РИАМО 05:47
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Газета.Ru 13:29
Здоровье

Украина решила увеличить доплаты медикам и установить уголовную ответственность нарушителям карантина

Парламентарии решили ввести административную и уголовную отвественность за нарушение правил обсервации и умышленное заражение других коронавирусом: нарушителям, чьи действия повлекли за собой гибель людей, грозит лишение свободы сроком до 8 лет.
Новая газета 10:35
Общество

На Украине зафиксировали второй случай смерти от коронавируса

Первый на Украине случай смерти в результате нового коронавируса был зафиксирован 13 марта в Житомирской области.
РИА Новости 14:41
Общество

Число случаев коронавируса в Москве достигло 56

Оперативный штаб сообщил, что в Москве выявлены еще три новых случая заражения коронавирусом, число подтвержденных случаев инфицирования в столице достигло 56.
Московский Комсомолец 11:14
Киберспорт

Во что поиграть, пока заперт дома. Собрали самое интересное

Если вам нравятся динамичные мультиплеерные сражения с участием большого количества игроков, то выбор «королевской битвы» на время карантина очевиден — это Warzone.
Чемпионат 06:15
Наука

Раковины гигантских моллюсков помогли определить климат на древней Земле

Китайские исследователи обнаружили, что раковины гигантского моллюска Tridacna имеют четкие и непрерывные ежедневные полосы роста, анализ которых может показать детали климата, существовавшего на Земле 65 миллионов лет назад — и даже раньше.
Индикатор 11:10
Общество

Коронавирус распространился на 26 регионов России

Сегодня газета "Ведомости" и сайт "Открытые медиа", со ссылкой на источники написали, что если заболеваемость будет расти высокими темпами, Москву могут закрыть на въезд и выезд.
Эхо Москвы 12:00
Политика

Трамп ответил на сообщения о причастности США к коронавирусу

Президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения в том, что Америка причастна к распространению коронавируса, и назвал их "бесчестными".
РИА Новости 13:47
Гаджеты

DFI GHF51 – самый маленький ПК с процессором AMD Ryzen

До сих пор самым маленьким компьютером с процессором Ryzen Embedded PC был UDOO Bolt, но при размерах 120 x 120 мм этот компьютер почти в три раза больше DFI GHF51.
Городской портал Новый Нижний 09:36
Общество

Власти изменят правила работы ресторанов из-за коронавируса

Минпромторг разослал рекомендации торговым точкам, ресторанам и кафе по организации работы в условиях распространения коронавируса, сообщил «Интерфакс».
Ведомости 13:48
Общество

Распыляющие лекарства вертолеты в Воронеже оказались фейком

В Воронеже в социальных сетях и мессенджерах массово рассылаются сообщения о вертолётах, которые якобы ночью будут распылять лекарства от коронавируса.
МОЁ! Оnline Воронеж 11:40
Авто

Названо подходящее время для продажи подержанного автомобиля

Тарантас Ньюс вчера в 00:34
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