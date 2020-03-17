Коронавирус
Российская газетаВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает die Welt, ссылаясь на заявление Кристиана Линдмайера, пресс-секретаря ВОЗ.
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Всемирная организация здравоохранения рекомендовала пить парацетамол для лечения от коронавируса, заявил ее пресс-секретарь Кристиан Линдмайер.РИА Новости06:52
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Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Общество
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Если вам нравятся динамичные мультиплеерные сражения с участием большого количества игроков, то выбор «королевской битвы» на время карантина очевиден — это Warzone.
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Распыляющие лекарства вертолеты в Воронеже оказались фейком
В Воронеже в социальных сетях и мессенджерах массово рассылаются сообщения о вертолётах, которые якобы ночью будут распылять лекарства от коронавируса.
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