Всемирная организация здравоохранения рекомендовала пить парацетамол для лечения от коронавируса, заявил ее пресс-секретарь Кристиан Линдмайер.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает die Welt, ссылаясь на заявление Кристиана Линдмайера, пресс-секретаря ВОЗ.

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