Коронавирус

ТАССТАССВОЗ рекомендует Белоруссии усилить меры физического дистанцирования

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала Белоруссии принять дополнительные меры по физическому дистанцированию, запретив проведение массовых мероприятий. Об этом заявил в субботу глава миссии Европейского регионального бюро ВОЗ Патрик О'Коннор по итогам работы миссии в республике.
Читать в источнике
Комментировать87

Подробнее о событии

ВОЗ порекомендовала Белоруссии запретить массовые мероприятия из-за коронавируса

Спорт-Экспресс12:34

В ВОЗ рекомендовали Белоруссии готовиться к худшим сценариям пандемии

RT на русском10:36

ВОЗ рекомендовала Белоруссии усилить меры по социальному дистанцированию

РИА Новости09:19

ВОЗ призвала Белоруссию готовиться к худшему

Lenta.ru09:34

ВОЗ рекомендует Белоруссии усилить меры физического дистанцирования

ТАСС09:17

ВОЗ посоветовала Белоруссии готовиться к худшему сценарию с коронавирусом

Интерфакс09:10

ВОЗ призвала Лукашенко запретить массовые мероприятия

Московский Комсомолец09:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 13:05, Ашберн

Министр здравоохранения рассказал, почему в Беларуси до сих пор не ввели карантин

КП - Беларусь09:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
Футбол

Павлюченко раскрыл причины натурализации игроков в России

Известный в прошлом нападающий Роман Павлюченко раскрыл причины натурализации игроков в стране.
ProstoProSport 10:10
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
4K
Здоровье

В Белоруссии коронавирусом заразились более 300 медиков

В Белоруссии коронавирусной инфекцией заразился 301 медицинский работник, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на министра здравоохранения республики Владимира Караника.
Sputnik Литва 09:40
6
Политика

Зеленский в Запорожье осмотрел место будущей военной морской базы

REGNUM 12:15
8
Общество

Названы новые симптомы коронавируса

У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology.
РИА Новости 11:39
6
Энергетика

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун сравнил новую сделку ОПЕК+ с Брестским миром.
РИА Новости 12:12
312
Происшествия

Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил несколько столбов пепла

По ее данным, первый столб дыма и раскаленного пепла вулкан выбросил на высоту более чем 200 метров.
ТАСС 05:30
3
Общество

Собянин разъяснил порядок получения специальных пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 12:44
82
Здоровье

Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»

Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
758
Общество

В Москве уточнили, кто сможет выходить на работу в период самоизоляции

Московский экономический штаб уточнил указ мэра Сергея Собянина о приостановлении очного посещения работы сотрудниками предприятий многих отраслей с 13 до 19 апреля.
РИА Новости 12:18
2
Политика

Путин пообещал победу над «коронавирусной заразой»

Россия не раз проходила через серьёзные испытания, победит и «коронавирусную заразу».
RT на русском 08 апреля в 09:12
893
Общество

Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

РИА Новости 11:50
548
Общество

США вышли на первое место по числу жертв коронавируса

США вышли на первое место по числу жертв коронавируса: 18 860 человек, сообщил Университет Джона Хопкинса.
РИА Новости 12:32
14
Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
104
Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
2,4K
Общество

Воробьев объявил о введении пропускного режима в Подмосковье

Красногорск, 10 апреля 2020, 21:13 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о поэтапном введении в регионе пропускного режима.
REGNUM вчера в 14:13
704
Общество

Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
2,2K
Шоу-бизнес

Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Как заявлял представитель Бабкиной, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор, коронавирус у нее не обнаружили.
РИА Новости 03:36
20
Общество

Песков рассказал о работе московских больниц в авральном режиме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом и больницы работают в авральном режиме.
Известия 07:20
276
Транспорт

ГИБДД ограничила въезд в Москву автомобилей с региональными номерами

"В связи с введением дополнительных ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции въезд в Москву автомобилей с регистрационными знаками других регионов ограничен", - сказал источник.
ТАСС 11:46
4
Авто

Появились фотографии обновлённого Toyota Fortuner

Компания Toyota готовит к дебюту обновленную версию внедорожника Toyota Fortuner.
Новые автомобили 08 апреля в 09:29
4
Шоу-бизнес

Адвокат Жорин дал совет Муцениеце после избиения пьяным Прилучным

Народные новости 04:16
12
Общество

Врач рассказал, что коронавирус навсегда пришел

Новый коронавирус пришел к нам навсегда, и после пандемии он не исчезнет. Об этом заявил известный врач Александр Мясников.
Вечерний курьер 11:40
3
Фигурное катание

Фигуристка Медведева поделилась видео с домашней тренировки

Спортсменка записала видео с домашней тренировки для аккаунта Федерации фигурного катания России (ФФКР) в Instagram.
РЕН ТВ 12:31
Общество

Умер российский политолог Александр Некрасов

В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
273
Общество

В Тульской области продлён режим повышенной готовности из-за коронавируса

Тула, 11 апреля 2020, 18:28 — REGNUM В Тульской области режим повышенной готовности, объявленный в связи с угрозой распространения коронавируса, продлён до 30 апреля.
REGNUM 11:28
6
Политика

Россия и США договорились о создании рабочей группы по космосу

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская и американская стороны договорились о создании рабочей группы по космосу.
RT на русском 11:54
1
Армия и оружие

На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия вчера в 18:13
686
Политика

Мэр города Салавата отправлен в отставку

Башинформ 02:52
6
Общество

В Оренбуржье продлён режим самоизоляции

Оренбург, 11 апреля 2020, 16:05 — REGNUM В Оренбургской области режим самоизоляции продлен еще на неделю — до 19 апреля.
REGNUM 09:05
32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное