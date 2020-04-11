Коронавирус

REGNUMREGNUMВОЗ: в Белоруссии начался новый этап эпидемии коронавирусной инфекции

Женева, Швейцария, 11 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции.
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