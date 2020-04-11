Женева, Швейцария, 11 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции.

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Биатлон Драчев выступил против приглашения в сборную Кабукова и Королькевича Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев выступил против приглашения в национальную сборную тренеров Роберта Кабукова и Владимира Королькевича.

Происшествия В голландском аэропорту Схипхол задержан вооруженный мужчина Мужчина с оружием задержан в голландском аэропорту Схипхол. Об этом сообщила в субботу в Facebook военная полиция Нидерландов.