Коронавирус
REGNUMВОЗ: в Белоруссии начался новый этап эпидемии коронавирусной инфекции
Женева, Швейцария, 11 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции.
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Экономика
В Госдуме предлагают отложить рост тарифов на услуги ЖКХ
Москва, 10 апреля 2020, 14:42 — REGNUM В Госдуме полагают логичным в условиях коронавируса отложить в России плановый рост тарифов на услуги ЖКХ.
REGNUM вчера в 07:42
Общество
Скончался литератор и критик Александр Тимофеевский-младший
Москва, 11 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Литератор Александр Тимофеевский-младший скончался.
REGNUM 16:35
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
Наука
Причина появления новых вирусов раскрыта
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые считают, что человечество само спровоцировало появление в природе новых вирусов, активно уничтожая дикую природу.
ToDay News Ufa 05:46
Наука
Моделирование показало, как коронавирус распространяется при кашле
Planet Today вчера в 02:51
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 14:25
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова доставлена в больницу
В Санкт-Петербурге в больнице находится певица Татьяна Буланова, пишет Telegram-канал "112".
Газета.Ru 15:30
Игры
Инсайдер: Ubisoft бесплатно раздаст Assassin’s Creed 2
CyberSport.ru 14:47
Общество
Футбольный тренер Евсеев заявил, что альтернативы Путину нет
Тренер футбольной команды «Уфа» Вадим Евсеев заявил, что замены нынешнему президенту Владимиру Путину нет.
News.ru 16:35
Общество
Вывозной рейс с российскими туристами прибыл из Таиланда в Петербург
Багаж вернувшихся россиян продезинфицируют.
Эхо Москвы 16:02
Гаджеты
Субботний кинозал: как выглядит GTA V с трассировкой лучей и улучшенной графикой
Создатели ролика использовали трассировку лучей и набор улучшающих графику модификаций, от ReShade до Awesomekills Graphics, а также реалистичные текстуры и улучшенное освещение.
Игромания.ру 13:53
Здоровье
Выздоровевшие от коронавируса остаются заразными, рассказали врачи
Как сообщил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов, все пациенты, которые уже успели вылечиться от коронавирсуной инфекции, и находившиеся в тяжелом состоянии на протяжении длительного времени, могут быть источником заражения для всех остальных.
Live24 08:25
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
Общество
США вышли на первое место по числу жертв коронавируса
Число жертв коронавируса COVID-19 в США составило 18 860.
RT на русском 13:42
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов.
RT на русском 16:47
Общество
Назван самый ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года.
BFM.ru 02:18
Здоровье
Минздрав посоветовал солевой раствор для профилактики коронавируса
Министерство здравоохранения оценило эффективность солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 06:51
Общество
Городские службы Москвы проведут масштабную дезинфекцию города
Масштабную дезинфекцию Москвы для предотвращения распространения коронавируса планируется провести 12 апреля.
Известия 02:38
Общество
Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве
Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 13:09
Общество
Королева Елизавета II посвятила пасхальную речь самоизоляции
Королева подчеркнула, что «держась в стороне, мы сохраняем безопасность остальных».
Замана 17:00
Наука
Амазонию назвали одним из древнейших очагов земледелия
Находка ученых свидетельствует о том, что Амазония также является одним из древнейших очагов земледелия и входит в список регионов, где одомашнивание культур началось по окончании последнего ледникового периода.
Дилетант вчера в 09:37
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала подарок от нового возлюбленного
Алена продолжает создавать интригу для подписчиков, намекая на то, что у нее появился новый возлюбленный.
RuNews24.ru вчера в 01:37
Общество
Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
РИА Новости 11:50
Общество
Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин
Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
Интерфакс 06:45
Общество
Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны
Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН вчера в 22:17
Биатлон
Драчев выступил против приглашения в сборную Кабукова и Королькевича
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев выступил против приглашения в национальную сборную тренеров Роберта Кабукова и Владимира Королькевича.
РБК 05:34
Происшествия
В голландском аэропорту Схипхол задержан вооруженный мужчина
Мужчина с оружием задержан в голландском аэропорту Схипхол. Об этом сообщила в субботу в Facebook военная полиция Нидерландов.
ТАСС 16:39
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26