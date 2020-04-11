Женева, Швейцария, 11 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции.

Здоровье Онищенко поспорил с академиком РАН о сроках завершения пандемии Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оспорил мнение академика РАН Виктора Малеева о сроках завершения пандемии коронавируса. 46

Общество В 30 городах Турции ввели комендантский час Запрет на выход на улицу из своих домов вводится для граждан Турции с полуночи 11 апреля, проживающих в более чем 30 городах страны, 10 апреля говорится в заявлении МВД Турции. 30

Общество Вывозные авиарейсы из Сеула в Россию состоятся 12 апреля Авиарейсы из Сеула в Россию для вывоза на родину российских граждан состоятся 12 апреля, сообщает генеральное консульство РФ в Пусане 11 апреля на своей странице в Facebook.

Шоу-бизнес Певица Татьяна Буланова госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, 11 апреля 2020, 22:12 — REGNUM Российская певица Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована в одну из больниц города Санкт-Петербурга. 142

Космос Россиян поздравили с Днем космонавтики с борта МКС Российские члены экипажа экспедиции МКС-62 Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с Днем космонавтики с борта Международной космической станции (МКС).

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Здоровье Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии Москва, 12 апреля 2020, 03:45 — REGNUM Сравнительно небольшое число умерших в России из-за болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV2, свидетельствует о том, что российская система здравоохранения оказалась более подготовленной, написал 11 апреля врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Telegram. 1,2K

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Шоу-бизнес Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин. 39

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Хоккей Гол Свечникова в стиле лакросс признали лучшим в Канаде Лучший гол сыгранных матчей был определен при помощи голосования - победителем признан гол нападающего "Каролины Харрикейнз" Андрея Свечникова в ворота "Калгари Флэймз" (2:1): 20-летний россиянин, стоя за воротами, поднял шайбу на клюшку и занес ее в верхний угол, забив гол в стиле лакросса.

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