Коронавирус

REGNUMREGNUMВОЗ: в Белоруссии начался новый этап эпидемии коронавирусной инфекции

Женева, Швейцария, 11 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции.
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Чемпионат Белоруссии: Слуцкий помогает «Слуцку», лидер впервые проигрывает, ВОЗ бьет тревогу

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Отказаться от культурных и спортивных мероприятий и готовиться к худшему: что миссия ВОЗ посоветовала Беларуси в связи с коронавирусом

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Онищенко поспорил с академиком РАН о сроках завершения пандемии

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Авиарейсы из Сеула в Россию для вывоза на родину российских граждан состоятся 12 апреля, сообщает генеральное консульство РФ в Пусане 11 апреля на своей странице в Facebook.
ИА Красная Весна 06:18
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Певица Татьяна Буланова госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга

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Российские члены экипажа экспедиции МКС-62 Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с Днем космонавтики с борта Международной космической станции (МКС).
Известия 20:20
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«На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.
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Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США

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Воспаление легких диагностировали у историка моды Александра Васильева.
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Тони Фергюсон прокомментировал отмену UFC 249

В пятницу, 10 апреля, боец ММА Тони Фергюсон отреагировал на отмену турнира UFC 249.
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Военные России и Беларуси отмечают День войск ПВО

В воскресенье, 12 апреля, в России и Беларуси справляют День противовоздушной обороны.
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В ангарской колонии заключенные устроили бунт

В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
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Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в Бурятии возросло до 61

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бурятии увеличилось до 61. Об этом сообщили в региональном правительстве.
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Тэхён мог сыграть Гарри Поттера

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Глава минздрава Башкирии Максим Забелин сообщил сегодня на брифинге, что должность заместителя главврача РКБ занял бывший главврач Белорецкой ЦРБ Евгений Кустов — «опытный специалист с опытом работы в горячих точках, в области медицины катастроф».
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Политолог Александр Некрасов скончался на 64-м году жизни. Он являлся правнуком Льва Толстого и поэта Николая Некрасова.
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Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

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Гол Свечникова в стиле лакросс признали лучшим в Канаде

Лучший гол сыгранных матчей был определен при помощи голосования - победителем признан гол нападающего "Каролины Харрикейнз" Андрея Свечникова в ворота "Калгари Флэймз" (2:1): 20-летний россиянин, стоя за воротами, поднял шайбу на клюшку и занес ее в верхний угол, забив гол в стиле лакросса.
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МИД Чехии прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

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Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, следует ли опасаться еды, которую приготовил зараженный коронавирусом повар.
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Систему пропусков в Подмосковье введут с 15 апреля

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