Коронавирус
REGNUMВОЗ: в Белоруссии начался новый этап эпидемии коронавирусной инфекции
Женева, Швейцария, 11 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции.
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 22:16, Ашберн
Происшествия
Под подозрением на коронавирус в Забайкалье оказались трое детей
22 человека находятся под подозрением на наличие инфекции.
Московский Комсомолец Чита вчера в 23:01
Здоровье
Онищенко поспорил с академиком РАН о сроках завершения пандемии
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оспорил мнение академика РАН Виктора Малеева о сроках завершения пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 16:30
Общество
В 30 городах Турции ввели комендантский час
Запрет на выход на улицу из своих домов вводится для граждан Турции с полуночи 11 апреля, проживающих в более чем 30 городах страны, 10 апреля говорится в заявлении МВД Турции.
ИА Красная Весна вчера в 15:44
Общество
Вывозные авиарейсы из Сеула в Россию состоятся 12 апреля
Авиарейсы из Сеула в Россию для вывоза на родину российских граждан состоятся 12 апреля, сообщает генеральное консульство РФ в Пусане 11 апреля на своей странице в Facebook.
ИА Красная Весна 06:18
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, 11 апреля 2020, 22:12 — REGNUM Российская певица Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована в одну из больниц города Санкт-Петербурга.
REGNUM 15:12
Космос
Россиян поздравили с Днем космонавтики с борта МКС
Российские члены экипажа экспедиции МКС-62 Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с Днем космонавтики с борта Международной космической станции (МКС).
Известия 20:20
Общество
На всех въездах в Москву работают наряды полиции
«На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.
RT на русском 08:45
Политика
Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета 18:00
Общество
СМИ узнали о воспалении легких у историка моды Александра Васильева
Воспаление легких диагностировали у историка моды Александра Васильева.
Известия 18:45
Единоборства
Тони Фергюсон прокомментировал отмену UFC 249
В пятницу, 10 апреля, боец ММА Тони Фергюсон отреагировал на отмену турнира UFC 249.
ГЛАС.RU вчера в 02:21
Армия и оружие
Военные России и Беларуси отмечают День войск ПВО
В воскресенье, 12 апреля, в России и Беларуси справляют День противовоздушной обороны.
SM News 17:06
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Москва, 12 апреля 2020, 03:45 — REGNUM Сравнительно небольшое число умерших в России из-за болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV2, свидетельствует о том, что российская система здравоохранения оказалась более подготовленной, написал 11 апреля врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Telegram.
REGNUM 20:45
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Бурятии возросло до 61
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бурятии увеличилось до 61. Об этом сообщили в региональном правительстве.
RT на русском 09 апреля в 22:59
Кино
Тэхён мог сыграть Гарри Поттера
Popcake 12:33
Общество
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
Деловое.ТВ вчера в 15:56
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала подарок от нового возлюбленного
Алена продолжает создавать интригу для подписчиков, намекая на то, что у нее появился новый возлюбленный.
RuNews24.ru вчера в 01:37
Здоровье
РКБ Уфы усилили заместителем с опытом работы в медицине катастроф
Глава минздрава Башкирии Максим Забелин сообщил сегодня на брифинге, что должность заместителя главврача РКБ занял бывший главврач Белорецкой ЦРБ Евгений Кустов — «опытный специалист с опытом работы в горячих точках, в области медицины катастроф».
Коммерсантъ Уфа 05:16
Общество
Правнук Толстого политолог Александр Некрасов умер в Лондоне
Политолог Александр Некрасов скончался на 64-м году жизни. Он являлся правнуком Льва Толстого и поэта Николая Некрасова.
Газета.Ru 13:38
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
Космос
Сибирский вуз запатентовал силовое поле для защиты космонавтов
Для защиты эксперты предлагают разные способы: окружить космический корабль метровым слоем воды, создать вокруг него электростатическое поле и так далее.
РИА Новости 20:20
Хоккей
Гол Свечникова в стиле лакросс признали лучшим в Канаде
Лучший гол сыгранных матчей был определен при помощи голосования - победителем признан гол нападающего "Каролины Харрикейнз" Андрея Свечникова в ворота "Калгари Флэймз" (2:1): 20-летний россиянин, стоя за воротами, поднял шайбу на клюшку и занес ее в верхний угол, забив гол в стиле лакросса.
Газета.Ru 22:10
Космос
Rocket Lab научилась ловить ракету вертолётом
Лёгкая ракета-носитель Electron, первую ступень которой планируется использовать многократно, конструктивно не имеет возможности самостоятельно вертикально приземлять на землю как это делает Falcon 9 от SpaceX, но у американской компании реализована система ловли ступени в воздухе с помощью вертолётов.
Популярная механика 04:04
Политика
МИД Чехии прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
МИД Чехии считает, что демонтаж памятника маршалу Коневу не противоречит договору о дружественных отношениях и сотрудничестве с РФ, говорится в заявлении дипведомства на его сайте.
РИА Новости вчера в 16:33
Общество
Малышева рассказала, как не заразиться коронавирусом через еду
Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, следует ли опасаться еды, которую приготовил зараженный коронавирусом повар.
РИА Новости 19:37
Армия и оружие
Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео
Piter.tv вчера в 07:01
Шоу-бизнес
Пригожин переживает из-за возможного развода с Валерией
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился с фанатами мыслями, что его брак с певицей Валерией может не выдержать проверку самоизоляцией.
iReactor вчера в 06:18
Общество
Систему пропусков в Подмосковье введут с 15 апреля
Систему пропусков для поездок на любом транспорте введут в Подмосковье с 15 апреля, начать их оформление можно будет с 13 апреля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Instagram.
МИР 24 13:16
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия вчера в 18:13
Происшествия
Против жителя Якутии возбудили дело за несоблюдение карантина
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя якутского города Алдана, который, вернувшись в регион, проигнорировал карантин, введенный из-за коронавируса, и посещал общественные места города.
ТАСС 20:45