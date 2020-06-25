На минувшей неделе в Европе зафиксирован рост числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. В тридцати странах региона за последние две недели наблюдалась неутешительная динамика по коронавирусу.

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов. 6,1K

Общество Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19 Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, сообщает газета "Красная Звезда". 127

Политика Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной во время видеоконференции с предпринимателем Игорем Гуменным. 84

Политика Особое мнение: Виктор Шендерович На грустной ноте сегодня заканчивается "Особое мнение" Виктора Шендеровича.

Культура Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане Концерт в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоялся на Мамаевом кургане в Волгограде 24 июня, сообщает ТАСС. 243

Общество Названо максимально допустимое количество съеденной черешни в день Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов назвала максимальное количество черешни, которое допустимо съесть в течение дня. 9

Общество Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук. 983

Здоровье Названы пожизненные последствия коронавируса Британские врачи назвали пожизненные последствия коронавируса, с которыми придется столкнуться очень многим из перенесших болезнь, сообщает РБК. 1,6K

Авто В Германии попросили возобновить продажи Lada в ЕС Опубликована открытая петиция с просьбой возобновить продажи машин Lada в странах ЕС, она получила поддержку официального дистрибьютора Lada в Германии Lada Deutschland GmbH. 73