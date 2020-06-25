Коронавирус

Вести.RuВести.RuВОЗ: в Европе зафиксирован новый всплеск коронавируса

На минувшей неделе в Европе зафиксирован рост числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. В тридцати странах региона за последние две недели наблюдалась неутешительная динамика по коронавирусу.
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ВОЗ заявила о начале второй волны коронавируса в Европе

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ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе

Коммерсантъвчера в 10:02
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ВОЗ зафиксировала новую вспышку коронавируса в Европе

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Особое мнение: Виктор Шендерович

На грустной ноте сегодня заканчивается "Особое мнение" Виктора Шендеровича.
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Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

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В Индии за один день от ударов молний погибли более 100 человек

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Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане

Концерт в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоялся на Мамаевом кургане в Волгограде 24 июня, сообщает ТАСС.
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Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
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Названы пожизненные последствия коронавируса

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Опубликована открытая петиция с просьбой возобновить продажи машин Lada в странах ЕС, она получила поддержку официального дистрибьютора Lada в Германии Lada Deutschland GmbH.
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Путин запретил «накручивать явку» на голосование по Конституции

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После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor вчера в 09:24
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В Новосибирской области приняли решение о продлении режима самоизоляции на неопределённый срок.
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Дорогу к будущему обсерватору в Дарасуне отремонтируют к октябрю

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Фотограф Роман Родин показал фигуру Пугачевой в купальнике

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В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова

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