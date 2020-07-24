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ТАСС
ТАСС

ВОЗ: в мире за сутки выявили более 284 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 15,29 млн, увеличившись за сутки более чем на 284 тыс. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло почти на 10 тыс. и приблизилось к 629 тыс.В источнике
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Московский Комсомолец

ВОЗ: за сутки в мире заразились коронавирусом более 284 тысяч человек

Московский Комсомолецвчера в 15:52
Lenta.ru

Коронавирус побил рекорд по числу заражений

Lenta.ruвчера в 16:40
ТАСС

ВОЗ: в мире за сутки выявили более 284 тыс. заразившихся коронавирусом

ТАССвчера в 15:18
РБК

ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки

РБК18:17
РИА Новости

ВОЗ сообщила о рекордном приросте заболевших COVID-19 за сутки

РИА Новостивчера в 14:52
Вечерняя Москва

Число случаев заражения коронавирусом в мире за сутки выросло на рекордные 284 тысячи

Вечерняя Москвавчера в 15:20
REGNUM

ВОЗ: в мире за сутки выявлено 284 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2

REGNUMвчера в 15:23
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Российские пранкеры позвонили Монике Левински от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили от имени экоактивистки Греты Тунберг с бывшей сотрудницей Белого дома Моникой Левински, известной романом с экс-президентом США Биллом Клинтоном.
Известиявчера в 16:06
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Ученые выяснили, что водоросли помогают от коронавируса лучше лекарств

Американские и корейские ученые выяснили, что гепарин, входящий в состав морских водорослей блокирует новый коронавирус лучше, чем ремдесивир — главный препарат от COVID-19, применяемый в США.
РИА Новостивчера в 11:11
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HBO начал работу над приквелом сериала «Игра престолов»

По словам инсайдеров, на сегодняшний день ведётся кастинг актеров, которые сыграют главные роли в картине, в частности, короля Визериса первого, принцессы Рейниры, королевы Алисенты Хайтауэра и Эйгона второго.
Evo-rus.com23 июля в 01:18
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Пушков объяснил «геополитическую капитуляцию» Горбачева

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил первому президенту СССР Михаилу Горбачеву, назвавшему обвинения в «геополитической капитуляции» «чепухой», пишет Московский комсомолец.
Аргументы и Факты21:37

Fiat Chrysler начнет выпускать беспилотники

Беспилотные фургоны FCA будет выпускать совместно с фирмой Waymo, которая является дочерней компанией Alphabet Inc. Продукцию FCA, в частности фургоны Ram ProMaster, будут оснащать системой автопилотирования Waymo Driver, которая использует сервис Google Street View.
Letnews.ru23 июля в 04:46
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В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии

RT сообщил, что британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.
РИА Новостивчера в 04:57
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