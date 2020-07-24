Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 9753 пациента с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 628 903. Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 247 225 выявленных инфицированных и 7097 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.

ВОЗ: в мире за сутки выявлено 284 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2

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