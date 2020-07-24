Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 9753 пациента с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 628 903. Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 247 225 выявленных инфицированных и 7097 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.

ВОЗ: в мире за сутки выявлено 284 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2

Политика В МИД пояснили выбор Танзании для возобновления авиасообщения Включение Танзании в список из трех стран, с которыми Россия восстанавливает авиасообщение, объясняется популярностью страны у российских туристов. 2

Единоборства Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107 Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно. 3

Общество Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры Туристы, у которых были аннулированы туры из-за пандемии коронавируса COVID-19, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года. 48

Космос Ученый рассказал об упавшем в Японии метеорите Ученый из токийского Государственного музея науки Сигэкадзу Ёнэда рассказал об упавшем в Японии метеорите. 5

Общество В Кузбассе шесть человек заразились коронавирусом в детском лагере Двое детей и четверо взрослых, зараженных коронавирусной инфекцией, выявили в детском оздоровительно-образовательном центре "Сибирская сказка", несмотря на то, что в учреждении соблюдались все требования Роспотребнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства образования и науки. 12

Происшествия СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко. 474

Общество На Урале и в Поволжье в выходные похолодает почти на 20°С Температура в регионах Урала и Поволжья на выходных, 25-26 июля, понизится почти на 20°С, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Киберспорт В шутере «Anthem 2.0» бои между игроками будут не особо важны На вопросы аудитории о PvP Дейли ответил расплывчато, однако подтвердил, что сражения между игроками не являются приоритетом в разработке.

Происшествия В Крыму во время прогулки пропал трехлетний мальчик Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в крымском селе во время прогулки со старшей сестрой пропал трехлетний мальчик. 9

Кино Джеймс Кэмерон отменил выход «Аватар 2» Выход второй части знаменитого фильма, режиссером которого является не менее знаменитый Джеймс Кэмерон, снова был перенесен. 30

Культура Константин Хабенский проведет онлайн-экскурсию по Третьяковке Казимир Малевич и Марк Шагал, Петров-Водкин и Кандинский, Татлин и Родченко — девять историй посвящены знаковым художникам того периода. 2