Коронавирус
REGNUMВОЗ: в мире за сутки выявлено 284 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2
Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 9753 пациента с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 628 903. Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 247 225 выявленных инфицированных и 7097 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.
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Происшествия
Ребенок опрокинул скульптуру XVIII века в Царском Селе
Культуромания 02:41
Религия
Эрдоган лично принял участие в первом за 86 лет намазе в Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган произнес азан (призыв к молитве) в соборе Святой Софии в Стамбуле, где начался первый после 1934 года пятничный намаз.
Газета.Ru 06:40
Происшествия
В результате стрельбы на базе ВВС США погиб один человек
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Политика
Климкин предложил устроить из Крыма проблему для России
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил создать для России проблемы из Крыма.
РИА Новости 23:25
Экономика
СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений
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Газета.Ru 23:26
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
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В Хабаровске эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании
В аэропорту Хабаровска провели эвакуацию после сообщения о минировании терминала внутренних авиалиний.
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Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
Наука
Разработали тест, который выявляет рак за четыре года до проявления
Группа ученых смогла создать технологию, которая позволяет выявить пять форм онкологии за четыре года до возникновения первых симптомов заболевания по анализу крови.
МедиаПоток 22 июля в 09:47
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АиФ Нижний Новгород вчера в 11:47
Происшествия
В Крыму во время прогулки пропал трехлетний мальчик
Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в крымском селе во время прогулки со старшей сестрой пропал трехлетний мальчик.
ТАСС 16:18
Общество
Пермские двигатели ПД-14 установили на опытный самолет МС-21
Пермские двигатели ПД-14 успешно установили на опытный самолет МС-21-310, сообщает Госкорпорация «Ростех».
Рифей-Пермь 00:21
Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Президент России Владимир Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:55
Происшествия
В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК
Женщина, подозреваемая в убийстве заслуженного педагога ВГИК на западе Москвы, задержана, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 22 июля в 13:48
Футбол
Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции
С 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления Лоика Перрина. ПСЖ в 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Франции.
RT на русском 17:13
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском 16:39
Политика
Трамп: США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса
Власти США скупили 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который применяется для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщил президент Дональд Трамп.
Коммерсантъ 21:30
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева
По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год, используя служебное положение, Ишаев «обеспечил заключение» с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае.
РБК вчера в 18:02
Футбол
Капитана «Ливерпуля» Хендерсона назвали лучшим игроком премьер-лиги
Британская Ассоциации футбольных журналистов (FWA) провела традиционный опрос, чтобы выявить лучшего игрока чемпионата страны в премьер-лиге.
Вести.Ru 07:40
Политика
Лукашенко допустил применение армии для наведения порядка в стране
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хотел бы привлекать армию для наведения общественного порядка в стране, однако «всякое может быть».
Военное дело 08:24
Политика
Пушков объяснил «геополитическую капитуляцию» Горбачева
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Аргументы и Факты 21:37
Энергетика
В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России
В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
RT на русском 12:45
Экономика
Цена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года
Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
РБК 09:22
Футбол
«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю
«Ривер Плейт» получил предложение от ЦСКА по полузащитнику Хорхе Карраскалю, но руководство аргентинского клуба считает, что сумма недостаточна.
Спорт-Экспресс 19:51
Общество
Миллионы американцев оказались под угрозой выселения из-за пандемии
Ранее лауреат Нобелевской премии Роберт Шиллер заявил, что в крупных городах США цены на жилье могут резко снизиться из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 21:45
Общество
ООН: теплая погода в Сибири привела к пожарам в Арктике
Московский Комсомолец 12:39
Гаджеты
Компания Xiaomi обновит 23 модели своих смартфонов до MIUI 12
Вторая волна обновлений затронет такие модели, как Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro, Mi 8, Mi 9 SE, Mi CC9, Mi Mix 3. И это далеко не все.
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