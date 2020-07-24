Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 9753 пациента с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 628 903. Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 247 225 выявленных инфицированных и 7097 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.

ВОЗ: в мире за сутки выявлено 284 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2

Политика Климкин предложил устроить из Крыма проблему для России Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил создать для России проблемы из Крыма.

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 310

Единоборства Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107 Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно. 3

Наука Разработали тест, который выявляет рак за четыре года до проявления Группа ученых смогла создать технологию, которая позволяет выявить пять форм онкологии за четыре года до возникновения первых симптомов заболевания по анализу крови. 22

Происшествия В Крыму во время прогулки пропал трехлетний мальчик Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в крымском селе во время прогулки со старшей сестрой пропал трехлетний мальчик. 13

Футбол Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции С 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления Лоика Перрина. ПСЖ в 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Франции.

Происшествия Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год, используя служебное положение, Ишаев «обеспечил заключение» с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае. 194

Футбол Капитана «Ливерпуля» Хендерсона назвали лучшим игроком премьер-лиги Британская Ассоциации футбольных журналистов (FWA) провела традиционный опрос, чтобы выявить лучшего игрока чемпионата страны в премьер-лиге.

Политика Лукашенко допустил применение армии для наведения порядка в стране Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хотел бы привлекать армию для наведения общественного порядка в стране, однако «всякое может быть». 45

Политика Пушков объяснил «геополитическую капитуляцию» Горбачева Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил первому президенту СССР Михаилу Горбачеву, назвавшему обвинения в «геополитической капитуляции» «чепухой», пишет Московский комсомолец. 2

Энергетика В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции. 45

Футбол «Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю «Ривер Плейт» получил предложение от ЦСКА по полузащитнику Хорхе Карраскалю, но руководство аргентинского клуба считает, что сумма недостаточна.

Общество Миллионы американцев оказались под угрозой выселения из-за пандемии Ранее лауреат Нобелевской премии Роберт Шиллер заявил, что в крупных городах США цены на жилье могут резко снизиться из-за пандемии коронавируса. 1