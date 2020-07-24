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ТАСС
ТАСС

ВОЗ: в мире за сутки выявили более 284 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 15,29 млн, увеличившись за сутки более чем на 284 тыс. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло почти на 10 тыс. и приблизилось к 629 тыс.В источнике
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РБК

ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки

РБК18:17
Коммерсантъ

В мире зафиксирован рекордный прирост случаев заражения коронавирусом за сутки

Коммерсантъ17:17
Lenta.ru

Коронавирус побил рекорд по числу заражений

Lenta.ruвчера в 16:40
Московский Комсомолец

ВОЗ: за сутки в мире заразились коронавирусом более 284 тысяч человек

Московский Комсомолецвчера в 15:52
ТАСС

ВОЗ: в мире за сутки выявили более 284 тыс. заразившихся коронавирусом

ТАССвчера в 15:18
Газета.Ru

ВОЗ зафиксировала рекордное число случаев заражения COVID-19 в мире

Газета.Ruвчера в 14:53
РИА Новости

ВОЗ сообщила о рекордном приросте заболевших COVID-19 за сутки

РИА Новостивчера в 14:52

МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе

Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ruвчера в 14:53
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«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году

До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК22 июля в 09:53
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Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Каждое процессуальное решение, принятое следователем, должно быть грамотным и безукоризненным и гарантировать полноту расследования, а допущенные ошибки нужно своевременно исправлять, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении сотрудникам и ветеранам органов следствия России.
РИА Новости17:26
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Azur Air возобновит рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан с 10 августа

«Авиакомпания Azur Air готова к возобновлению международных полетов, в том числе в Турцию, и в соответствии с решением правительства РФ восстановить с 10 августа рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Анталью, Бодрум и Даламан», - сказала собеседница агентства.
Агентство Москвавчера в 09:01
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Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ruвчера в 11:51
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