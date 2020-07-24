ВОЗ: в мире за сутки выявили более 284 тыс. заразившихся коронавирусом
Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 15,29 млн, увеличившись за сутки более чем на 284 тыс. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло почти на 10 тыс. и приблизилось к 629 тыс.В источнике
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ВОЗ: за сутки в мире заразились коронавирусом более 284 тысяч человек
Московский Комсомолецвчера в 15:52