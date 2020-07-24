Коронавирус
REGNUMВОЗ: в мире за сутки выявлено 284 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2
Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 9753 пациента с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 628 903. Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 247 225 выявленных инфицированных и 7097 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.
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Число случаев заражения коронавирусом в мире за сутки выросло на рекордные 284 тысячи
Вечерняя Москвавчера в 15:20
ВОЗ заявила о рекордном суточном приросте зараженных коронавирусом
Национальная служба новостейвчера в 14:59
В мире зафиксирован рекордный прирост случаев заражения коронавирусом за сутки
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