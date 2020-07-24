Коронавирус

REGNUMREGNUMВОЗ: в мире за сутки выявлено 284 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 9753 пациента с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 628 903. Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 247 225 выявленных инфицированных и 7097 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки

РБКвчера в 18:17

Число случаев заражения коронавирусом в мире за сутки выросло на рекордные 284 тысячи

Вечерняя Москвавчера в 15:20

Коронавирус побил рекорд по числу заражений

Lenta.ruвчера в 16:40

ВОЗ заявила о рекордном суточном приросте зараженных коронавирусом

Национальная служба новостейвчера в 14:59

ВОЗ сообщила о рекордном приросте заболевших COVID-19 за сутки

РИА Новостивчера в 14:52

ВОЗ: в мире за сутки выявлено 284 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2

REGNUMвчера в 15:23

В мире зафиксирован рекордный прирост случаев заражения коронавирусом за сутки

Коммерсантъвчера в 17:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:51, Ашберн
Игры

GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Evo-rus.com 02:16
540
Общество

Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого

Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
23
Единоборства

Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107

Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
7
Политика

Климкин предложил превратить Крым в проблему для России

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин предложил сделать из Крыма проблемы для России. Об этом он написал в своем Facebook.
Lenta.ru 00:38
166
Гаджеты

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Эксперты Роскачества развеяли мифы, которые все еще витают вокруг разрядки и зарядки смартфонов.
ToDay News Ufa вчера в 00:42
32
Космос

Китай запустил три спутника для развития интернета и картографии

КНР запустила на орбиту три спутника, предназначенных для развития интернета вещей, более точного картографирования и астрофизических наблюдений, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).
Газета.Ru 01:13
Экономика

В России могут ввести дополнительный сбор с продаж алкоголя и табака

Член Общественной палаты России и глава Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предлагает взимать дополнительный сбор с прибыли от продаж алкоголя и табака, который пойдет на развитие здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 15:40
233
Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:20
2,6K
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
1,1K
Политика

Украинские активисты поддержали акции протеста в Хабаровске

Митинги в Хабаровске привлекли внимание украинских провокаторов. Иностранные активисты призывают к отделению Хабаровского края от России.
Политическая Экспертиза вчера в 14:00
93
Экономика

В Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей в качестве поддержки.
Газета.Ru 23 июля в 03:26
1K
Наука

Обнаружены артефакты 33-тысячелетней давности в Центральной Мексике

Во время раскопок в пещере Сакатекасе в центральной Мексике археологи обнаружили каменные орудия труда и другие доказательства, свидетельствующие о присутствии доисторических людей.
ToDay News Ufa 23 июля в 05:05
38
Гаджеты

Компания AMD представила процессоры Ryzen 4000

Эксперты считают, что компания AMD благодаря выпуску этих процессоров сможет составить неплохую конкуренцию Intel.
Evo-rus.com 22 июля в 01:35
44
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
344
Общество

Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью

Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
311
Общество

Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 23 июля в 08:55
145
Космос

Мини-спутники Илона Маска преградили комету NEOWISE

Компания SpaceX с момента начала реализации проекта запустила более 500 спутников.
Дни24 вчера в 11:50
5
Авто

Skoda обновила оснащение своих автомобилей в России

Компания Skoda представила в России обновленные автомобили 2021 модельного года, доступные к заказу в производство уже в июле.
Автоновости дня вчера в 09:23
3
Происшествия

СК подтвердил возбуждение дела о взятке против чиновника из Югры

Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе подтвердили факт возбуждения уголовного дела по статье о получении взятки в отношении заместителя директора департамента промышленности Югры, сообщает в субботу региональное следственное управление СК РФ.
РИА Новости 02:41
6
Футбол

Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон

Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
МонаВиста вчера в 12:02
12
Футбол

Нынешним летом «Реал» намерен продать игроков на 180 миллионов евро

Всего «Реал» намерен в нынешнем году заработать на трансферном рынке 180 миллионов евро.
Советский спорт вчера в 18:59
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке

Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru 23 июля в 06:58
191
Футбол

«Кротоне» во второй раз в истории выступит в Серии А

Стоит отметить, что "Кротоне" уже пробивался в элитный дивизион в сезоне-2016/17, однако вылетел из Серии А уже в следующем сезоне.
Газета.Ru 02:43
Кино

Компания Disney отложила премьеры своих фильмов из-за пандемии

Компания Disney отложила сразу несколько премьер новых фильмов из-за пандемии коронавирусной инфекции.
iReactor вчера в 02:20
13
Технологии

Масштабный сбой сервисов Garmin мог быть вызван хакерской атакой

Как стало известно, в работе сервисов Garmin наблюдался масштабный сбой, который компания сначала пыталась устранить собственными силами.
Astera вчера в 13:14
3
Транспорт

Движение такси запретят на трех участках выделенных полос в Москве

Эхо Москвы вчера в 13:34
40
Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
1,2K
Наука

Коронавирус может распространяться на расстояние более 8 метров

Цензуры.Нет вчера в 10:21
38
Происшествия

Один человек погиб в результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде

Интерфакс вчера в 23:53
13
Политика

Закон об упрощенном получении гражданства РФ вступил в силу

Президент Владимир Путин подписал закон об упрощённом получении гражданства РФ 24 апреля 2020 года.
Право.ру вчера в 02:56
600
ещё по теме
Главное