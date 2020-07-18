Коронавирус
ИзвестияВОЗ вновь зафиксировала рекордный прирост случаев коронавируса в мире
За минувшие сутки в мире было выявлено почти 260 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число летальных случаев за 24 часа составило 7360. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в субботу, 18 июля.
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Общество
Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек
Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru 14:52
Культура
Киркоров получил именную звезду у Летнего амфитеатра в Витебске
Король российской эстрады Филипп Киркоров получил именную плиту перед Летним амфитеатром в Витебске.
NewInform 16 июля в 13:37
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского извинений
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения.
РИА Новости 15:58
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM 11:07
Армия и оружие
Эксперт: российские войска в Крыму будут уничтожены за 36 часов
В случае начала боевых действий против Украины группировка российских войск в Крыму может быть уничтожена за 36 часов.
Военное дело 05:42
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
С 1 января 2021 года россияне смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
RT на русском 12:05
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
Авто
Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей
Из-за возможных проблем с системой ABS ремонту подлежат 18 563 автомобиля, выпущенных в период с 16 марта 2005-го по 22 сентября 2009 года.
Автоновости дня 14:20
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая опубликовала фото красавца-сына в его день рождения
Фотография появилась в личном Instagram-аккаунте звезды в честь дня рождения сына: юному Александру исполнилось 9 лет.
Летидор вчера в 04:15
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
Политика
ФРГ, Италия, Франция рассмотрят санкции за нарушение эмбарго в Ливии
Германия, Италия и Франция изучат возможность введения санкций за нарушение военного эмбарго в Ливии.
RT на русском 14:42
Общество
Турция намерена выпустить электромобиль к концу 2022 года
"Строительство завода планируется завершить за 18 месяцев, а к концу 2022 года с конвейера сойдет первый серийный электромобиль турецкого производства", - заявил Эрдоган на церемонии закладки фундамента автозавода в провинции Бурса.
РИА Новости 15:53
Происшествия
В Екатеринбурге установят организаторов вечеринки у дома правительства
Полиция в Екатеринбурге устанавливает организаторов дискотеки, организованной под окнами правительства Свердловской области во время действия коронавирусных ограничений.
Известия 08:37
Общество
Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Политика
МИД получил заверения от ПНС Ливии в освобождении двух россиян
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии передало Министерству иностранных дел России письменные заверения, что проблема с освобождением российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана будет решена в ближайшее время.
RT на русском 11:16
Футбол
Первым летним новичком ПФК ЦСКА станет нападающий
Bobsoccer 02:34
Армия и оружие
Минобороны РФ сообщило о сроках завершения внезапной проверки войск
Начатая в российских войсках внезапная проверка боеготовности завершится 21 июля, сообщили в Министерстве обороны России.
Народные новости вчера в 07:58
Футбол
Глава судейского комитета РФС высказался о проблемах в работе с VAR
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц высказал мнение о проблемах в работе с системой видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 16:01
Авто
АвтоВАЗ заменил поставщика сидений для автомобилей Lada
Avtovesti.com 15:42
Футбол
Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче
Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.
Vprognoze.ru вчера в 16:18
Общество
В Одессе начали поднимать со дна затонувший танкер «Делфи»
В Одессе начали поднимать со дна затонувший в ноябре 2019 года танкер «Делфи». Об этом в субботу, 18 июля, сообщило издание «Думская»
Украина.ру 08:33
Политика
Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть
Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна 11:22
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:49
Космос
Красивое замедленное видео показывает комету NEOWISE с орбиты Земли
Результат позволяет зрителям фильма ощутить, каково находиться на борту космической станции, пролетая 400 километров над Землей со скоростью 28 000 километров в час и наблюдая, как поднимается комета NEOWISE, о которой ММ ранее уже писали.
Машины и Механизмы 16 июля в 02:59
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Гаджеты
AMD Ryzen 7 Pro 4750G оказался быстрее Ryzen 7 3800XT
По данным тестового пакета SiSoftware, восьмиядерный «гибрид» Ryzen 7 Pro 4750G обгоняет Ryzen 7 3800XT по результатам.
Игромания.ру 16 июля в 09:07