Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.

с чего всё началось

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не дает рекомендаций по поводу открытия границ. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, подчеркнув, что такие решения принимаются на уровне властей страны, пишет РИА Новости.

ВОЗ воздержалась от рекомендаций по открытию российских границ

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