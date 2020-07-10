Коронавирус

Национальная служба новостейНациональная служба новостейВОЗ воздержалась от рекомендаций по открытию российских границ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не дает рекомендаций по поводу открытия границ. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, подчеркнув, что такие решения принимаются на уровне властей страны, пишет РИА Новости.
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с чего всё началось

В ВОЗ оценили вероятность второй волны COVID-19 в России

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
РИА Новости03:09

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В ВОЗ предупредили о второй волне COVID-19 в России «хоть завтра»

РБК05:44

ВОЗ оценила готовность российской системы здравоохранения ко второй волне COVID-19

Взгляд.ру03:55

В ВОЗ назвали поведение россиян фактором возникновения второй волны COVID-19

Известия03:47

В ВОЗ раскрыли способ предотвратить вторую волну коронавируса в России

Lenta.ru03:49

«Вот откуда ваши 6 тысяч зараженных в день». В ВОЗ заявили, что количество заболевших коронавирусом в России не снижается из-за несоблюдения ограничений

Фонтанка.Ру03:33

В ВОЗ заявили о приходе второй волны коронавируса «хоть завтра»

Газета.Ru03:22

В ВОЗ рассказали, как можно предотвратить вторую волну COVID-19 в России

РИА Новости03:37
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 06:23, Ашберн
Происшествия

С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
137
Происшествия

Суд закрыл процесс по вопросу об аресте губернатора Хабаровского края

BFM.ru 05:32
141
Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
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Происшествия

Капитан ФСБ получила три года условно за разглашение гостайны

В результате Западный окружной военный суд приговорил нарушительницу к трем годам тюрьмы условно.
RuNews24.ru вчера в 23:41
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Авто

Kia пополнила семейство Ceed гибридными версиями

Хэтчбеки и универсалы Kia Ceed получили умеренно-гибридные агрегаты. Южнокорейская компания Kia обновила модельную линейку Ceed.
SpeedMe 01:59
Общество

В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек

Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
3
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с Ильей Авербухом

Недавно в сети появились провокационные снимки 25-летней Елизаветы Арзамасовой, которая сидела за столом в кафе с 46-летним Ильей Авербухом.
RuNews24.ru 04:32
23
Экономика

Инвесторы поставили рекордные $20 млрд против Tesla

Объем акций Tesla, купленных инвесторами в качестве короткий позиций, достиг $19,95 млрд.
РБК 04:32
Политика

Украина заподозрила Россию в выходе из минских соглашений

Украина заподозрила Россию в желании выйти из минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.
Lenta.ru 05:55
1
Авто

Суперкар Nissan GT-R подготовили для бездорожья

Суперкар Nissan GT-R часто выступает объектом для тюнинга.
Тарантас Ньюс 03:21
2
Музыка

Клип Моргенштерна и Элджея набрал 2,5 миллиона просмотров за 5 часов

Музыкальный клип рэперов Моргенштерна и Элджея на композицию Cadillac собрал 2,5 млн просмотров за 5 часов с момента своего появления на YouTube-канале Morgenshtern.
Московский Комсомолец 03:02
16
Политика

Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
139
Политика

Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему не известно о якобы состоявшемся в 2016 году разговоре российского лидера Владимира Путина и занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко, как и о достоверности опубликованной записи.
РИА Новости 06:07
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Футбол

«Спартак» объявил о назначении Шамиля Газизова генеральным директором

Новым генеральным директором «Спартака» назначен Шмиль Газизов, сообщается на сайте «красно-белых».
РБК 05:28
Общество

Томский губернатор уволил главу депздрава из-за фото из местного морга

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала с появившимися в интернете фотографиями мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов Томска уволил главу областного департамента здравоохранения.
РИА Новости вчера в 10:40
22
Общество

Еще 4 пациента с коронавирусом скончались в Тульской области

В Тульской области от пневмонии скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Тульская пресса 04:10
747
Политика

Лавров: США уже решили судьбу договора о СНВ

Москва, 10 июля 2020, 13:04 — REGNUM Власти США уже приняли решение не продлевать российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ-3.
REGNUM 06:04
29
Происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

РИА Новости 03:08
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Баскетбол

Федерация баскетбола Грузии поддержала Шенгелию после перехода в ЦСКА

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала Шенгелию за переход в ЦСКА.
Metaratings вчера в 11:42
Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
2,4K
Общество

При беспорядках в Белграде пострадали 19 полицейских

REGNUM вчера в 02:42
833
Политика

Украина заявила об отсутствии морального права на подачу воды в Крым

Украина заявила об отсутствии морального права на подачу воды в Крым.
Piter.tv 04:09
2
Автоспорт

«Формула-1» подтвердила проведение Гран-при России в Сочи в сентябре

RT на русском 05:20
Экономика

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
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Шоу-бизнес

Айза Анохина сообщила о расставании с Олегом Майами

Сегодня Анохина из первых уст подтвердила, что рассталась с Олегом Майами.
Bimru.ru 05:04
10
Космос

Модуль «Наука» для МКС успешно выдержал испытания в вакуумной камере

МИР 24 05:27
3
Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
1,3K
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о новом повороте в деле сестер Хачатурян

Потерпевшие по уголовному делу об убийстве сестрами Хачатурян своего отца выразили недоверие заместителю генпрокурора Виктору Гриню и обратились к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой передать кому-либо другому вопрос об утверждении обвинительного заключения по делу.
Ведомости вчера в 20:28
4
Политика

Песков заявил, что в деле Сафронова не должно быть места эмоциям

Aleksey Nikolskyi / Kremlin Pool Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал дело советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого задержали по обвинению в передаче секретных сведений за рубеж.
РЕН ТВ 06:00
Общество

Об усилении пандемии коронавируса заявил главный инфекционист США

Инфекционист отмечает, что перед тем как пандемия ослабеет, она, скорее всего, усилится.
Evo-rus.com 01:28
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