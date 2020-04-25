Общество
РИА НовостиВОЗ выступила против «иммунных паспортов»
Всемирная организация здравоохранения выступила против введения так называемых "иммунных паспортов", говорится в заявлении на сайте ВОЗ.
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с чего всё началось
— По состоянию на 24 апреля 2020 года ни одно из исследований не продемонстрировало, даёт или нет людям присутствие антител к SARS-CoV-2 иммунитет от последующего инфицирования этим вирусом, — говорится в заявлении на сайте ВОЗ.Life.ru08:41
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Общество
Лукашенко организовал субботник в Чернобыльской зоне
Вестник Кавказа 04:09
Общество
Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова
На "Русское Радио" Ларионова пришла в 2007 году на должность музыкального редактора, в июле 2015 года назначена на должность главного редактора "Русского Радио".
Интерфакс 08:57
Общество
Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае
Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.
АиФ Тверь 02:02
Происшествия
В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны
Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия 07:34
Общество
Коронавирус выявили в 40 районах Нижегородской области
Случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены уже в 40 районах и городских округах Нижегородской области, включая Нижний Новгород.
В Городе N 09:02
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Армия и оружие
Россия подняла Су-27 из-за истребителей Бельгии у границы
Российские истребители Су-27 были подняты в небо для сопровождения бельгийских самолетов возле границы.
Lenta.ru 05:36
Общество
COVID-19 мог циркулировать по Испании уже в середине февраля
Биологи исключили возможность существования «нулевого пациента». На 14 февраля коронавирус уже распространялся в стране.
RuNews24.ru вчера в 01:46
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Общество
Опубликован проект нового расписания ОГЭ
Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа с новым расписанием ОГЭ - экзамена для девятиклассников.
Российская газета 02:26
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок в парках и дачников
В Москве должны быть введены специальные пропуска для прогулок в парках на фоне режима самоизоляции, заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.
Газета.Ru 05:28
Общество
Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
РБК 07:17
Происшествия
В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП
В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета 09:42
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова попал в больницу
Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу, сообщает "РБ-Спорт".
Газета.Ru 08:30
Общество
В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 06:18
Культура
Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Национальная служба новостей вчера в 17:58
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
Экономика
Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина
Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так.
Live24 вчера в 10:20
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
Технологии
Facebook запускает продукт для групповых видеозвонков
Компания Facebook запускает продукт Messenger Rooms, предназначенный для совершения групповых видеозвонков.
Газета.Ru вчера в 15:45
Общество
Коронавирусом заболели жители новых районов Самарской области
В субботу, 25 апреля, в Самарской области зафиксировано 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
ГТРК Самара 06:31
Общество
Верховный суд подтвердил необходимость платить по кредитам в апреле
Разные нерабочие дни Режим нерабочих дней с 30 марта по 30 апреля не является основанием для переноса срока исполнения обязательства исходя из ст. 193 Гражданского кодекса, пришел к выводу Верховный суд.
Ведомости 02:54
Происшествия
В тульской колонии у 11 заключенных выявили коронавирус
Диагноз COVID-19 подтвердился у 11 человек, находящихся в исправительной колонии № 2 в Туле.
Российская газета 09:09
Энергетика
По США выпустили «торпеду»: Штаты ждёт нефтяной Пёрл-Харбор
Эксперты ведущего американского финансового издания The Wall Street Journal уверяют, что Эр-Рияд готовит Вашингтону «нефтяной Перл-Харбор» и недоумевают, почему Белый дом находится в блаженном покое.
Rusvesna.su 00:30
Общество
Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.
Вести.Ru 08:47
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости вчера в 08:08
Футбол
Агент Трабукки спрогнозировал состав сборной России после указа Путина о гражданстве
24 апреля Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства России.
Чемпионат 05:31
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52
Наука
Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к коронавирусу
Люди, которые ранее уже однажды заражались какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к SARS-CoV-2.
Известия вчера в 20:25