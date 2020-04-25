Общество

РИА НовостиРИА НовостиВОЗ выступила против «иммунных паспортов»

Всемирная организация здравоохранения выступила против введения так называемых "иммунных паспортов", говорится в заявлении на сайте ВОЗ.
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с чего всё началось
— По состоянию на 24 апреля 2020 года ни одно из исследований не продемонстрировало, даёт или нет людям присутствие антител к SARS-CoV-2 иммунитет от последующего инфицирования этим вирусом, — говорится в заявлении
 на сайте ВОЗ.
Life.ru08:41

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ВОЗ: Не исключено, что выздоровевшие от COVID-19 могут заразиться повторно

Российская газета08:10

ВОЗ выступила против «иммунных паспортов»

РИА Новости07:12

ВОЗ: нет доказательств иммунитета к коронавирусу у переболевших

Комсомольская правда07:36

ВОЗ заявила о недоказанности теории про иммунитет от коронавируса

Lenta.ru07:34

ВОЗ не нашла стойкого иммунитета к коронавирусу у переболевших

RT на русском07:27

В ВОЗ заявили об отсутствии доказанного иммунитета к коронавирусу у переболевших

ТАСС07:24

ВОЗ предупредила переболевших COVID-19 об опасности повторного заражения

Известия07:40
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Общество

Лукашенко организовал субботник в Чернобыльской зоне

Вестник Кавказа 04:09
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Общество

Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова

На "Русское Радио" Ларионова пришла в 2007 году на должность музыкального редактора, в июле 2015 года назначена на должность главного редактора "Русского Радио".
Интерфакс 08:57
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Общество

Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае

Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.
АиФ Тверь 02:02
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Происшествия

В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны

Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия 07:34
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Общество

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В Городе N 09:02
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Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
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Общество

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Армия и оружие

Россия подняла Су-27 из-за истребителей Бельгии у границы

Российские истребители Су-27 были подняты в небо для сопровождения бельгийских самолетов возле границы.
Lenta.ru 05:36
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Общество

COVID-19 мог циркулировать по Испании уже в середине февраля

Биологи исключили возможность существования «нулевого пациента». На 14 февраля коронавирус уже распространялся в стране.
RuNews24.ru вчера в 01:46
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Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
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Общество

Опубликован проект нового расписания ОГЭ

Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа с новым расписанием ОГЭ - экзамена для девятиклассников.
Российская газета 02:26
Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок в парках и дачников

В Москве должны быть введены специальные пропуска для прогулок в парках на фоне режима самоизоляции, заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.
Газета.Ru 05:28
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Общество

Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
РБК 07:17
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Происшествия

В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП

В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета 09:42
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Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова попал в больницу

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу, сообщает "РБ-Спорт".
Газета.Ru 08:30
Общество

В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 06:18
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Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Национальная служба новостей вчера в 17:58
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
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Экономика

Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина

Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так.
Live24 вчера в 10:20
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Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
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Технологии

Facebook запускает продукт для групповых видеозвонков

Компания Facebook запускает продукт Messenger Rooms, предназначенный для совершения групповых видеозвонков.
Газета.Ru вчера в 15:45
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Общество

Коронавирусом заболели жители новых районов Самарской области

В субботу, 25 апреля, в Самарской области зафиксировано 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
ГТРК Самара 06:31
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Общество

Верховный суд подтвердил необходимость платить по кредитам в апреле

Разные нерабочие дни Режим нерабочих дней с 30 марта по 30 апреля не является основанием для переноса срока исполнения обязательства исходя из ст. 193 Гражданского кодекса, пришел к выводу Верховный суд.
Ведомости 02:54
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Происшествия

В тульской колонии у 11 заключенных выявили коронавирус

Диагноз COVID-19 подтвердился у 11 человек, находящихся в исправительной колонии № 2 в Туле.
Российская газета 09:09
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Энергетика

По США выпустили «торпеду»: Штаты ждёт нефтяной Пёрл-Харбор

Эксперты ведущего американского финансового издания The Wall Street Journal уверяют, что Эр-Рияд готовит Вашингтону «нефтяной Перл-Харбор» и недоумевают, почему Белый дом находится в блаженном покое.
Rusvesna.su 00:30
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Общество

Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.
Вести.Ru 08:47
Происшествия

Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости вчера в 08:08
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Футбол

Агент Трабукки спрогнозировал состав сборной России после указа Путина о гражданстве

24 апреля Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства России.
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru вчера в 11:52
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Наука

Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к коронавирусу

Люди, которые ранее уже однажды заражались какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к SARS-CoV-2.
Известия вчера в 20:25
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