с чего всё началось

В настоящее время не доказана теория о том, что переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 имеют иммунитет от повторного заражения. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Reuters.

ВОЗ заявила о недоказанности теории про иммунитет от коронавируса

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