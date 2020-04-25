Общество
Lenta.ruВОЗ заявила о недоказанности теории про иммунитет от коронавируса
В настоящее время не доказана теория о том, что переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 имеют иммунитет от повторного заражения. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Reuters.
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Общество
Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:16
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34
Происшествия
Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Вести.Ru вчера в 06:58
Авто
Россию покинул самый дешевый в мире автомобиль Qute
В России перестали продавать самый дешевый автомобиль в мире.
Дни24 вчера в 08:11
Экономика
США оказались под угрозой дефицита мяса
В США работа 13 американских заводов по производству свинины и говядины приостановлена, что грозит возникновением дефицита мяса в стране, пишет Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 12:28
Происшествия
В Башкирии шквалистый ветер сорвал крыши жилого дома и детского сада
Второе сообщение пришло из Уфимского района, где в селе Авдон ветер повредил крышу одного из корпусов детского сада "Ляйсян", закрытого в связи с эпидемиологической обстановкой.
Российская газета 10:12
Общество
В Башкирии ввели заявление для поездки в сад или на дачу
Вступивший в действие указ главы РБ ввел новый документ — заявление о прерывании режима самоизоляции.
Башинформ 08:19
Политика
Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе
RT на русском 11:09
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
Гаджеты
Уникальный экран получил Xiaomi Mi 10 Youth Edition
Новый смартфон имеет характеристики флагмана, что выделяет его среди конкурентов данной ценовой категории.
Evo-rus.com 07:09
Общество
Мишустин поручил проработать отмену ограничений для предпринимателей
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей из-за коронавирусной инфекции, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 12:36
Общество
Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
Глава комитета Госдумы уточнил, что заразился коронавирусом от своего водителя, у которого диагноз подтвердился на прошлой неделе.
Компания 07:46
Общество
В России предложили ввести пропуска для пожилых людей и дачников
Напомним, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила против резкого снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом.
Комсомольская правда 01:41
Общество
Опубликован проект нового расписания ОГЭ
Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро 06:08
Культура
Победитель шоу «Маска» на НТВ покажет лицо
ToDay News Ufa 09:41
Экономика
В России банкам хотят запретить блокировать счета без объяснений
Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин.
Коммерсантъ 08:29
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
Биатлон
Пидручный: Россия начинает пожинать плоды своей наглости даже в спорте
Международное сообщество просто не выдерживает этой наглости, а деньги у России уже заканчиваются, чтобы платить и отмазываться.
Metaratings 06:55
Происшествия
Померился судами с ФСБ. Александрову из «Метростроя» это встало под 2 млрд
Столкновение в судах закончилось арестом 15 объектов его недвижимости. А ФСБ развесила листовки об этом по всему Петербургу.
47 новостей 12:10
Политика
Лукашенко анонсировал новую Конституцию
Новая Конституция Белоруссии будет принята в ближайшие пять лет, сообщил президент республики Александр Лукашенко.
Вести.Ru 06:53
Происшествия
48 монахинь Серафимо-Дивеевского монастыря заразились коронавирусом
Вспышка коронавируса произошла в четвертом по значимости (после Иверии, Афона и Киево-Печерской лавры - ред.) православном монастыре - женском Сято-Троицком Серафимо-Дивеевском, который находится в Дивеево с Нижегородской области.
Московский Комсомолец 12:45
Шоу-бизнес
Джиган посвятил песню Самойловой после лечения в клинике
В тексте есть строчка: «Я готов на все ради тебя». Песню сопровождает видео, на котором Джиган с супругой летят на частном самолете.
Live24 08:07
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Кино
Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах
RuNews24.ru 23 апреля в 03:48
Здоровье
В Санкт-Петербурге от коронавируса умер врач Елизаветинской больницы
В конце апреля в Москве от коронавируса умер врач Госпиталя для ветеранов войн № 3. Некоторое время он провел в больнице в Коммунарке, однако спасти медика не удалось.
РБК вчера в 21:56
Политика
Путин подписал указ о присвоении почетных званий врачам России
Президент России Владимир Путин в субботу, 25 апреля, подписал указ о награждении медиков и присвоении почетных званий врачам РФ.
Известия 12:09
Происшествия
В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП
В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета 09:42
Общество
В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 06:18
Футбол
Владелец «Спартака» Федун призвал досрочно завершить чемпионат России
«Спартак» в свою очередь занимает восьмое место, набрав 28 очков.
Vprognoze.ru 11:15