Коронавирус
Lenta.ruВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, его слова передает ТАСС.
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с чего всё началось
Директор поблагодарил всех людей, которые соблюдали введенные на национальном и местном уровне ограничения во время последних выходных, когда отмечалась католическая Пасха, и призвал европейцев продолжать соблюдать меры и в предстоящие выходные, когда Пасху отмечает православный мир.ТАСС06:05
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Политика
Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве
Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
Lenta.ru вчера в 13:18
Политика
МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках
В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов.
RT на русском 14 апреля в 12:40
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Религия
Церковь не закрыла храмы более чем в половине регионов перед Пасхой
РБК изучил позицию епархий и руководства всех регионов России и выяснил, где храмы будут открыты для прихожан, а где — закрыты (по данным на 15 апреля).
РБК 07:52
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Общество
За сутки у 41 человека в Ростовской области выявили коронавирус
По данным Роспотребнадзора на 10:30, четверга, 16 апреля в Ростовской области зарегистрирован 41 новый случай коронавируса.
Kursk.com 04:43
Экономика
ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам
Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия.
РБК 08:19
Политика
Путин сегодня вновь выступит с обращением
Обращение Владимира Путина: Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
Общество
Врачи назвали нулевого пациента с коронавирусом в России
Капитал страны вчера в 12:51
Политика
Сноуден хочет остаться в России еще на три года
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден намерен остаться в России еще на три года.
Вести.Ru 07:20
Общество
В Свердловской области выявили еще шесть случаев коронавируса
В четверг, 16 апреля диагноз коронавирус подтвержден лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» еще у 6 жителей Свердловской области.
Kursk.com 04:28
Общество
Коронавирус захватил французский авианосец «Шарль де Голль»
Евразия Daily 00:51
Здоровье
Заразившийся COVID-19 журналист рассказал об особенностях болезни
Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в больнице Милана, рассказал о "странностях" болезни.
Газета.Ru 02:42
Общество
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Звездном городке
В подмосковном Звездном Городке, где находится Центр подготовки космонавтов, установлен первый случая заражения коронавирусом.
РЕН ТВ 08:43
Футбол
Погребняк превзошел Роналду в его челлендже
Матч ТВ 07:19
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
Общество
В Москве введут автоматические проверки пропусков на транспорте
Проверки пропусков на общественном транспорте Москвы переведут полностью в автоматический режим через транспортные и социальные карты.
RT на русском вчера в 13:04
Общество
В военном училище в Тюмени выявлен очаг заражения коронавирусом
Тюмень, 16 апреля 2020, 15:50 — REGNUM Очаг заражения коронавирусом обнаружен в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище (ТВВИКУ) среди его курсантов.
REGNUM 08:50
Космос
SpaceX повторно отложила запуск Falcon 9 с интернет-спутниками
Компания SpaceX отложила пуск ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту 60 спутников «по меньшей мере на несколько дней», сообщает Florida Today.
Коммерсантъ 14 апреля в 21:09
Здоровье
Рошаль заявил о приближении России к пику эпидемии коронавируса
Как ранее заявил доктор биологических наук, академик РАН Михаил Кирпичников, в России эпидемия коронавируса достигнет пика в конце апреля — начале мая, после чего выйдет на плато без прироста числа заразившихся.
РБК 08:10
Общество
Жителей Башкирии обязали срочно получить новые спецпропуска
Жителей Башкирии обязали срочно получить новые специальные пропуска на время действия режима повышенной готовности.
Piter.tv 08:04
Общество
В Самарской области выявили 10 заболевших коронавирусом
В четверг, 16 апреля, стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Самарской области.
ГТРК Самара 06:10
Общество
Собянин поручил предоставить медикам бесплатные места в гостиницах
Собянин поручил предоставить медикам бесплатные места в гостиницах и услуги такси, сообщает пресс-служба мэра Москвы.
РИА Новости 07:27
Общество
Минобрнауки не исключило начало учебного года осенью онлайн
Минобрнауки РФ не исключает возможности начала нового учебного года онлайн, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
РИА Новости 08:43
Энергетика
Бюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель
Российский бюджет в мае будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель, посчитал Bloomberg с использованием данных министерства финансов России.
Ведомости 07:31
Биатлон
Три российских биатлониста перешли в сборную Молдавии
Российские биатлонисты Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус перешли в сборную Молдавии.
ТАСС Спорт 05:09
Кино
В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa 14 апреля в 07:36
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11