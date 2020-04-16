Директор поблагодарил всех людей, которые соблюдали введенные на национальном и местном уровне ограничения во время последних выходных, когда отмечалась католическая Пасха, и призвал европейцев продолжать соблюдать меры и в предстоящие выходные, когда Пасху отмечает православный мир.

с чего всё началось

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, его слова передает ТАСС.

Религия Церковь не закрыла храмы более чем в половине регионов перед Пасхой РБК изучил позицию епархий и руководства всех регионов России и выяснил, где храмы будут открыты для прихожан, а где — закрыты (по данным на 15 апреля).

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Экономика ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия. 7

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Общество Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Звездном городке В подмосковном Звездном Городке, где находится Центр подготовки космонавтов, установлен первый случая заражения коронавирусом.

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