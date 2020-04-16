Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, его слова передает ТАСС.
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с чего всё началось

ВОЗ обеспокоена ситуацией с распространением коронавируса в РФ и ряде других стран

Директор поблагодарил всех людей, которые соблюдали введенные на национальном и местном уровне ограничения во время последних выходных, когда отмечалась католическая Пасха, и призвал европейцев продолжать соблюдать меры и в предстоящие выходные, когда Пасху отмечает православный мир.
ТАСС06:05

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ВОЗ обеспокоена распространением коронавируса в России

Комсомольская правда08:03

ВОЗ обеспокоила ситуация с коронавирусом в России

Рамблер07:03

ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России

Lenta.ru05:58

ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России

НТВ06:25

ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России

Piter.tv06:11

ВОЗ обеспокоена ситуацией с распространением коронавируса в РФ и ряде других стран

ТАСС06:05

В ВОЗ обеспокоились ситуацией с распространением COVID-19 в России

News.ru06:42
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Политика

Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве

Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
Lenta.ru вчера в 13:18
1,7K
Политика

МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках

В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов.
RT на русском 14 апреля в 12:40
4,4K
Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
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Религия

Церковь не закрыла храмы более чем в половине регионов перед Пасхой

РБК изучил позицию епархий и руководства всех регионов России и выяснил, где храмы будут открыты для прихожан, а где — закрыты (по данным на 15 апреля).
РБК 07:52
Экономика

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
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Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
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Общество

За сутки у 41 человека в Ростовской области выявили коронавирус

По данным Роспотребнадзора на 10:30, четверга, 16 апреля в Ростовской области зарегистрирован 41 новый случай коронавируса.
Kursk.com 04:43
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Экономика

ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам

Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия.
РБК 08:19
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Политика

Путин сегодня вновь выступит с обращением

Обращение Владимира Путина: Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
3,5K
Общество

Врачи назвали нулевого пациента с коронавирусом в России

Капитал страны вчера в 12:51
1,4K
Политика

Сноуден хочет остаться в России еще на три года

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден намерен остаться в России еще на три года.
Вести.Ru 07:20
Общество

В Свердловской области выявили еще шесть случаев коронавируса

В четверг, 16 апреля диагноз коронавирус подтвержден лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» еще у 6 жителей Свердловской области.
Kursk.com 04:28
4
Общество

Коронавирус захватил французский авианосец «Шарль де Голль»

Евразия Daily 00:51
30
Здоровье

Заразившийся COVID-19 журналист рассказал об особенностях болезни

Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в больнице Милана, рассказал о "странностях" болезни.
Газета.Ru 02:42
99
Общество

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Звездном городке

В подмосковном Звездном Городке, где находится Центр подготовки космонавтов, установлен первый случая заражения коронавирусом.
РЕН ТВ 08:43
Футбол

Погребняк превзошел Роналду в его челлендже

Матч ТВ 07:19
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
44
Общество

В Москве введут автоматические проверки пропусков на транспорте

Проверки пропусков на общественном транспорте Москвы переведут полностью в автоматический режим через транспортные и социальные карты.
RT на русском вчера в 13:04
1,1K
Общество

В военном училище в Тюмени выявлен очаг заражения коронавирусом

Тюмень, 16 апреля 2020, 15:50 — REGNUM Очаг заражения коронавирусом обнаружен в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище (ТВВИКУ) среди его курсантов.
REGNUM 08:50
26
Космос

SpaceX повторно отложила запуск Falcon 9 с интернет-спутниками

Компания SpaceX отложила пуск ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту 60 спутников «по меньшей мере на несколько дней», сообщает Florida Today.
Коммерсантъ 14 апреля в 21:09
Здоровье

Рошаль заявил о приближении России к пику эпидемии коронавируса

Как ранее заявил доктор биологических наук, академик РАН Михаил Кирпичников, в России эпидемия коронавируса достигнет пика в конце апреля — начале мая, после чего выйдет на плато без прироста числа заразившихся.
РБК 08:10
4
Общество

Жителей Башкирии обязали срочно получить новые спецпропуска

Жителей Башкирии обязали срочно получить новые специальные пропуска на время действия режима повышенной готовности.
Piter.tv 08:04
86
Общество

В Самарской области выявили 10 заболевших коронавирусом

В четверг, 16 апреля, стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Самарской области.
ГТРК Самара 06:10
13
Общество

Собянин поручил предоставить медикам бесплатные места в гостиницах

Собянин поручил предоставить медикам бесплатные места в гостиницах и услуги такси, сообщает пресс-служба мэра Москвы.
РИА Новости 07:27
17
Общество

Минобрнауки не исключило начало учебного года осенью онлайн

Минобрнауки РФ не исключает возможности начала нового учебного года онлайн, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
РИА Новости 08:43
3
Энергетика

Бюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель

Российский бюджет в мае будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель, посчитал Bloomberg с использованием данных министерства финансов России.
Ведомости 07:31
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Биатлон

Три российских биатлониста перешли в сборную Молдавии

Российские биатлонисты Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус перешли в сборную Молдавии.
ТАСС Спорт 05:09
Кино

В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»

Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa 14 апреля в 07:36
19
Происшествия

В Дагестане умерла зараженная коронавирусом беременная девушка

ТАСС 05:12
75
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
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