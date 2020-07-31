ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала за последние сутки 292 527 случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных на ее сайте. Это максимальный суточный прирост с начала пандемии.В источнике
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ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире за сутки
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