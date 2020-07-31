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РБК
РБК

ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала за последние сутки 292 527 случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных на ее сайте. Это максимальный суточный прирост с начала пандемии.В источнике
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Московский Комсомолец

ВОЗ зафиксировала рекордный прирост случаев коронавируса в мире

Московский Комсомолец21:01
РБК

ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

РБК17:57
RT на русском

В ВОЗ зафиксировали антирекорд по числу новых случаев COVID-19 в мире

RT на русскомвчера в 13:40
ТАСС

ВОЗ зафиксировала рекордный рост заразившихся коронавирусом в мире за сутки

ТАССвчера в 14:19
Комсомольская правда

ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире за сутки

Комсомольская правдавчера в 14:13
Национальная служба новостей

В ВОЗ заявили о рекордном росте заражений коронавирусом за сутки

Национальная служба новостейвчера в 13:46
Известия

ВОЗ зафиксировала максимальный рост заболевших COVID-19

Известиявчера в 14:39

После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news30 июля в 13:41
30

Трамп назвал нелепым решение об отмене смертного приговора Царнаеву

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал решение апелляционного суда первого округа отменить смертный приговор Джохару Царнаеву по делу о теракте на Бостонском марафоне в 2013 году.
RT на русском18:16
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Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура30 июля в 07:48
30

Башмет и Гармаш откроют фестиваль искусств им. Чайковского в Клину

От театра до джаза Основной площадкой форума, как и в прошлые годы, станет большая поляна Государственного мемориального музыкального музея-заповедника Чайковского, она сможет вместить около 600 зрителей.
ТАССвчера в 17:07
15

Украина предъявила обвинение задержанным в Белоруссии россиянам

Украина предъявила российским гражданам, задержанным в Минске, обвинение по статье об участии в террористической организации, а также обратилась к Белоруссии с запросом о их временном аресте.
Известиявчера в 16:29
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Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 млрд долларов

Требование экс-президента Украины Леонида Кравчука заплатить 300 миллиардов долларов за восстановление Донбасса раскритиковал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Российская газета02:38
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