Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала за последние сутки 292 527 случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных на ее сайте. Это максимальный суточный прирост с начала пандемии.

ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

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