Коронавирус
РБКВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала за последние сутки 292 527 случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных на ее сайте. Это максимальный суточный прирост с начала пандемии.
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ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире за сутки
Комсомольская правдавчера в 14:13
В ВОЗ заявили о рекордном росте заражений коронавирусом за сутки
Национальная служба новостейвчера в 13:46
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:12, Ашберн
Футбол
ФК «Химки» официально объявил об уходе Юрана с поста главного тренера
Сергей Юран в субботу, 1 августа, покинул пост главного тренера подмосковного футбольного клуба «Химки».
Известия 04:47
Общество
Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа
Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа, рейсы будут совершаться раз в неделю.
RT на русском 06:04
Общество
Захарова высмеяла повторное расследование катастрофы Ту-154 в Польше
В документе вновь утверждается, что причиной авиакатастрофы стал взрыв, поскольку "до таких повреждений не могло дойти" только в результате столкновения самолета с землей.
РИА Новости 05:36
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Финансы
Как могут измениться курсы доллара и евро в августе
Официальный курс валют Центробанка на 1 августа установлен на уровне 73,43 рубля за доллар и 87,29 рубля за евро.
RT на русском 05:53
Общество
В ОАЭ введена в строй первая в арабских странах АЭС
Газета.Ru 06:01
Космос
Европейские спутники будут контролировать выбросы углекислого газа
Европейское космическое агентство подписало в пятницу контракт с немецкой компанией OHB System AG на разработку спутников для наблюдения за выбросами углекислого газа, вызывающими парниковый эффект, в рамках программы Copernicus.
ТАСС 04:09
Происшествия
На Украине ликвидирован угонщик, взявший в заложники двух полицейских
Роман Скрипник, взявший в заложники двух сотрудников полиции Украины, убит при задержании в поселке Опошня Зеньковского района.
Вести.Ru 03:21
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM вчера в 17:10
Здоровье
За сутки в Свердловской области выявили 215 случаев коронавируса
Наибольшее количество новых инфицированных выявили в Екатеринбурге – 144 человека.
Evo-rus.com 30 июля в 15:05
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10
Происшествия
ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС
Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
RT на русском вчера в 03:57
Общество
«Северный поток-2» разрешили достраивать
Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 07:03
Общество
В России выявили за сутки 5 462 случая заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 462, общее количество инфицированных достигло 845 443.
ТАСС 03:51
Политика
Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что планирует подписать распоряжение о запрете китайского приложения TikTok на территории страны.
Российская газета вчера в 23:46
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news 30 июля в 13:41
Происшествия
Тела ребенка и троих взрослых обнаружили на турбазе в Алтайском крае
Вести.Ru вчера в 09:20
Общество
В ХМАО за сутки погиб один пациент и 170 заразились коронавирусом
По данным ВОЗ на 1 августа, количество новых случаев заражения коронавирусом составило 292 527 человек.
Муксун.fm 03:34
Фигурное катание
Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опроверг слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, согласно которым он договорился с фигуристкой Аленой Косторной о переходе еще в мае, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:50
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости вчера в 15:36
Происшествия
По факту пожара и взрыва на АГЗС на Кубани возбуждено уголовное дело
«Следственным отделом по Динскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой пострадало шестеро граждан (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.
REGNUM вчера в 19:53
Политика
Киев попросит Минск выдать 28 задержанных в Белоруссии россиян
Генеральная прокуратура Украины подозревает 28 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, в терроризме как участников конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ вчера в 11:50
Политика
Российские дипломаты встретились с 33 задержанными в Белоруссии
В Белоруссии в пятницу вечером российские дипломаты посетили 33 граждан РФ, обвиняемых в подготовке теракта и массовых беспорядков.
Вести.Ru 05:49
Общество
Трамп опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
Бюро по вопросам этики при правительстве США опубликовало сведения о доходах президента страны Дональда Трампа за прошлый год.
РБК 02:39
Экономика
В России резко подорожали яблоки
В России в июне 2020 года яблоки подорожали на 30 процентов в рознице по сравнению с июнем 2019-го.
Lenta.ru 03:46
Политика
Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд
Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru 04:55
Шоу-бизнес
Мать Тимати резко ответила на слухи о расставании рэпера с Решетовой
Тимати вместе с матерью и дочерью Алисой отправился в Грецию, а Решетова с сыном улетела в Сен-Тропе.
iReactor 05:35