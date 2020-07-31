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РБК
РБК

ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала за последние сутки 292 527 случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных на ее сайте. Это максимальный суточный прирост с начала пандемии.В источнике
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Московский Комсомолец

ВОЗ зафиксировала рекордный прирост случаев коронавируса в мире

Московский Комсомолец21:01
РБК

ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

РБК17:57
Национальная служба новостей

В ВОЗ заявили о рекордном росте заражений коронавирусом за сутки

Национальная служба новостейвчера в 13:46
ТАСС

ВОЗ зафиксировала рекордный рост заразившихся коронавирусом в мире за сутки

ТАССвчера в 14:19
Комсомольская правда

ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире за сутки

Комсомольская правдавчера в 14:13
Известия

ВОЗ зафиксировала максимальный рост заразившихся COVID-19

Известиявчера в 14:39
RT на русском

В ВОЗ зафиксировали антирекорд по числу новых случаев COVID-19 в мире

RT на русскомвчера в 13:40

«Северный поток-2» разрешили достраивать

Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС.
«Северный поток-2» разрешили достраивать
Lenta.ruвчера в 07:03
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Джиган случайно показал возлюбленного Ольги Орловой на видео

Фото Ольги и Валерия в кафе взято с сайта: kp.ru Фото Ольги и Валерия с мероприятия взято из Instagram: @iamgeegun На опубликованном видео можно разглядеть лицо возлюбленного Орловой, его седые волосы и среднее телосложение.
Pokatim.ruвчера в 13:00
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Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным

В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъвчера в 11:41
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На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газетавчера в 08:23
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Юран покинул пост главного тренера «Химок»

51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ruвчера в 15:25