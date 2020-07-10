Коронавирус

Live24Live24ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки

Минувшие сутки стали рекордными по числу выявленных в мире новых случаев коронавируса, пишет агентство Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). За прошедшие 24 часа в мире SARS-CoV-2 был выявлен у 228,1 тысячи человек.
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ВОЗ: установлен новый антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

REGNUM00:42

ВОЗ зафиксировала рекордный прирост случаев COVID-19 за сутки

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Прошедшие сутки стали рекордными по числу заражений коронавирусом в мире

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ВОЗ сообщила о рекордном количестве заразившихся коронавирусом за сутки

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ВОЗ сообщила о рекордном приросте новых случаев коронавируса в мире

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ВОЗ зафиксировала рекордный прирост заболевших COVID-19

Московский Комсомолецвчера в 22:36

ВОЗ: в мире зафиксировали рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом

Новая газетавчера в 13:39
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Новость о специальной версии Skyrim для PS5 признали фальшивкой

REGNUM вчера в 15:21
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
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Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде возросло до пяти

РБК 01:24
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Общество

Власти обратились к митингующим у правительства Хабаровского края

Хабаров.today 01:18
Происшествия

Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии

Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
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Политика

Трамп заявил о разработке самой скоростной гиперзвуковой ракеты в мире

Президент США Дональд Трамп заявил о разработке гиперзвуковой ракеты, которая превзойдет существующие в мире аналоги, так как сможет развить скорость в 17 раз больше.
Lenta.ru вчера в 14:04
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Происшествия

Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском

Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия вчера в 06:18
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Кино

На студии Disney началась работа над фильмом «Трон-3»

На киностудии Disney началась работа над третьей частью фильма «Трон», сообщил накануне глава отдела музыки и саундтреков компании Митчелл Леб.
RuNews24.ru 09 июля в 06:20
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Общество

В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru вчера в 02:04
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Хоккей

Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» умер в возрасте 23 лет

Хоккеист команды «Южный Урал» Павел Крутий умер в возрасте 23 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.
РБК вчера в 09:26
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Политика

Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России.
Lenta.ru вчера в 06:15
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Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Введенные из-за коронавируса ограничения на международное авиасообщение будут постепенно отменяться с 15 июля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Известия вчера в 20:31
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Здоровье

Глава Минздрава РФ посетил коронавирусную больницу в Татарии

REGNUM вчера в 10:51
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Общество

Клишас пригрозил адвокатам по делу Ефремова последствиями

Москва, 11 июля 2020, 08:50 — REGNUM Адвокатам по делу актера Михаила Ефремова — Эльману Пашаеву и Александру Добровинскому — пригрозил последствиями полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, сенатор Андрей Клишас.
REGNUM 01:50
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Экономика

Эксперт дал прогноз по курсу рубля

Специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко дал прогноз по курсу рубля.
RT на русском 09 июля в 12:19
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Происшествия

Хабаровского губернатора Фургала задержали по подозрению в убийствах

БрянскToday 09 июля в 00:48
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Фигурное катание

Авербух высказал мнение об ISU Skating Awards

Серебряный призёр Олимпиады-2002, хореограф Илья Авербух высказал мнение о премии ISU Skating Awards.
RT на русском вчера в 13:11
Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
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Футбол

«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов

В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru вчера в 07:00
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Политика

Трамп подтвердил намерение вывести часть войск США из Германии

Американский президент Дональд Трамп подтвердил намерение передислоцировать часть воинского контингента США с территории Германии в Польшу.
Военное обозрение 00:52
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Наука

Климатические изменения подтвердили древесные кольца

Rusargument вчера в 02:51
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Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
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Авто

«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada

«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
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Единоборства

Ян и Алдо показали одинаковый вес перед турниром UFC 251

По итогам взвешивания бойцы показали одинаковый вес — 61,2 кг. Ян и Алдо оспаривают вакантный титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:11
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Здоровье

Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков

Комаровский отметил, что иногда врачи назначают антибиотики как для лечения вирусных заболеваний, так и для профилактики.
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Общество

Тропический шторм «Фэй» достиг побережья Нью-Джерси

Российская газета вчера в 18:55
Шоу-бизнес

Карпович прокомментировала сведения о совместном отдыхе с Прилучным

Вечерняя Москва вчера в 13:58
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Общество

Число умерших пациентов с коронавирусом в Кузбассе выросло до 13

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Политика

Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17

Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском вчера в 09:12
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Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Сенатор Алексей Пушков предлагает ввести «черный список» деятелей искусства, которые негативно настроены против России.
CT news вчера в 05:46
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