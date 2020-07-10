Минувшие сутки стали рекордными по числу выявленных в мире новых случаев коронавируса, пишет агентство Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). За прошедшие 24 часа в мире SARS-CoV-2 был выявлен у 228,1 тысячи человек.

ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки

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