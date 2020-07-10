Коронавирус
КоммерсантъВОЗ зафиксировала новый рекордный прирост числа зараженных COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 228 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это новый антирекорд. Днем ранее сообщалось о 204,9 тыс. случаев заражения. Суточный прирост умерших — около 5,5 тыс. летальных исходов.
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ВОЗ: в мире зафиксировали рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом
Новая газетавчера в 13:39
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Общество
Илон Маск сообщил о разговоре с семьей академика Королева
Известный американский предприниматель и изобретатель, основатель компании "SpaceX" Илон Маск рассказал о своем разговоре с семьей выдающегося советского ученого, академика Сергея Павловича Королева.
Online47.ru вчера в 19:59
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия вчера в 17:01
Политика
Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17
Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
Интерфакс вчера в 11:31
Общество
В Совфеде осудили «водевиль» адвокатов по делу Ефремова
Член Совета Федерации Андрей Клишас призвал адвокатское сообщество остановить "водевиль" адвокатов по делу о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова.
Газета.Ru 00:06
Здоровье
Глава Минздрава Чувашии сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом
По словам Степанова, на прошлой неделе было зафиксировано увеличение коэффициента распространения коронавируса, но «благодаря слаженной работе удалось эту ситуацию стабилизировать и практически вернуться на прежние цифры».
Московский Комсомолец вчера в 08:02
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru вчера в 03:36
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Введенные из-за коронавируса ограничения на международное авиасообщение будут постепенно отменяться с 15 июля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Известия вчера в 20:31
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:23
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета 09 июля в 23:02
Общество
Олег Тиньков перенес пересадку костного мозга
Банкир Олег Тиньков, который лечится от лейкемии, перенес операцию по пересадке костного мозга.
Интерфакс вчера в 11:56
Энергетика
«Газпром» сохранил только выгодные госбюджету поставки газа в Турцию
Все объемы российского газа перекинули на «Турецкий поток». При поставках по нему «Газпром» платит в госбюджет экспортную пошлину в 30%.
Евразия Daily вчера в 13:08
Гаджеты
Xiaomi представила складной электросамокат Ninebot ES1L
Компания Ninebot, которая финансируется Xiaomi, представила складной электрический самокат Ninebot ES1L, который предлагается по цене 228 долларов.
iXBT.com вчера в 23:21
Здоровье
Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков
Комаровский отметил, что иногда врачи назначают антибиотики как для лечения вирусных заболеваний, так и для профилактики.
Известия 00:13
Авто
Продажи автомобилей Haval выросли в два раза по итогам июня
Специалисты агентства аналитики и статистики «Автостат» поделились данными относительно продаж новых автомобилей Haval в России за июнь 2020 года.
CarsWeek.ru 09 июля в 09:36
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 09 июля в 07:34
Армия и оружие
Помпео отреагировал на связанную с убийством Сулеймани критику ООН
Госсекретарь США Майк Помпео отреагировал на критику ООН в связи с убийством американскими силами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.
Газета.Ru вчера в 04:42
Здоровье
В России заявили о высокоэффективном препарате от коронавируса
Препарат от коронавируса «Арепливир» продемонстрировал высокую эффективность в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru вчера в 17:41
Автоспорт
Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рискует остаться без команды.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
Политика
Трамп заявил, что не собирается выводить США из НАТО
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп не желает выхода государства из НАТО, но ждет от других стран-членов альянса «справедливого» финансового участия в жизни организации.
ТК Звезда вчера в 22:59
Происшествия
Два человека погибли и пять пострадали в ДТП в Новосибирской области
Два человека погибли и пять пострадали в результате ДТП в Новосибирской области.
РБК вчера в 23:46
Армия и оружие
Минобороны Грузии заявило об утере вооружения в 2008 году
РИА Новости вчера в 10:16
Здоровье
Жителей Волгоградской области предупредили о норовирусной инфекции
Роспотребнадзор напомнил жителям Волгоградской области, что, кроме коронавируса, существуют и другие проблемы, в частности, кишечные инфекции норовирусной этиологии, которые имеют ярко выраженную симптоматику (рвоту, понос, повышение температуры тела) и протекают довольно стремительно.
РИАЦ 08 июля в 01:46
Общество
В Калифорнии из-за пандемии хотят освободить около 10 тыс. заключенных
В свете пандемии нового коронавируса власти американского штата Калифорния намерены освободить досрочно около 10 тысяч заключенных.
РЕН ТВ вчера в 17:09
Авто
Энтузиаст создал скоростной электровелосипед из стиральной машины
Один предприимчивый инженер сумел на досуге создать электровелосипед, используя компоненты стиральной машины.
iXBT.com вчера в 14:44
Наука
Жир на животе провоцирует ускоряющие старение заболевания
Evo-rus.com 08 июля в 13:25
Шоу-бизнес
Собчак описала способы улететь из России вопреки закрытым границам
CT news вчера в 16:44
Здоровье
В Башкирии у 182 беременных женщин выявили ВИЧ-инфекцию
В Башкирии с января по июнь ВИЧ-инфекция была диагностирована у 1 085 жителей, из них 639 мужчин и 446 женщин, причём 182 из них столкнулись с этим недугом в период своей беременности.
UfaTime.ru вчера в 23:40