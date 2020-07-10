Коронавирус
КоммерсантъВОЗ зафиксировала новый рекордный прирост числа зараженных COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 228 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это новый антирекорд. Днем ранее сообщалось о 204,9 тыс. случаев заражения. Суточный прирост умерших — около 5,5 тыс. летальных исходов.
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Вторая волна коронавируса в мире: за сутки выявлено рекордное число заразившихся
Комсомольская правда22:05
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Газета.Ru 20:18
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Съемки телевизионного сериала "Властелин колец" возобновятся в Новой Зеландии.
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В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
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Политика
Депутат рады назвал еще одно нарушенное обещание Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил обещание не пользоваться государственными резиденциями и отправился на дачу в Конча-Заспу, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
Известия 22:12
Общество
Илон Маск сообщил о разговоре с семьей конструктора Сергея Королёва
Лос-Анджелес, США, 11 июля 2020, 04:05 — REGNUM Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пообщался с семьей советского конструктора и академика Сергея Королёва.
REGNUM 21:05
Авто
АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada
Владельцы лифтбеков, универсалов и седанов Lada Granta, кросс-хэтчей Lada XRay, машин Lada Vesta и «однообъемников» Lada Largus многократно жаловались на то, что моторное масло постоянно вытекает из-под заглушки распределительного вала 16-клапанного двигателя, после чего оно попадает на раскаленные детали ДВС.
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Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».
REGNUM 08:29
Общество
Олег Тиньков перенес пересадку костного мозга
Интерфакс 11:56
Здоровье
Жителей Волгоградской области предупредили о норовирусной инфекции
Роспотребнадзор напомнил жителям Волгоградской области, что, кроме коронавируса, существуют и другие проблемы, в частности, кишечные инфекции норовирусной этиологии, которые имеют ярко выраженную симптоматику (рвоту, понос, повышение температуры тела) и протекают довольно стремительно.
РИАЦ 08 июля в 01:46
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
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Шоу-бизнес
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Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
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Введенные из-за коронавируса ограничения на международное авиасообщение будут постепенно отменяться с 15 июля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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Все объемы российского газа перекинули на «Турецкий поток». При поставках по нему «Газпром» платит в госбюджет экспортную пошлину в 30%.
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Создана самая полная рентгеновская карта неба
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Кузбасс преодолел порог в 2000 заболевших коронавирусной инфекцией
В количественном отношении, регион за неделю преодолел порог в 2000 заболевших.
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Социальная сеть Instagram начала с 10 июля блокировать контент, в котором упоминается конверсионная (репаративная) терапия.
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