Коронавирус
КоммерсантъВОЗ зафиксировала новый рекордный прирост числа зараженных COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 228 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это новый антирекорд. Днем ранее сообщалось о 204,9 тыс. случаев заражения. Суточный прирост умерших — около 5,5 тыс. летальных исходов.
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Вторая волна коронавируса в мире: за сутки выявлено рекордное число заразившихся
Комсомольская правдавчера в 22:05
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В отношении адвокатов по делу Ефремова возбудили дисциплинарные дела
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Любители астрономии в ближайшее время смогут наблюдать невооруженным глазом комету Неовайз.
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Чемпион России "Зенит" собирается приобрести хавбека турецкого "Кайсериспора" Бернарда Манса.
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Президент США Дональд Трамп заявил о разработке гиперзвуковой ракеты, которая превзойдет существующие в мире аналоги, так как сможет развить скорость в 17 раз больше.
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RT на русском вчера в 03:39
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ЮНЕСКО призвала Турцию сохранить статус собора Святой Софии
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Виктор Майгуров стал президентом Союза биатлонистов России (СБР), в субботу он был единогласно избран на этот пост на внеочередной отчетно-выборной конференции организации.
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