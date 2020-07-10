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Армия и оружие Крейсеры Северного флота сбили ракеты-мишени в Баренцевом море Москва, 10 июля 2020, 19:38 — REGNUM Экипажи ракетных крейсеров Северного флота «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» в Баренцевом море провели ракетные и артиллерийские стрельбы по аэродинамическим целям, сообщает 10 июля пресс-служба Северного флота (СФ). 25

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