Коронавирус
REGNUMВОЗ зафиксировала рекордное число новых случаев заражения SARS-CoV-2
Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 5682 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода возросло до 585 727. Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 226 181 новом случае заражения коронавирусом и 5575 скончавшихся пациентах с COVID-19 за сутки.
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В США зарегистрировали рекордный суточный прирост случаев заболевания коронавирусом
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