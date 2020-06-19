Коронавирус

Evo-rus.comEvo-rus.comВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Ранее поступала информация о том, что по состоянию на утро 22 июня число фактов заражения COVID-19 в мире перевалило за 9 000 000. Такие цифры поступили от сервиса Worldometers. В Университете Джонса Хопкинса заявляли о несколько иных цифрах – 8,96 млн зараженных коронавирусом.
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ВОЗ сообщила о рекордном приросте числа зараженных коронавирусом

Forbes04:37

ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Lenta.ru02:02

В ВОЗ сообщили о рекордном приросте больных за всю пандемию

Газета.Ru20 июня в 02:58

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 июня

РБК01:03

ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом

Коммерсантъвчера в 17:58

ВОЗ заметила в распространении коронавируса тревожные тенденции

Infox.ru20 июня в 05:36

Рекордное число заболевших коронавирусом зафиксировала ВОЗ

Российская газета00:11
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Автоматически обработано 7237 источников, обновлено в 09:08, Ашберн

За 6 суток и 11 часов +1 000 000 заболевших. ВОЗ опубликовала новый «рекорд» по заболеваемости коронавирусом

КП - Беларусь03:44
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Автоматически обработано 7237 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
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Бойфренд назвал причину смерти блогера Насти Тропицель

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