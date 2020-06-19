Коронавирус
Evo-rus.comВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Ранее поступала информация о том, что по состоянию на утро 22 июня число фактов заражения COVID-19 в мире перевалило за 9 000 000. Такие цифры поступили от сервиса Worldometers. В Университете Джонса Хопкинса заявляли о несколько иных цифрах – 8,96 млн зараженных коронавирусом.
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В России подорожали автомобили Hyundai
Ценник Creta старого и нового поколения увеличился на 8 тыс. руб. Также, по 10 тысяч рублей получили модели Tucson и его спортивная модификация Tucson N Line, а наибольший повышение стоимости в сумме 15 тыс. руб. было зафиксировано у седанов Elantra и Sonata, а также кроссовера Santa Fe.
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