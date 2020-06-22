Коронавирус
КоммерсантъВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом
За сутки умерли 4,7 тыс. человек. Прошлый максимальный прирост был 18 июня, тогда ВОЗ зафиксировала 181 тыс. заразившихся. Всего в мире зарегистрировано 8,7 млн заражений COVID-19, следует из отчета организации (.pdf).
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Политика
Клишас объяснил поправку о президентских сроках
Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
RT на русском 02:57
Общество
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
Шоу-бизнес
Сын Боярского объяснил «изможденный» вид отца
Сын актера Михаила Боярского Сергей объяснил «изможденный» вид отца, вызвавший беспокойство среди поклонников артиста.
ФАН вчера в 19:52
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной выложил ее фото в бикини
Фотограф Дмитрий Исхаков выложил в Instagram фотографию своей жены Полины Гагариной и двух детей.
Телеканал 360° вчера в 17:29
Армия и оружие
Президент Египта заявил о готовности к военному вторжению в Ливию
Египетские власти готовы содействовать в прекращении кровопролития, сказал президент.
RuNews24.ru вчера в 03:21
Общество
The Last Of Us Part II получила 4,5 балла в PlayStation Store
CyberSport.ru вчера в 07:19
Политика
Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам
Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:22
Общество
Выйти на пенсию раньше срока смогут россияне
Раньше установленного срока смогут выйти на пенсию граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
РИА ОмскПресс вчера в 20:03
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото до и после похудения на 16 килограммов
В результате удалось отлично похудеть. Фанаты, впрочем, к снимкам Баскова до и после похудения отнеслись критически.
Вечерний курьер 20 июня в 08:04
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Экономика
Четверть богатства россиян оказалась за рубежом
Частное богатство россиян равняется 90 процентам ВВП за минувший год.
Lenta.ru 01:51
Кино
Светлана Крючкова отмечает юбилей
Юбилей отмечает Светлана Крючкова.
ТВ Центр 02:44
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58
Культура
В Белграде издали первый том нартского эпоса на сербском языке
Очарованный историей Осетии и нартским эпосом, Момо Селич задумал перевести главную книгу о нартах на сербский язык.
Осетия-Ирыстон вчера в 14:49
Фигурное катание
Туктамышева поразила поклонников фото в купальнике
Уроженка Глазова Елизавета Туктамышева поразила поклонников новым фото в купальнике. Снимок появился на страничке фигуристки в Инстаграм.
АиФ Удмуртия вчера в 21:57
Общество
Еще 1 114 пациентов вылечились после коронавируса в Москве
За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 114 пациентов.
ТАСС 02:21
Спорт
Чемпионка Европы по стрельбе Величкович умерла от осложнений при родах
RT на русском вчера в 17:04
Происшествия
В управлении лесами Алтайского края начались обыски
В региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России подтвердили, что в настоящее время там проводятся следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела.
Известия 02:10
Музыка
«Маленькая»: как экс-солистка Little Big стала жертвой буллинга
Радио Комсомольская правда вчера в 11:58
Происшествия
В Астрахани мать призналась в убийстве 12-летнего сына
Znak.com вчера в 07:38
Финансы
Курсы валют на сегодня, 22 июня 2020 года
Курсы валют сегодня 22 июня 2020 Центробанк РФ таковы: Евро Курс доллара на сегодня, 22 июня 2020 установленный ЦБ РФ составляет 69.57 руб за 1 Доллар.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 17:27
Политика
Нарышкин сожалеет об осквернении памятника Черчиллю в Лондоне
Москва, 20 июня 2020, 01:20 — REGNUM Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин выразил сожаление в связи с произошедшим в Лондоне осквернением памятника бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю.
REGNUM 19 июня в 18:20
Кино
Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»
Оригинальный трейлер:В сети появился новый трейлер приключенческой картины «King’s man: Начало», приквела шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman».
КиноПоиск вчера в 12:04
Экономика
Субсидирование авиаперевозок в России увеличат на треть
Российское правительство готовится увеличить на 36% ежегодное субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, — до 3 миллиардов рублей.
Вести.Ru 02:07
Происшествия
Семеро школьников утонули в попытке спасти своего друга в Китае
Семь детей погибли, спасая своего друга. Власти Китая сообщили об инциденте на плотине реки Фуцзян.
NewInform 02:18
Политика
Путин посетил главный храм Минобороны России в Кубинке
Президент России Владимир Путин посетил главный храм Минобороны России в Кубинке.
Известия 02:56
Происшествия
В Перми в аварии с автобусом погиб человек
Информация об инциденте уточняется. Напомним, в выходные в Перми в аварии погиб молодой мотоциклист.
Город342 02:30
Армия и оружие
Труба для имитации атомных взрывов появится в России
В 12-м ЦНИИ ведется работа над трубой, которая позволит создавать имитацию взрывов ядерных бомб для испытания военной техники.
Live24 вчера в 08:34
Футбол
«Челси» одержал волевую победу в гостях над «Астон Виллой»
Футболисты «Челси» взяли верх над «Астон Виллой» в выездном матче 30-го тура чмпионата Англии со счетом 2:1.
Советский спорт вчера в 13:11
Музыка
Фанаты «отняли» у Билана победу на Евровидении
Газета.Ru 01:30