Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом

За сутки умерли 4,7 тыс. человек. Прошлый максимальный прирост был 18 июня, тогда ВОЗ зафиксировала 181 тыс. заразившихся. Всего в мире зарегистрировано 8,7 млн заражений COVID-19, следует из отчета организации (.pdf).
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ВОЗ сообщила о рекордном приросте новых случаев COVID-19 за сутки

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