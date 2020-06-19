Коронавирус
Evo-rus.comВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Ранее поступала информация о том, что по состоянию на утро 22 июня число фактов заражения COVID-19 в мире перевалило за 9 000 000. Такие цифры поступили от сервиса Worldometers. В Университете Джонса Хопкинса заявляли о несколько иных цифрах – 8,96 млн зараженных коронавирусом.
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Политика
Обороноспособность и безопасность России оценил Путин
Во время посещения главного храма Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» президент России Владимир Путин дал оценку сегодняшней обороноспособности и безопасности страны.
Live24 03:42
Экономика
«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»
Топ-менеджеры трех крупных подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазмонатаж» (СГМ), «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) и «Газпром автоматизации» (ГА) — заняли руководящие должности в компании «Газстройпром».
РБК 02:00
Игры
На PС выйдет та же версия FIFA 21, что и для консолей текущего поколения
Отвечая на часто задаваемые вопросы, компания Electronic Arts подтвердила, что на РС выйдет та же версия FIFA 21, что и для консолей текущего поколения — PlayStation 4 и Xbox One.
Игромания.ру 03:43
Футбол
Продажа «Ньюкасла» инвестфонду Саудовской Аравии может быть согласована на этой неделе
По сведениям источника, руководство АПЛ может объявить о продаже на этой неделе. Инвестфонд должен приобрести клуб за 300 млн фунтов.
Спорт-Экспресс 04:20
Политика
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
Авто
Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 23:06
Общество
Дмитрий Попов прокомментировал петицию об его отставке
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов прокомментировал петицию об его отставке с должности.
Алтайская правда 03:30
Политика
Кадыров назвал поиск преемника для Путина неуместным
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя поправки в Конституцию заявил, что президенту Владимиру Путину необходимо баллотироваться на следующий срок.
РБК 04:22
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 00:18
Общество
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за ситуации с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 17:25
Экономика
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми на 1 п.п. от базовой ставки банка.
РБК 02:27
Общество
ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Общество
В России за сутки выявили 7600 случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявлено 7600 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил операштаб.
Известия 03:33
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru вчера в 07:31
Экономика
Ведомости: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги
Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
Газета.Ru 03:48
Общество
Главврачу Покровской больницы присвоили звание Героя труда
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 04:51
Происшествия
ФСБ пришла с обысками в управление лесами Алтайского края
Обыски в рамках расследования уголовного дела проводят следователи и сотрудники управления ФСБ Алтайского края в управлении лесами региона.
Российская газета 01:55
Политика
ЦИК Белоруссии: семь человек продолжают участие в выборах президента
Семь человек, включая экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, продолжают участие в президентских выборах в Белоруссии после этапа сбора подписей, заявила РИА Новости в понедельник глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
РИА Новости 03:55
Кино
Федор Добронравов сообщил о переносе съемок «Сватов» на 2021 год
Актуальные Новости 02:26
Общество
The Last Of Us Part II получила 4,5 балла в PlayStation Store
CyberSport.ru вчера в 07:19
Происшествия
В Норильске возбудили уголовное дело после массовой драки
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Единоборства
Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса
Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
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Общество
Роскачество рекомендовало заменить колбасу в окрошке
Заменить колбасные изделия в составе окрошки на филе индейки или курицы людям, следящим за своим весом, рекомендует автономная некоммерческая организация «Роскачество», 22 июня говорится в сообщении организации.
ИА Красная Весна 03:27
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Общество
На Чукотке оценили оскорбительность названия мороженого «Эскимо»
Составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка и литературы Наталья Радунович прокомментировала новость о том, что американская компания Dreyer`s намерена сменить название своего мороженого Eskimo Pie, так как это «уничижительный термин» для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Чукотки.
Известия вчера в 00:34