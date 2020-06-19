Коронавирус

Evo-rus.comEvo-rus.comВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Ранее поступала информация о том, что по состоянию на утро 22 июня число фактов заражения COVID-19 в мире перевалило за 9 000 000. Такие цифры поступили от сервиса Worldometers. В Университете Джонса Хопкинса заявляли о несколько иных цифрах – 8,96 млн зараженных коронавирусом.
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ВОЗ заявила о рекордном числе выявленных за сутки случаев COVID-19 в мире

РБКвчера в 21:04

ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Lenta.ru02:02

Рекордное число заболевших коронавирусом зафиксировала ВОЗ

Российская газета00:11

ВОЗ сообщила о рекордном приросте новых случаев COVID-19 за сутки

Известия02:47

ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом

Коммерсантъвчера в 17:58

ВОЗ заметила в распространении коронавируса тревожные тенденции

Infox.ru20 июня в 05:36

В ВОЗ сообщили о рекордном приросте больных за всю пандемию

Газета.Ru20 июня в 02:58
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 04:31, Ашберн

За 6 суток и 11 часов +1 000 000 заболевших. ВОЗ опубликовала новый «рекорд» по заболеваемости коронавирусом

КП - Беларусь03:44
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 04:31, Ашберн
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Бойфренд назвал причину смерти блогера Насти Тропицель

Газета.Ru 03:11
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Политика

Обороноспособность и безопасность России оценил Путин

Во время посещения главного храма Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» президент России Владимир Путин дал оценку сегодняшней обороноспособности и безопасности страны.
Live24 03:42
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Экономика

«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»

Топ-менеджеры трех крупных подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазмонатаж» (СГМ), «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) и «Газпром автоматизации» (ГА) — заняли руководящие должности в компании «Газстройпром».
РБК 02:00
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Игры

На PС выйдет та же версия FIFA 21, что и для консолей текущего поколения

Отвечая на часто задаваемые вопросы, компания Electronic Arts подтвердила, что на РС выйдет та же версия FIFA 21, что и для консолей текущего поколения — PlayStation 4 и Xbox One.
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Хоккей

Чемпион мира по хоккею Жердев рассказал о проблемах с алкоголем

Газета.Ru 03:35
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Продажа «Ньюкасла» инвестфонду Саудовской Аравии может быть согласована на этой неделе

По сведениям источника, руководство АПЛ может объявить о продаже на этой неделе. Инвестфонд должен приобрести клуб за 300 млн фунтов.
Спорт-Экспресс 04:20
Политика

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
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Политика

Большинство американцев не знают дату окончания Второй мировой войны

ФАН 03:20
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Авто

Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
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Дмитрий Попов прокомментировал петицию об его отставке

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов прокомментировал петицию об его отставке с должности.
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Политика

Кадыров назвал поиск преемника для Путина неуместным

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя поправки в Конституцию заявил, что президенту Владимиру Путину необходимо баллотироваться на следующий срок.
РБК 04:22
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
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Общество

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за ситуации с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 17:25
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Экономика

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми на 1 п.п. от базовой ставки банка.
РБК 02:27
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Общество

ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
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Теннис

СМИ узнали об отказе Джоковича проходить тест на коронавирус

РБК 04:27
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Общество

В России за сутки выявили 7600 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 7600 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил операштаб.
Известия 03:33
Происшествия

Соседка рассказала о россиянке, замуровавшей сына в бетон

Газета.Ru 02:16
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru вчера в 07:31
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Экономика

Ведомости: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги

Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
Газета.Ru 03:48
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Общество

Главврачу Покровской больницы присвоили звание Героя труда

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 04:51
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Происшествия

ФСБ пришла с обысками в управление лесами Алтайского края

Обыски в рамках расследования уголовного дела проводят следователи и сотрудники управления ФСБ Алтайского края в управлении лесами региона.
Российская газета 01:55
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Политика

ЦИК Белоруссии: семь человек продолжают участие в выборах президента

Семь человек, включая экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, продолжают участие в президентских выборах в Белоруссии после этапа сбора подписей, заявила РИА Новости в понедельник глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
РИА Новости 03:55
Кино

Федор Добронравов сообщил о переносе съемок «Сватов» на 2021 год

Актуальные Новости 02:26
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Общество

The Last Of Us Part II получила 4,5 балла в PlayStation Store

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Происшествия

В Норильске возбудили уголовное дело после массовой драки

РИА Новости 00:26
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Единоборства

Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса

Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
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Общество

Роскачество рекомендовало заменить колбасу в окрошке

Заменить колбасные изделия в составе окрошки на филе индейки или курицы людям, следящим за своим весом, рекомендует автономная некоммерческая организация «Роскачество», 22 июня говорится в сообщении организации.
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Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
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На Чукотке оценили оскорбительность названия мороженого «Эскимо»

Составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка и литературы Наталья Радунович прокомментировала новость о том, что американская компания Dreyer`s намерена сменить название своего мороженого Eskimo Pie, так как это «уничижительный термин» для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Чукотки.
Известия вчера в 00:34
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