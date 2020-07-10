Коронавирус
РИА НовостиВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире
За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения. Скончались 5285 пациентов с COVID-19.
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ВОЗ: в мире зафиксировали рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом
Новая газета10 июля в 13:39
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Происшествия
В Хабаровске вновь начались массовые акции протеста
Автомобилист, проезжающие по центральным улицам города, поддерживают протест путем подачи звуковых сигналов.
ИА Красная Весна 00:16
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Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко рассказал о ситуации с коронавирусом в Китае и рекомендовал эту страну для отдыха.
Политическая Экспертиза вчера в 23:07
Экономика
Кудрин сообщил о застое в экономике
Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости вчера в 18:40
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Focus: ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 15 лет
Российский ЗРК С-500 опережает западные технологии на 15 лет. Оружие может использоваться даже в космосе.
Российская газета вчера в 01:45
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ вчера в 10:49
Экономика
Страховщики из-за пандемии не досчитались седьмой части сборов
Ранее «Эксперт РА» прогнозировал два сценария влияния пандемии на сегмент страхования: сокращение премий страховщиков на 17% в 2020 году при позитивном развитии событий и на 27% при негативном.
РБК 17:00
Общество
Эксплуатацию старых автомобилей могут запретить в России
В России могут законодательно запретить эксплуатацию старых автомобилей. Соответствующие предложения изучаются в Минтрансе и Минпромторге.
Русская Планета 17:12
Происшествия
При пожаре на корабле в США пострадали 11 моряков
Моряки пострадали в результате пожара на борту корабля USS Bonhomme Richard, который пришвартовался к пристани военно-морской базы в Сан-Диего, Калифорния, передает USNI News.
Коммерсантъ 16:53
Футбол
У Лунева диагностировано повреждение прямой мышцы правого бедра
Голкипер «Зенита» Андрей Лунев прошел медицинское обследование.
Советский спорт 15:45
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по одному из самых громких уголовных дел последних лет — убийстве 2 года назад в Москве тремя сестрами Хачатурян своего отца Михаила.
Коммерсантъ 17:06
Космос
В космосе обнаружены загадочные круглые объекты
Неизвестные круглые объекты были обнаружены австралийскими учёными в космосе.
TV BRICS 05:18
Общество
Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе
Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:36
Общество
Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30%
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH.
REGNUM 06:13
Единоборства
Российский боец впервые стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Титул чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе завоевал россиянин Петр Ян.
Профиль 07:14
Общество
Китайский блогер назвал самые необычные российские блюда
Китайский блогер назвал самые необычные российские продукты и блюда.
Lenta.ru 10:14
Технологии
Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке
Evo-rus.com 10 июля в 08:24
Политика
Венгрия первой в ЕС объявила, что впустит россиян, но с одним условием
В рамках эпидемиологических мер, введенных в связи с COVID-19, с 15 июля 2020 года правила въезда в Венгрию изменятся.
РИА Новости 16:54
Автоспорт
Маттиа Бинотто: Никаких оправданий быть не может
F1news.ru 16:00
Кино
Режиссер нового «Бэтмена» снимет сериал о полиции Готэм-Сити
Российская газета вчера в 11:31
Игры
Blightbound готовится к релизу на Steam
Дни24 вчера в 02:53
Шоу-бизнес
Богомолов опубликовал нежное видео с Собчак
Модный режиссер Константин Богомолов не перестает восхищаться красотой своей жены Ксении Собчак, с которой прожил в браке уже почти год.
Вечерний курьер 05:24
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В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой
В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
РБК 11:00
Футбол
Семак объяснил отсутствие Дзюбы и Азмуна в матче с «Ахматом»
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак объяснил отсутствие нападающих Артема Дзюбы и Сердара Азмуна в матче 28-го тура чемпионата России против грозненского "Ахмата".
Газета.Ru вчера в 14:54
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Ubisoft бесплатно раздаёт Watch Dogs 2
Любой желающий прошедший регистрацию на сервисе Uplay может совершенно бесплатно загрузить Watch Dogs 2. Стоит отметить, что после презентации бесплатная раздача закончится.
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Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
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Общество
В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались еще 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 16:35