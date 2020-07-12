За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения. Скончались 5285 пациентов с COVID-19.

Шоу-бизнес Богомолов опубликовал нежное видео с Собчак Модный режиссер Константин Богомолов не перестает восхищаться красотой своей жены Ксении Собчак, с которой прожил в браке уже почти год. 13

Политика Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. 203

Происшествия Десять поездов задерживаются из-за схода вагонов в Тульской области Железнодорожники продолжают восстановительные работы на перегоне Лазарево-Щекино в Тульской области, где накануне сошли с рельсов вагоны грузового поезда, из-за аварии десять поездов задерживаются, сообщает служба корпоративных коммуникаций Московской железной дороги (МЖД). 23

Общество Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,3K

Политика Киев консультируется о включении США в форматы переговоров по Донбассу По словам вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова, представляющего страну в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на территории Донбасса, Киев заинтересован в том, чтобы к минскому и нормандскому форматам переговоров были подключены США и Великобритания. 1

Здоровье На Среднем Урале обнаружено ещё 286 носителей коронавируса Всего на Среднем Урале зафиксировано уже 15 909 случаев заражения. За сутки один человек умер от COVID-19, а за весь период — 157. 1,4K

Общество Жители алтайского села рассчитывают рассказать Андрею Малахову об ужасной вони Жители села Боровиха Первомайского района Алтайского края подали заявку на участие в программе «Прямой эфир» Андрея Малахова на телеканале «Россия 1», пишет "Банкфакс".

Общество В Роспотребнадзоре назвали насекомых пострашнее комаров Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала в интервью радио Sputnik о самом страшном гнусе.

Игры Sony стала миноритарным акционером Epic Games В обмен на инвестицию Sony получила миноритарный пакет акций в Epic Games, о размере доли не сообщается. 46

Наука Американскими учеными был разработан новый вид легкой брони В будущем разработка ученых может привести к появлению новых типов легкой брони и конструкционных материалов, которые будут эффективными против взрывов и кинетического воздействия.