Коронавирус
РИА НовостиВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире
За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения. Скончались 5285 пациентов с COVID-19.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 00:04, Ашберн
Фигурное катание
Этери Тутберидзе признали лучшим тренером сезона
Gazeta.SPb 11 июля в 14:30
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
Общество
Жителей Хабаровского края попросили не допускать массовых беспорядков
EastRussia вчера в 23:29
Шоу-бизнес
Богомолов опубликовал нежное видео с Собчак
Модный режиссер Константин Богомолов не перестает восхищаться красотой своей жены Ксении Собчак, с которой прожил в браке уже почти год.
Вечерний курьер вчера в 05:24
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM вчера в 10:47
Происшествия
Десять поездов задерживаются из-за схода вагонов в Тульской области
Железнодорожники продолжают восстановительные работы на перегоне Лазарево-Щекино в Тульской области, где накануне сошли с рельсов вагоны грузового поезда, из-за аварии десять поездов задерживаются, сообщает служба корпоративных коммуникаций Московской железной дороги (МЖД).
Интерфакс 00:00
Политика
В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя
Сотрудники лаборатории в Ухане, получившей мировую известность после пандемии коронавирусной инфекции, покинули страну и сотрудничают с западными спецслужбами.
Известия вчера в 14:39
Общество
Девятибалльные пробки образовались в Иркутске утром 13 июля
Твой Иркутск вчера в 22:48
Происшествия
Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
Более 1200 российских военнослужащих лечатся от новой коронавирусной инфекции в настоящее время, сообщил начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.
РИА Новости вчера в 17:14
Общество
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 11 июля в 08:26
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Общество
Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян с 15 июля
Венгрия первой из стран Евросоюза откроет границы для россиян. Приехать сюда можно будет с 15 июля.
Российская газета вчера в 20:44
Политика
Киев консультируется о включении США в форматы переговоров по Донбассу
По словам вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова, представляющего страну в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на территории Донбасса, Киев заинтересован в том, чтобы к минскому и нормандскому форматам переговоров были подключены США и Великобритания.
Московский Комсомолец вчера в 16:50
Культура
Стас Михайлов вышел под дождь и обнялся с Лукашенко
Во время своего последнего концерта Стас Михайлов вышел под дождь, чтобы пожать руку президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Экономика сегодня вчера в 12:26
Здоровье
На Среднем Урале обнаружено ещё 286 носителей коронавируса
Всего на Среднем Урале зафиксировано уже 15 909 случаев заражения. За сутки один человек умер от COVID-19, а за весь период — 157.
REGNUM вчера в 04:05
Общество
Жители алтайского села рассчитывают рассказать Андрею Малахову об ужасной вони
Жители села Боровиха Первомайского района Алтайского края подали заявку на участие в программе «Прямой эфир» Андрея Малахова на телеканале «Россия 1», пишет "Банкфакс".
Алтапресс вчера в 23:30
Общество
В Роспотребнадзоре назвали насекомых пострашнее комаров
Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала в интервью радио Sputnik о самом страшном гнусе.
РИА Новости вчера в 21:28
Общество
Итальянцы этим летом не хотят принимать туристов из США
Лояльнее итальянцы относятся к китайцам: против них высказались 57% опрошенных. Британцев не хотят пускать в страну 44%.
ToDay News Ufa вчера в 08:24
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Игры
Sony стала миноритарным акционером Epic Games
В обмен на инвестицию Sony получила миноритарный пакет акций в Epic Games, о размере доли не сообщается.
Коммерсантъ 10 июля в 05:16
Наука
Американскими учеными был разработан новый вид легкой брони
В будущем разработка ученых может привести к появлению новых типов легкой брони и конструкционных материалов, которые будут эффективными против взрывов и кинетического воздействия.
Rusargument вчера в 20:01
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Космос
Стало известно, как космонавтов защитят от радиации в новом модуле МКС
Стоит отметить, что модуль "Наука" начали строить еще в 1995 году в качестве наземного дублера первого модуля МКС "Заря".
Online47.ru вчера в 20:48
Общество
ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу
Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу.
Известия вчера в 23:03
Политика
Санкэй симбун (Япония): хватит выражать сожаления по поводу незаконных действий других стран в отношении островов Сенкаку и «северных территорий»
Санкэй симбун (Япония): хватит выражать сожаления по поводу незаконных действий других стран в отношении островов Сенкаку и «северных территорий»
ДВ-РОСС вчера в 23:10
Политика
Трамп отверг идею выводить США из НАТО
Американский лидер Дональд Трамп отверг идею выводить США из НАТО.
Evo-rus.com вчера в 00:08
Здоровье
В Кировской области за сутки еще 52 человека заразились коронавирусом
В Кировской области за сутки еще 52 человека заразились коронавирусом. Количество летальных исходов увеличилось до 45.
ГТРК Вятка 11 июля в 03:58