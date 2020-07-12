Коронавирус

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За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения. Скончались 5285 пациентов с COVID-19.
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ВОЗ сообщила о рекордном суточном приросте заражений COVID-19

МордовМедиавчера в 15:36

ВОЗ сообщила о рекордном приросте числа случаев COVID-19

Газета.Ruвчера в 12:35

В ВОЗ заявили о рекордном приросте числа зараженных коронавирусом

РЕН ТВвчера в 13:03

ВОЗ: за сутки выявлено рекордное число заражённых коронавирусом

Аргументы неделивчера в 12:55

В мире зафиксирован рекордный прирост заражений COVID-19

BFM.ruвчера в 12:45

ВОЗ зафиксировала очередной рекордный прирост числа зараженных COVID-19

Коммерсантъвчера в 12:41

В ВОЗ заявили о рекордном росте числа заразившихся коронавирусом

Профильвчера в 13:20
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Этери Тутберидзе признали лучшим тренером сезона

Gazeta.SPb 11 июля в 14:30
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Шоу-бизнес

Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
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Общество

Жителей Хабаровского края попросили не допускать массовых беспорядков

EastRussia вчера в 23:29
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Шоу-бизнес

Богомолов опубликовал нежное видео с Собчак

Модный режиссер Константин Богомолов не перестает восхищаться красотой своей жены Ксении Собчак, с которой прожил в браке уже почти год.
Вечерний курьер вчера в 05:24
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Политика

Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM вчера в 10:47
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Происшествия

Десять поездов задерживаются из-за схода вагонов в Тульской области

Железнодорожники продолжают восстановительные работы на перегоне Лазарево-Щекино в Тульской области, где накануне сошли с рельсов вагоны грузового поезда, из-за аварии десять поездов задерживаются, сообщает служба корпоративных коммуникаций Московской железной дороги (МЖД).
Интерфакс 00:00
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Политика

В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя

Сотрудники лаборатории в Ухане, получившей мировую известность после пандемии коронавирусной инфекции, покинули страну и сотрудничают с западными спецслужбами.
Известия вчера в 14:39
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Общество

Девятибалльные пробки образовались в Иркутске утром 13 июля

Твой Иркутск вчера в 22:48
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Происшествия

Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области

Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
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Армия и оружие

В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных

Более 1200 российских военнослужащих лечатся от новой коронавирусной инфекции в настоящее время, сообщил начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.
РИА Новости вчера в 17:14
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Общество

Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США

Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости 11 июля в 08:26
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
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Общество

Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян с 15 июля

Венгрия первой из стран Евросоюза откроет границы для россиян. Приехать сюда можно будет с 15 июля.
Российская газета вчера в 20:44
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Политика

Киев консультируется о включении США в форматы переговоров по Донбассу

По словам вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова, представляющего страну в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на территории Донбасса, Киев заинтересован в том, чтобы к минскому и нормандскому форматам переговоров были подключены США и Великобритания.
Московский Комсомолец вчера в 16:50
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Культура

Стас Михайлов вышел под дождь и обнялся с Лукашенко

Во время своего последнего концерта Стас Михайлов вышел под дождь, чтобы пожать руку президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Экономика сегодня вчера в 12:26
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Здоровье

На Среднем Урале обнаружено ещё 286 носителей коронавируса

Всего на Среднем Урале зафиксировано уже 15 909 случаев заражения. За сутки один человек умер от COVID-19, а за весь период — 157.
REGNUM вчера в 04:05
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Общество

Жители алтайского села рассчитывают рассказать Андрею Малахову об ужасной вони

Жители села Боровиха Первомайского района Алтайского края подали заявку на участие в программе «Прямой эфир» Андрея Малахова на телеканале «Россия 1», пишет "Банкфакс".
Алтапресс вчера в 23:30
Общество

В Роспотребнадзоре назвали насекомых пострашнее комаров

Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала в интервью радио Sputnik о самом страшном гнусе.
РИА Новости вчера в 21:28
Общество

Итальянцы этим летом не хотят принимать туристов из США

Лояльнее итальянцы относятся к китайцам: против них высказались 57% опрошенных. Британцев не хотят пускать в страну 44%.
ToDay News Ufa вчера в 08:24
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Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
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Игры

Sony стала миноритарным акционером Epic Games

В обмен на инвестицию Sony получила миноритарный пакет акций в Epic Games, о размере доли не сообщается.
Коммерсантъ 10 июля в 05:16
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Наука

Американскими учеными был разработан новый вид легкой брони

В будущем разработка ученых может привести к появлению новых типов легкой брони и конструкционных материалов, которые будут эффективными против взрывов и кинетического воздействия.
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Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
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Космос

Стало известно, как космонавтов защитят от радиации в новом модуле МКС

Стоит отметить, что модуль "Наука" начали строить еще в 1995 году в качестве наземного дублера первого модуля МКС "Заря".
Online47.ru вчера в 20:48
Общество

ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу

Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу.
Известия вчера в 23:03
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Политика

Санкэй симбун (Япония): хватит выражать сожаления по поводу незаконных действий других стран в отношении островов Сенкаку и «северных территорий»

Санкэй симбун (Япония): хватит выражать сожаления по поводу незаконных действий других стран в отношении островов Сенкаку и «северных территорий»
ДВ-РОСС вчера в 23:10
Политика

Трамп отверг идею выводить США из НАТО

Американский лидер Дональд Трамп отверг идею выводить США из НАТО.
Evo-rus.com вчера в 00:08
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Здоровье

В Кировской области за сутки еще 52 человека заразились коронавирусом

В Кировской области за сутки еще 52 человека заразились коронавирусом. Количество летальных исходов увеличилось до 45.
ГТРК Вятка 11 июля в 03:58
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