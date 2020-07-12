За последние сутки в мире зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом. Выявлено 230 370 случаев инфицирования, сообщает ВОЗ в воскресенье, 12 июля, передает РИА Новости. За последние 24 часа умерли 5285 пациентов.

Происшествия Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец". 997

Футбол Петербургского арбитра Лапочкина заподозрили в игре на ставках Футбольного арбитра из Петербурга Сергея Лапочкина подозревают в игре на спортивном тотализаторе, сообщает Metaratings.ru.

Общество Жители Хабаровска вечером устроили третье шествие в поддержку Фургала В субботу шествия и митинги прошли в нескольких городах региона. МВД сообщило, что участие в стихийных акциях приняли до 12 тысяч человек. 9,1K

Общество Москвичей предупредили о резком похолодании и ливнях Начиная со вторника, небо затянут низкие черные тучи, из которых дождь будет идти большую часть времени. Ожидаются очень интенсивные ливни. 27

Армия и оружие Арабская коалиция заявила, что сбила беспилотники йеменских повстанцев Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила об уничтожении шести начиненных взрывчаткой беспилотников и перехвате двух ракет, запущенных йеменскими повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) в сторону королевства, передает саудовское агентство SPA со ссылкой на заявление официального представителя коалиции Турки аль-Малики.

Здоровье В Якутии медикам дают премии при выявлении рака у пациентов Власти Якутии премируют медработников из первичного звена при выявлении онкологических заболеваний у жителей на профилактических осмотрах и диспансеризации, сообщает министерство здравоохранения республики.

Армия и оружие Корабли Балтийского флота прибыли в Кронштадт для участия в параде В Кронштадт прибыл отряд кораблей Балтийского флота. Как передает ОТР, они примут участие в главном военно-морском параде 26 июля.

Шоу-бизнес Рудковская и Дакота поссорились из-за сумок Louis Vuitton Певица Рита Дакота рассказала подписчикам о своём споре с Яной Рудковской по поводу брендовых сумок Louis Vuitton и о том, как продюсер и представители бренда унизили её. 36

Армия и оружие Герой России рассказал, как в августе 2008 обстреляли его Су-25 «Наверное, очень жить захотелось, я уперся ногами в педали и двумя руками потянул за ручку — где-то видимо осколок попал, от усилия выскочил», — описал ситуацию герой.

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,3K

Футбол Бышовец поддержал Карпина, раскритиковавшего РПЛ Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал высказывание главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в котором тот раскритиковал Российскую премьер-лигу (РПЛ).