Коронавирус
Lenta.ruВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире
За последние сутки в мире зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом. Выявлено 230 370 случаев инфицирования, сообщает ВОЗ в воскресенье, 12 июля, передает РИА Новости. За последние 24 часа умерли 5285 пациентов.
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Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ вчера в 10:49
Футбол
Петербургского арбитра Лапочкина заподозрили в игре на ставках
Футбольного арбитра из Петербурга Сергея Лапочкина подозревают в игре на спортивном тотализаторе, сообщает Metaratings.ru.
Московский Комсомолец 08:17
Общество
Жители Хабаровска вечером устроили третье шествие в поддержку Фургала
В субботу шествия и митинги прошли в нескольких городах региона. МВД сообщило, что участие в стихийных акциях приняли до 12 тысяч человек.
RuNews24.ru 10:57
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании и ливнях
Начиная со вторника, небо затянут низкие черные тучи, из которых дождь будет идти большую часть времени. Ожидаются очень интенсивные ливни.
Российская газета 19:07
Здоровье
Медведев обеспокоен случаями бубонной чумы у границ РФ
Дмитрий Медведев обеспокоен случаями бубонной чумы у российской границы.
Piter.tv 10 июля в 06:28
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия 14:49
Музыка
Рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню убитому в США Джорджу Флойду
Американская рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню памяти убитого афроамериканца Джорджа Флойда и антирасистским протестам, которые происходят в Штатах в последнее время.
Вечерняя Москва 13:29
Армия и оружие
Арабская коалиция заявила, что сбила беспилотники йеменских повстанцев
Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила об уничтожении шести начиненных взрывчаткой беспилотников и перехвате двух ракет, запущенных йеменскими повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) в сторону королевства, передает саудовское агентство SPA со ссылкой на заявление официального представителя коалиции Турки аль-Малики.
РИА Новости 19:46
Здоровье
В Якутии медикам дают премии при выявлении рака у пациентов
Власти Якутии премируют медработников из первичного звена при выявлении онкологических заболеваний у жителей на профилактических осмотрах и диспансеризации, сообщает министерство здравоохранения республики.
SakhaNews 20:31
Наука
Следы индейской ДНК были найдены в геноме полинезийцев
Discover24 10 июля в 03:48
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота прибыли в Кронштадт для участия в параде
В Кронштадт прибыл отряд кораблей Балтийского флота. Как передает ОТР, они примут участие в главном военно-морском параде 26 июля.
Общественное телевидение России вчера в 04:51
Шоу-бизнес
Рудковская и Дакота поссорились из-за сумок Louis Vuitton
Певица Рита Дакота рассказала подписчикам о своём споре с Яной Рудковской по поводу брендовых сумок Louis Vuitton и о том, как продюсер и представители бренда унизили её.
News.ru вчера в 18:49
Футбол
«Кадис» вернулся в высший дивизион испанского футбола спустя 14 лет
"Кадис" досрочно гарантировал себе место в высшем дивизионе испанского футбола.
РИА Новости 18:14
Армия и оружие
Герой России рассказал, как в августе 2008 обстреляли его Су-25
«Наверное, очень жить захотелось, я уперся ногами в педали и двумя руками потянул за ручку — где-то видимо осколок попал, от усилия выскочил», — описал ситуацию герой.
ИА Красная Весна 16:04
Общество
Врач назвал вызывающие анафилактический шок продукты
Арахис, креветки и бытовая химия могут вызывать анафилактический шок.
РБК 20:13
Политика
Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян с 15 июля
Венгрия первой из стран Евросоюза откроет границы для россиян. Приехать сюда можно будет с 15 июля.
Российская газета 20:44
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Армия и оружие
Видео новой версии британского танка Challenger 2 опубликовали в Сети
Модернизированная версия британского танка Challenger 2 от немецкого концерна Rheinmetall была продемонстрирована в Сети.
ПолитРоссия 11:11
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК 12:37
Гаджеты
Google запустила опрос по новой ОС Android 11 для пользователей
Официальный опрос для пользователей смартфонов Pixel о новой версии операционной системы Android выпустила Google 10 июля.
ИА Красная Весна 02:27
Единоборства
Российский боец Петр Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC
Ян стал вторым россиянином в истории, который смог стать чемпионов UFC. Ранее пояс в легком весе получил Хабиб Нурмагомедов.
Вечерняя Москва 01:25
Футбол
Бышовец поддержал Карпина, раскритиковавшего РПЛ
Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал высказывание главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в котором тот раскритиковал Российскую премьер-лигу (РПЛ).
RT на русском 16:45
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по одному из самых громких уголовных дел последних лет — убийстве 2 года назад в Москве тремя сестрами Хачатурян своего отца Михаила.
Коммерсантъ 17:06
Фигурное катание
Этери Тутберидзе признали лучшим тренером сезона
Gazeta.SPb вчера в 14:30
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости вчера в 08:26