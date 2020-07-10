Коронавирус
Lenta.ruВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире
За последние сутки в мире зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом. Выявлено 230 370 случаев инфицирования, сообщает ВОЗ в воскресенье, 12 июля, передает РИА Новости. За последние 24 часа умерли 5285 пациентов.
Читать в источнике
Оценить57
Подробнее о событии
Показать все источники
ВОЗ: в мире зафиксировали рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом
Новая газета10 июля в 13:39
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 16:20, Ашберн
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия 14:49
Автоспорт
Квят: гонка на Гран-при Штирии получилась фантастической для меня
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят считает, что провел фантастическую гонку на втором этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Штирии.
РИА Новости 14:04
Армия и оружие
Герой России рассказал, как попал под обстрел на Су-25
Командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, как во время выполнения задания в августе 2008 года попал под плотный обстрел на своем Су-25.
РИА Новости 15:30
Футбол
«Борнмут» разгромил «Лестер» в матче АПЛ
В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» разгромил «Лестер Сити» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Борнмуте на стадионе «Виталити — Дин Корт».
Чемпионат 15:58
Происшествия
В Харькове радикалы напали на сторонников партии Шария: есть пострадавшие
Двое пострадавших в результате нападение на сторонников партии Шария представителями радикально-националистической партии «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обнаружила полиция Харькова.
ИА Красная Весна 16:10
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 10 июля в 11:00
Здоровье
Врач Чад Крилич предсказал третью волну коронавируса в США
Врач Чад Крилич, работающий в США, предсказал третью волну коронавируса.
Дни24 05:25
Экономика
Динозавры девелопмента: конец эпохи гигантских ТЦ
Эпоха крупных торговых центров в Северной столице окончательно завершилась с отказом Ingka Centres от проекта строительства ТРЦ "МЕГА Новоселье" площадью 140 тыс. м2.
DP.RU 10 июля в 00:36
Автоспорт
Марио Изола: Шины Soft подтвердили свою эффективность
Дождевая квалификация позволила всем гонщикам выбрать шины для старта, но большинство предпочли стартовать на Soft, учитывая, что этот состав подтвердил свою стабильность и эффективность в гонке недельной давности.
F1news.ru 12:29
Политика
Премьер Греции обсудил с главой Элладской церкви ситуацию с Айя-Софией
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудил с главой Элладской православной церкви архиепископом Иеронимом ответные действия на превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть, сообщила пресс-служба премьера.
РИА Новости 14:53
Происшествия
В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой
В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
РБК 11:00
Футбол
Парамонов надеется, что «Зенит» бросит все силы на матч со «Спартаком»
Главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов выразил надежду, что санкт-петербургский "Зенит" бросит все силы на подготовку к матчу Кубка России с московским "Спартаком", а не на игру с его командой.
РИА Новости 15:13
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Футбол
АЕК Карреры обыграл «Панатинаикос» и вышел на второе место
АЕК в матче 34-го тура Суперлиги обыграл в гостях «Панатинаикос» (3:1).
Metaratings 15:26
Армия и оружие
Идея оборотной стрельбы: генерал-майор авиации рассказал, как перевесил ракеты на Су-25 на 180 градусов
Герой СССР, генерал-майор авиации в отставке Александр Руцкой рассказал в программе «Военная приемка» на «Звезде» о том, как однажды решил перевесить на 180 градусов ракеты на своем Су-25 во время войны в Афганистане.
ТК Звезда 10:41
Кино
«Живыми или мертвыми»: новый постер второго сезона «Пацанов» намекает на экшн
Киноафиша России 10 июля в 06:39
Общество
ПФР рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж работы
Как сообщает ToDay News Ufa, в Пенсионном фонде России рассказали, как пенсионера могут получить надбавки за трудовой стаж, полученный еще при СССР.
ToDay News Ufa 10 июля в 15:14
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Общество
На 30% возросла заразность коронавируса SARS-CoV-2
Профессор Габриэль Леунг (Gabriel Leung), декан медицинской школы Университета Гонконга, заявил в беседе с изданием South China Morning Post, что новый штамм коронавируса заразнее предыдущего на 30% из-за мутации ДНК.
Live24 02:40
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM 10:47
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 03:34
Шоу-бизнес
Анита Цой рассказала о самом жутком проявлении коронавируса
РИА Новости 14:02
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение старшим сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение для двух старших сестер Хачатурян - Крестины и Ангелины, обвиняемых в убийстве отца, сообщил "Интерфаксу" адвокат одной из девушек Алексей Липцер.
Интерфакс 16:08
Армия и оружие
Генерал войск ПВО СССР объяснил цели испытаний С-400 в Турции
Бывший заместитель командующего войск противовоздушной обороны Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан заявил, что испытания российских систем С-400 позволили турецким военнослужащим изучить особенности применения, а также оценить эффективность российских комплексов и, вероятно, обнаружить слабые места.
Военное дело 04:55