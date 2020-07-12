Коронавирус
Lenta.ruВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире
За последние сутки в мире зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом в мире.
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Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят стал десятым
РИА Новости 11:13
Шоу-бизнес
Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера
Сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц.
РИА Новости 11:20
Происшествия
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
Интерфакс 11:51
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Политика
В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений
«Насильно мил не будешь, но выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве», – ответил представитель главы государства на вопрос о готовности России к выходу Украины из Минских договоренностей.
Взгляд.ру 08:04
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении произошло боестолкновение
На участке Товузского района азербайджано-армянской границы произошло столкновение, минобороны Армении заявило о попытке захвата армянского опорного пункта, азербайджанская сторона – об артобстреле своих позицией, двух погибших и пяти раненых военнослужащих.
Вести.Ru 10:51
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Общество
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
Специалисты российского МГМУ имени Сеченова сообщили об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
RT на русском 06:50
Общество
В нескольких муниципалитетах Каталонии ввели жесткий карантин
Власти испанского автономного сообщества Каталония приняли решение о введении жесткого карантина в городе Льейда и семи муниципалитетах провинции (комарка Сегрия), сообщили власти.
РИА Новости 12:49
Музыка
Александр Ревва презентовал клип «Перетанцуй меня»
В видеоролике видно, как Артур Пирожков начинает танцевать дома, соблюдая режим самоизоляции, однако ему становится скучно танцевать одному, и он отправляется во двор, где продолжает танцевать.
Evo-rus.com вчера в 07:36
Кино
Российский сериал «Сваты» в новом сезоне потерял двух главных героев
Популярный сериал сваты остался без двух главных героев. Два великих актера ушли навсегда и авторы кинокартины решили не ставить им замену.
ToDay News Ufa 08:38
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru вчера в 06:48
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова обратился к его дочери
Lenta.ru вчера в 10:23
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
Экономика
В России начинается тяжелейший кризис
В России начинается тяжелейший кризис. Об этом сообщает PRIMPRESS со ссылкой на председателя фонда "Сколково" Аркадия Дворковича.
Деловое.ТВ 03:54
Армия и оружие
Полет «Суперграчей»: эксклюзивные кадры из кабины Су-25СМ3
«Звезда» публикует уникальные кадры, снятые во время полетов российских штурмовиков Су-25СМ3, первоначальная версия которых всегда считалась самой живучей и самой воюющей в нашей армии.
ТК Звезда 09:20
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся ангар с производственным оборудованием
"В Екатеринбурге ликвидируют крупный пожар на промышленной площадке", - сказала Зырянова.
Газета.Ru 12:57
Происшествия
Сильный ветер оставил без света жителей Караганды
РИА Новости 09:34
Футбол
Лионель Месси установил историческое достижение в чемпионате Испании
Чемпионат вчера в 18:15
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Музыка
Рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню Джорджу Флойду
Американская рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню "American Reckoning" памяти афроамериканца Джорджа Флойда и антирасистским протестам, охватившим США, сообщает издание Rolling Stone.
РИА Новости 12:04
Происшествия
СК возбудил дело по факту разлива более 44 тонн топлива на Таймыре
Следственный комитет возбудил дело после того, как в районе посёлка Тухард в Таймырском Долгано-Ненецком районе произошёл разлив авиационного топлива.
RT на русском 10:29
Спорт
Electronic Arts анонсировала симулятор смешанных единоборств UFC 4
Компания Electronic Arts анонсировала симулятор смешанных единоборств UFC 4, выход которого состоится 14 августа 2020 года только на консолях PlayStation 4 и Xbox One.
Вести.Ru 06:35
Авто
Обновленный Renault Duster показали на рендерах
Независимые дизайнеры показали в Сети 3D-рендеры кроссовера Renault Duster, отметив, что он мог бы продолжать удерживать популярность на российском рынке, если бы разработчики пошли на улучшение транспортного средства.
Car.ru 06:59
Происшествия
При беспорядках в Белграде пострадали 14 полицейских
РИА Новости вчера в 05:58
Авто
ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами
Инспектора ГИБДД проведут акцию по проверке автомобилей с иностранными номерами.
ToDay News Ufa 12:44
Политика
На Украине рассказали о планах показывать фильмы на мове в Москве
Киеву следует поработать над возрождением величия кинематографа, чтобы в Москве показывали фильмы на украинском языке, заявил уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь.
Известия вчера в 23:35
Политика
СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии
Совет Безопасности ООН принял с четвертой за неделю попытки резолюцию о продлении на год трансграничного механизма оказания помощи Сирии.
Страна Советов on-line 02:59