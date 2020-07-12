Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире

За последние сутки в мире зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом в мире.
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ВОЗ сообщила о рекордном суточном приросте числа заболевших COVID-19

Фонтанка.Ру12:41

ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире

Lenta.ru13:14

В мире зафиксирован рекордный прирост заразившихся коронавирусом

Российская газета13:10

ВОЗ сообщила о рекордном приросте числа заразившихся коронавирусом

РИА Новости13:07

В мире зафиксирован рекордный прирост заболевших коронавирусом

URA.Ru12:55

ВОЗ сообщила о новом рекорде по суточной заболеваемости COVID-19

РБК12:48

ВОЗ констатирует рост числа случаев коронавируса в мире

Эхо Москвывчера в 11:08
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Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят стал десятым

РИА Новости 11:13
Шоу-бизнес

Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера

Сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц.
РИА Новости 11:20
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Происшествия

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
Интерфакс 11:51
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Единоборства

Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Политика

Украинский Boeing был сбит в Иране из-за неверных настроек ПВО

Газета.Ru 05:18
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Политика

В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений

«Насильно мил не будешь, но выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве», – ответил представитель главы государства на вопрос о готовности России к выходу Украины из Минских договоренностей.
Взгляд.ру 08:04
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Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении произошло боестолкновение

На участке Товузского района азербайджано-армянской границы произошло столкновение, минобороны Армении заявило о попытке захвата армянского опорного пункта, азербайджанская сторона – об артобстреле своих позицией, двух погибших и пяти раненых военнослужащих.
Вести.Ru 10:51
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
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Общество

В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса

Специалисты российского МГМУ имени Сеченова сообщили об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
RT на русском 06:50
1,3K
Общество

В нескольких муниципалитетах Каталонии ввели жесткий карантин

Власти испанского автономного сообщества Каталония приняли решение о введении жесткого карантина в городе Льейда и семи муниципалитетах провинции (комарка Сегрия), сообщили власти.
РИА Новости 12:49
Музыка

Александр Ревва презентовал клип «Перетанцуй меня»

В видеоролике видно, как Артур Пирожков начинает танцевать дома, соблюдая режим самоизоляции, однако ему становится скучно танцевать одному, и он отправляется во двор, где продолжает танцевать.
Evo-rus.com вчера в 07:36
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Кино

Российский сериал «Сваты» в новом сезоне потерял двух главных героев

Популярный сериал сваты остался без двух главных героев. Два великих актера ушли навсегда и авторы кинокартины решили не ставить им замену.
ToDay News Ufa 08:38
56
Энергетика

Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая

Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru вчера в 06:48
233
Шоу-бизнес

Адвокат Ефремова обратился к его дочери

Lenta.ru вчера в 10:23
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Политика

Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом

Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
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Экономика

В России начинается тяжелейший кризис

В России начинается тяжелейший кризис. Об этом сообщает PRIMPRESS со ссылкой на председателя фонда "Сколково" Аркадия Дворковича.
Деловое.ТВ 03:54
1,2K
Армия и оружие

Полет «Суперграчей»: эксклюзивные кадры из кабины Су-25СМ3

«Звезда» публикует уникальные кадры, снятые во время полетов российских штурмовиков Су-25СМ3, первоначальная версия которых всегда считалась самой живучей и самой воюющей в нашей армии.
ТК Звезда 09:20
Происшествия

В Екатеринбурге загорелся ангар с производственным оборудованием

"В Екатеринбурге ликвидируют крупный пожар на промышленной площадке", - сказала Зырянова.
Газета.Ru 12:57
Происшествия

Сильный ветер оставил без света жителей Караганды

РИА Новости 09:34
Футбол

Лионель Месси установил историческое достижение в чемпионате Испании

Чемпионат вчера в 18:15
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
1,2K
Музыка

Рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню Джорджу Флойду

Американская рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню "American Reckoning" памяти афроамериканца Джорджа Флойда и антирасистским протестам, охватившим США, сообщает издание Rolling Stone.
РИА Новости 12:04
11
Происшествия

СК возбудил дело по факту разлива более 44 тонн топлива на Таймыре

Следственный комитет возбудил дело после того, как в районе посёлка Тухард в Таймырском Долгано-Ненецком районе произошёл разлив авиационного топлива.
RT на русском 10:29
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Спорт

Electronic Arts анонсировала симулятор смешанных единоборств UFC 4

Компания Electronic Arts анонсировала симулятор смешанных единоборств UFC 4, выход которого состоится 14 августа 2020 года только на консолях PlayStation 4 и Xbox One.
Вести.Ru 06:35
6
Культура

Картина Роя Лихтенштейна продана на аукционе Christie’s за $46 млн

Интерфакс 07:02
4
Авто

Обновленный Renault Duster показали на рендерах

Независимые дизайнеры показали в Сети 3D-рендеры кроссовера Renault Duster, отметив, что он мог бы продолжать удерживать популярность на российском рынке, если бы разработчики пошли на улучшение транспортного средства.
Car.ru 06:59
Происшествия

При беспорядках в Белграде пострадали 14 полицейских

РИА Новости вчера в 05:58
19
Авто

ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами

Инспектора ГИБДД проведут акцию по проверке автомобилей с иностранными номерами.
ToDay News Ufa 12:44
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Политика

На Украине рассказали о планах показывать фильмы на мове в Москве

Киеву следует поработать над возрождением величия кинематографа, чтобы в Москве показывали фильмы на украинском языке, заявил уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь.
Известия вчера в 23:35
13
Политика

СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии

Совет Безопасности ООН принял с четвертой за неделю попытки резолюцию о продлении на год трансграничного механизма оказания помощи Сирии.
Страна Советов on-line 02:59
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