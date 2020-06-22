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Происшествия В Приморье за сутки скончались три пациента с коронавирусом Владивосток, 22 июня 2020, 03:57 — REGNUM В Приморском крае за прошедшие сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели — 25 пациентов, скончались — трое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе. 2

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