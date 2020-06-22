Коронавирус
ФерганаВОЗ зафиксировала рекордный прирост заражений коронавирусом
В мире за сутки зафиксировано новое рекордное число заражений коронавирусом — 183 020 новых случаев, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 21 июня. Лидерами стали Бразилия (55 тыс.), США (37 тыс.) и Индия (15 тыс.). За сутки умерли 4,7 тыс. человек.
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Минувшие сутки стали рекордными по мировому приросту заболевших Covid-19
Общественная служба новостейвчера в 23:27
Самый высокий прирост заболевших коронавирусом зафиксирован за последние сутки
Эхо Москвывчера в 22:04
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Российская газета вчера в 11:59
Армия и оружие
Британские ВМС следили за проходом российского корабля через Ла-Манш
Военно-морские силы (ВМС) Великобритании отслеживали проход российского большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" через Ла-Манш, сообщается на сайте британского флота.
Газета.Ru вчера в 15:45
Происшествия
Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках
Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости вчера в 16:26
Общество
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
Американский музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов против расизма.
RT на русском вчера в 22:39
Общество
Telegram создаст прокси-сервера для работы в КНР и Иране
Основатель Telegram Павел Дуров намерен сделать мессенджер доступнее на территории Ирана и Китая.
Газета.Ru вчера в 22:00
Происшествия
В Приморье за сутки скончались три пациента с коронавирусом
Владивосток, 22 июня 2020, 03:57 — REGNUM В Приморском крае за прошедшие сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели — 25 пациентов, скончались — трое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 20:57
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия вчера в 12:31
Общество
Выйти на пенсию раньше срока смогут россияне
Раньше установленного срока смогут выйти на пенсию граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
РИА ОмскПресс вчера в 20:03
Происшествия
В управлении лесами Алтайского края начались обыски
Барнаул, 22 июня 2020, 06:18 — REGNUM В управлении лесами Алтайского края начались обыски.
REGNUM вчера в 23:18
Общество
Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 млн доз
До 70 млн доз вакцины потребуется для того, чтобы перейти к массовой вакцинации россиян от коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 17:36
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
Кино
Алексей Учитель объявил о завершении съемок фильма о Цое
Автор документальных фильмов о персоне рок-музыканта Виктора Цоя ("Рок", "Последний герой") Алексей Учитель объявил о завершении съемок игровой картины об истории вокруг смерти лидера группы "Кино".
Piter.tv вчера в 13:12
Происшествия
Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве
Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС вчера в 10:06
Общество
Мэр кузбасского города призвал воздержаться от поездок в Новокузнецк
Глава Междуреченска Владимир Чернов призвал жителей города исключить из своих планов поездки в Новокузнецк.
Город новостей вчера в 23:41
Армия и оружие
Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США
В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru 20 июня в 22:17
Экономика
Пенсионерам пересчитают выплаты за два года
Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
СургутИнтерНовости вчера в 14:05
Общество
Михаила Ефремова вырежут из сериала про вампиров
Rambler News Service вчера в 14:06
Происшествия
На American Airlines подали в суд за расовую дискриминацию
Коллективный иск был подан пассажирами против авиакомпании American Airlines за расовую дискриминацию, сообщает телеканал NBC News.
Вести.Ru вчера в 13:02
Армия и оружие
Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru вчера в 00:40
Политика
Болтон заявил о поддержке Байдена на выборах президента США
Экс-помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на выборах президента страны проголосует за политика-демократа Джо Байдена, сообщает The Telegraph.
Аргументы и Факты вчера в 21:57
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 04:15
Экономика
В СП сообщили, что Минкавказ использовал средства по назначению
Министерство РФ по делам Северного Кавказа в 2019 году использовало полученные из федерального бюджета средства целевым образом, однако доходы от деятельности ведомства составили лишь 11% от ожидаемого.
ТАСС вчера в 17:11
Общество
Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»
Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
РИА Новости 20 июня в 03:23
Общество
Татарстанцы смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение
Республика Татарстан вчера в 01:13
Происшествия
Четверо иркутян с коронавирусом скончались
Трое жителей Иркутской области с коронавирусом скончались за 20 июня, сообщили в региональном оперштабе.
Тайга.инфо вчера в 00:14
Экономика
России предрекли новую пенсионную реформу до 2025 года
Эксперт по негосударственным пенсионным фондам Дмитрий Александров заявил, что до 2025 года российскому правительству придётся реформировать систему пенсионных накоплений, чтобы избежать дефицита после 2030 года.
News.ru вчера в 15:45
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 20 июня в 10:48
Политика
Болтон заявил, что Путин лучше Трампа готовится к встречам
Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что российский лидер Владимир Путин готовится к деловым встречам лучше, чем это делает глава Соединенных Штатов Америки.
Газета.Ru вчера в 23:34
Авто
Раскрыта причина ограничения скорости на автомобилях Volvo
В прошлом месяце представитель компании Volvo подтвердил ранее опубликованную информацию о том, что компания намеревается искусственно ограничить максимальную скорость своих новых автомобилей отметкой в 180 км/ч.
SpeedMe 19 июня в 12:27