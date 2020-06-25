Коронавирус
Эхо МосквыВОЗ зафиксировала резкий рост заболеваемости коронавирусом в Европе
По данным организации, на прошлой неделе в 30 странах Старого Света семидневный прирост новых случаев инфекции ускорился. При этом тенденция наблюдается на фоне снятия ограничений, введенных из-за коронавируса: в частности, открываются музеи, рестораны и спортзалы, а также границы.
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"На прошлой неделе в Европе зафиксировали впервые за последние месяцы рост числа случаев, зарегистрированных за одну неделю", - сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на пресс-конференции.Интерфаксвчера в 07:58
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В ВОЗ зафиксировали рост случаев COVID-19 в Европе после отмены ограничений
Вестник Кавказавчера в 08:29
ВОЗ: в Европе зафиксирован резкий рост заболевания коронавирусом
Общественное телевидение Россиивчера в 08:12
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