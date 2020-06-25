Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыВОЗ зафиксировала резкий рост заболеваемости коронавирусом в Европе

По данным организации, на прошлой неделе в 30 странах Старого Света семидневный прирост новых случаев инфекции ускорился. При этом тенденция наблюдается на фоне снятия ограничений, введенных из-за коронавируса: в частности, открываются музеи, рестораны и спортзалы, а также границы.
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с чего всё началось

ВОЗ отметила резкий рост новых случаев COVID-19 в Европе после снятия ограничений

"На прошлой неделе в Европе зафиксировали впервые за последние месяцы рост числа случаев, зарегистрированных за одну неделю", - сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на пресс-конференции.
Интерфаксвчера в 07:58

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В Европе после отмены ограничений зафиксирован всплеск заболеваемости коронавирусом

Клопсвчера в 14:09

ВОЗ зафиксировала резкий рост заболеваемости коронавирусом в Европе

Эхо Москвывчера в 12:02

В ВОЗ констатируют резкий рост числа новых случаев COVID-19 в Европе после снятия ограничений

Интерфаксвчера в 07:46

ВОЗ сообщила о резком росте заболевших коронавирусом в Европе после снятия ограничений

TV BRICSвчера в 08:34

В ВОЗ зафиксировали рост случаев COVID-19 в Европе после отмены ограничений

Вестник Кавказавчера в 08:29

ВОЗ: в Европе зафиксирован резкий рост заболевания коронавирусом

Общественное телевидение Россиивчера в 08:12

Снятие ограничений привело к росту заболеваемости Covid-19 в Европе

Новый Деньвчера в 08:48
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Общество

«Ведомости»: рейсы «Аэрофлота» за границу не приостанавливались

Несмотря на действующий в России запрет на осуществление пассажирских авиарейсов за рубеж, компания «Аэрофлот» продолжает возить клиентов за границу.
Городовой вчера в 06:14
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6K
Политика

МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о флаге ЛГБТ над посольством США, заявил, что "мы из Кремля не видим здания американского посольства".
РИА Новости вчера в 11:38
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Политика

Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым

У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости вчера в 18:16
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Происшествия

Адвокат заявил, что Ефремов готов усыновить детей Захарова

Артист Михаил Ефремов осознает, что может сесть в тюрьму, и готов понести наказание, рассказал в эфире "Эха Москвы" адвокат актера Эльман Пашаев.
Москва 24 вчера в 01:52
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Происшествия

В Бурятии выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом

Улан-Удэ, 26 июня 2020, 05:32 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:32
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Шоу-бизнес

Самых успешных звезд спорта и шоу-бизнеса в РФ до 40 лет назвал Forbes

Журнал Forbes составил список самых успешных звезд в России в возрасте до 40 лет.
iReactor вчера в 04:39
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак госпитализирована с переломом носа

Телеведущая Ксения Собчак госпитализирована с переломом носа.
Инфорос вчера в 11:46
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Космос

В близлежащей звёздной системе обнаружена планета размером с Нептун

Обнаруженная экзопланета получила обозначение AU Mic b. По размерам этот объект сопоставим с Нептуном, который по диаметру экватора превосходит Землю в 3,9 раза.
3DNews вчера в 00:45
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Шоу-бизнес

Телеведущий Константин Ивлев развелся с женой спустя 23 года брака

Телеведущий Константин Ивлев официально развелся с Марией Ивлевой, с которой состоял в браке на протяжении 23 лет.
Gazeta.SPb вчера в 17:15
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Армия и оружие

Броневик США проиграл «гонку» российскому «Тайфуну» в Сирии

Военное дело вчера в 09:05
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Происшествия

СМИ узнали мотивы повредившего на параде машину ФСО солдата

РБК вчера в 16:40
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Политика

Трамп назвал переброску войск в Польшу «сильным сигналом» для России

Политик добавил, что поладит с Россией. Дональд Трамп назвал переброску войск в Польшу "сильным сигналом" для России.
Piter.tv вчера в 01:21
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Общество

Сбербанк оценил готовность молодежи откладывать на будущее

Поколение россиян в возрасте от 18 до 23 лет чаще откладывают деньги ежемесячно, чем их более старшие сограждане.
РБК вчера в 23:00
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Финансы

Российские банки вернулись к наращиванию запасов золота

На 1 июня драгметаллов в пересчете на золото хранилось в банках 79,57 т. Как изменились запасы золота в крупных банках В мае лидером роста запасов в пересчете на золото стал ВТБ.
РБК вчера в 23:30
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Шоу-бизнес

Сатирик Натапов рассказал о разладе в семье Петросяна

RuNews24.ru вчера в 05:20
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Футбол

Совет директоров «Крыльев Советов» не стал увольнять Божовича

Депутат Самарской губернской думы Александр Милеев на совете директоров «Крыльев Советов» предложил уволить главного тренера команды Миодрага Божовича.
Евро-футбол.ру вчера в 13:41
Политика

Зеленский заявил, что поражён масштабом наводнений на западе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, прилетевший в пострадавшую от наводнений Ивано-Франковскую область, рассказал, что поражён масштабом разгула стихии.
RT на русском вчера в 16:59
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:22
23
Происшествия

Российский блогер разбился на мотоцикле под Тамбовом

Российский блогер Александр Diablo R1 разбился на мотоцикле в Тамбовской области, сообщило в четверг, 25 июня, «РИА Новости».
Известия вчера в 17:32
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Происшествия

В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария

Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости вчера в 05:06
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Космос

Найдена редкая «умирающая» радиогалактика

AstroNews.ru вчера в 10:14
Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru вчера в 13:55
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Политика

Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию по поправкам

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с членами Общественной палаты, что результаты голосования по поправкам в Конституцию должны быть абсолютно достоверными.
Дождь вчера в 12:01
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

РИА Новости вчера в 18:45
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Общество

В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова

В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga вчера в 01:15
Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
РИА Новости вчера в 10:01
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Наука

Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

Ученые из Национальной лабораторией инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета совместно с компанией Signify обнаружили способ уничтожения коронавирусной инфекции за 25 секунд.
Lenta.ru вчера в 22:50
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Экономика

В Кургане изменится тариф на водоснабжение

Курган, 26 июня 2020, 07:02 — REGNUM В Кургане отменён базовый тариф на водоснабжение и водоотведение, который был установлен с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.
REGNUM 00:02
Общество

Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы

Военное дело вчера в 03:49
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