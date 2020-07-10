Коронавирус
Газета.RuВОЗ зафиксировала суточный рекорд случаев коронавируса
В целом организация отмечает ускорение темпов распространения коронавируса в мире. За прошедшие сутки в мире было выявлено 228 102 новых случая COVID-19 – это рекордный прирост, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Умерло 10 июля от коронавируса 5 565 инфицированных.
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Вторая волна коронавируса в мире: за сутки выявлено рекордное число заразившихся
Комсомольская правдавчера в 22:05
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Пропавшая без вести звезда сериала «Хор» объявлена погибшей
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Накануне губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован на два месяца за организацию убийств в 2004-2005 годах.
BFM.ru 02:40
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В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия вчера в 17:01
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Миронов сыграет роль Чайковского в пилотном проекте Серебренникова
Проект носит пилотный характер, полноценный фильм выйдет позже.
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Еще 6 611 россиян заразились коронавирусом
За сутки скончались 188 россиян. За все время в России умерли 11 205 человек. Число выписанных снова превысило число зараженных за сутки.
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Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
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По сообщениям телеграм-канала Священный Белавуд не будут экранизировать книгу «Радзіва Прудок», картина должна была выйти за режиссёрством Алексея Раковича на студии «Первая Киновидеокомпания», а также была заморожена экранизация произведения «Сфагнум».
КП - Беларусь вчера в 15:52
Биатлон
Матыцин предложил проводить конференцию СБР ежегодно
Министр спорта РФ Олег Матыцин, выступая на отчетно-выборной конференции Союза биатлонистов России (СБР) заявил, что данный формат собрания в этом виде спорта можно было бы использовать ежегодно.
РИА Новости 03:46
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 10 июля
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 10 июля.
RT на русском вчера в 01:51
Политика
Трамп сократил тюремный срок своему бывшему советнику Стоуну
Президент США Дональд Трамп сократил тюремный срок своему бывшему помощнику и другу Роджеру Стоуну, который был осужден в рамках расследования «российского вмешательства» в выборы 2016 года.
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Транспорт
Мишустин одобрил льготный проезд в Крым для школьников
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, предоставляющее школьникам старше 10 лет льготный проезд в Крым по железной дороге во время летних каникул.
News.ru 03:39
Общество
За сутки коронавирус обнаружен у 6 611 человек в России
Коронавирусная инфекция была диагностирована у еще 6 611 человек в 83 регионах России, сообщает оперативный штаб.
Газета.Ru 03:41
Общество
За сутки в Югре зафиксировали 268 новых случаев коронавируса
В Югре за последние сутки, на 11 июля, зафиксировано 268 новых случаев коронавирусной инфекции в 16 муниципальных образованиях, сообщает окружной оперштаб.
Вестник 02:35
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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт поддержал Хабиба Нурмагомедова в связи с кончиной его отца Абдулманапа Нурмагомедова. скончался в начале июля.
МИР 24 вчера в 17:50
Политика
Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17
Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
Интерфакс вчера в 11:31
Космос
Ученые увеличили шансы появления внеземных цивилизаций
Evo-rus.com вчера в 12:14
Происшествия
СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала
ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 06:07
Политика
Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году
Президент Дональд Трамп впервые подтвердил, что Соединенные Штаты провели скрытую кибератаку в 2018 году против российского агентства интернет-исследований, которое в Вашингтоне обвиняют якобы в содействии вмешательству в президентские выборы 2016 года.
Российская газета вчера в 23:08
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru вчера в 07:00
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Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки
Только за последние сутки в Алтайском крае еще у 224 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 09 июля в 02:29
Футбол
«Интер» рассматривает вариант с приглашением Аллегри
Экс-главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может в ближайшее время вернуться к активной работе.
Матч ТВ 02:00
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США замечены вблизи границ России
В "Звезде" рассказали о смене стратегии военной авиации США. Бомбардировщики США замечены вблизи границ России.
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Общество
Граждан РФ с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Новые льготы, пособия и увеличение выплат будут произведены в России в начале августа текущего года.
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На Средний Урал надвигаются грозы, град и сильный ветер
Областная газета вчера в 08:49
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За сутки в Калининградской области обнаружили коронавирус у 14 человек
В Калининградской области выявили коронавирус ещё у 14 человек. Общее количество случаев заражения достигло 2 605.
Калининград.Ru 03:35
Шоу-бизнес
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Принцесса Диана пыталась покончить с собой, когда была беременной первым сыном Уильямом, однако трагедию удалось вовремя предотвратить, сообщает австралийский журнал New Idea.
Lenta.ru 01:55
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Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
Общество
В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»
Ruposters.ru 09 июля в 07:07
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Деноминацию рубля в России назвали необходимой и неразумной
Специалист назвал деноминацию с точки зрения экономики «абсолютно нейтральной для денег», так как «зачеркнуть два нуля — техническая операция».
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