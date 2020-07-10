Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВОЗ зафиксировала суточный рекорд случаев коронавируса

В целом организация отмечает ускорение темпов распространения коронавируса в мире. За прошедшие сутки в мире было выявлено 228 102 новых случая COVID-19 – это рекордный прирост, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Умерло 10 июля от коронавируса 5 565 инфицированных.
Читать в источнике
Комментировать531

Подробнее о событии

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала рекордный прирост числа зараженных коронавирусом

Эхо Москвы06:06

ВОЗ сообщила о рекордном приросте новых случаев коронавируса в мире

РБКвчера в 13:42

ВОЗ зафиксировала рекордный прирост заболевших COVID-19

Московский Комсомолецвчера в 22:36

ВОЗ сообщила о рекордном количестве заразившихся коронавирусом за сутки

РИА Новостивчера в 14:22

В мире за сутки выявили более 228 тыс. случаев заражения коронавирусом

ТАССвчера в 14:15

ВОЗ зафиксировала рекордный прирост случаев COVID-19 за сутки

Известиявчера в 23:13

Прошедшие сутки стали рекордными по числу заражений коронавирусом в мире

Lenta.ruвчера в 13:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 06:52, Ашберн
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Lenta.ru 06:08
203
Политика

WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году

Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году.
RT на русском 03:54
412
Общество

Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12

Казань, 10 июля 2020, 15:29 — REGNUM На ближайшие три-четыре года строительство автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань в рамках международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай станет самым масштабным дорожным проектом страны.
REGNUM вчера в 08:29
136
Общество

ЕГЭ по математике профильного уровня прошел без серьезных нарушений

"Экзамен по математике профильного уровня 10 июля прошел в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 07:51
13
Баскетбол

Федерация баскетбола Грузии поддержала Шенгелию после перехода в ЦСКА

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала Шенгелию за переход в ЦСКА.
Metaratings 09 июля в 11:42
Политика

Эрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter.
Ведомости вчера в 12:24
3,6K
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти

Коммерсантъ 01:18
41
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
5,9K
Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Известия 06:20
3,6K
Космос

NASA планирует собирать лунный реголит для превращения в кислород

Live24 04:11
1
Политика

Военные свяжут трубопроводом крымские водохранилища

Вести.Ru 05:17
59
Биатлон

Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России

Коммерсантъ 05:43
Общество

Названы востребованные профессии в условиях ситуации на рынке труда

Результаты исследования есть в распоряжении RT. Специалисты уверены, что, как и в разгар пандемии, особенно востребованными остаются медики.
RT на русском вчера в 23:30
27
Спорт

PC-версия Persona 4 Golden достигла отметки в 500 тысяч игроков

Разработчики из компании Atlus объявили, что PC-версия Persona 4 Golden достигла отметки в 500 тысяч игроков.
Игромания.ру 02:53
Экономика

Кабмин планирует изменить требования к начислению зарплат бюджетникам

Единые требования к назначению окладов, ставок и надбавок при подсчете зарплат и прочих выплат помогут разрешить сложившуюся ситуацию, отметили в кабмине.
Политическая Экспертиза 04:47
Армия и оружие

Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем

РИА Новости 06:48
Фигурное катание

Навка вошла в состав жюри премии ISU Skating Awards

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка вошла в состав жюри премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards, сообщается на странице организации в Instagram.
Газета.Ru 09 июля в 05:17
Происшествия

СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала

ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 06:07
249
Происшествия

На новосибирца возбудили дело из‑за GPS‑трекеров для собак

Денис Дорофеев рассказал «Тайге.инфо», что купить два GPS-трекера Mini A8 он решил после того, как на лай его питомца стали жаловаться соседи.
Atas.info 00:07
1
Политика

В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну

Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском вчера в 20:52
2
Политика

Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

ИжевскИнфо.РУ 09 июля в 06:48
2,5K
Автоспорт

Третья тренировка откладывается

Директор гонок FIA Майкл Маси принял решение, что условия на трассе не позволяют проводить тренировку команд Формулы 1, поэтому сессия откладывается на неопределённое время.
F1news.ru 05:59
Автоспорт

Третья свободная практика Гран-при Штирии отложена на неопределённый срок из-за ливня

Третья свободная практика Гран-при Штирии на трассе в Шпильберге была перенесена на неопределённый срок в связи с ливнем.
RT на русском 06:37
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова показала фото без бюстгальтера на фоне окна

Анфиса Чехова обнародовала новый сексуальный снимок, на котором позирует без бюстгальтера на фоне окна, стоя к камере спиной.
Дни24 06:46
11
Здоровье

280 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки

На 11 июля в Свердловской области у 15 623 человек выявлен коронавирус.
Kursk.com 03:49
1,3K
Шоу-бизнес

Старшая дочь Тарасова и Костенко отмечает день рождения

Старшая дочь Тарасова и Костенко отмечает день рождения Старшая дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко Милана отмечает день рождения.
Экспресс газета вчера в 04:48
3
Футбол

«В „Спартаке“ Газизову придется минимизировать право на ошибку»

Главный тренер химчан Сергей Юран, в 1990-е годы выступавший за «Спартак» на позиции нападающего, в интервью «Известиям» поделился мнением о событиях вокруг клуба, а также оценил шансы «Локомотива» и ЦСКА в борьбе за второе место и прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов.
Известия вчера в 17:00
Политика

В Киеве назвали примерный срок «безопасной реинтеграции Донбасса»

Представитель Киева заявил, что безопасная реинтеграция Донбасса займет как минимум 25 лет, то есть поколение должно смениться.
REGNUM 03:34
14
Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
34
Происшествия

Инспектор ГИБДД пролил свет на причастность Ефремова к аварии

SM News 05:55
3
ещё по теме
Главное