Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса

Коронавирус COVID-19 стал распространяться в мире быстрее. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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ВОЗ рассказала, что можно использовать для борьбы с коронавирусом

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Пандемия коронавируса ускоряется, предупредил глава Всемирной организации здравоохранения

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В ВОЗ предупреждают об ускорении распространения пандемии коронавируса

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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 300 тыс

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В ВОЗ заявили об ускорении пандемии коронавируса

Lenta.ru12:06

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с пандемией коронавируса

Коммерсантъ13:25
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В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом

В Приморском крае были выявлены два случая инфицирования коронавирусом у людей, которые приехали из-за границы.
Газета.Ru 19:42
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От коронавируса умерла итальянская актриса Лючия Бозе

На 90-м году жизни скончалась итальянская актриса Лючия Бозе. Она умерла от последствий Covid-19, передает газета El Pais.
Mockva.ru 13:23
Армия и оружие

В Польше увидели новую линию раскола НАТО – Россию критикуют за помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Первый заключается в том, что Россия демонстрирует хорошую подготовленность своей армии к борьбе с последствиями пандемии.
Новостной фронт 10:06
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Петросян ответил на сообщения о рождении ребенка

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Недавно Бузова сообщила, что легла в клинику в Подмосковье, дабы провериться на различные заболевания, в том числе и на онкологию.
Bimru.ru вчера в 11:25
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"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Интерфакс 06:23
Экономика

МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

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Интерфакс 13:22
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С лайнера Costa Luminosa в Италии сошли 14 россиян

РИА Новости 16:47
Экономика

Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
RT на русском 10:29
Здоровье

На Украине число заразившихся коронавирусом увеличилось до 83 человек

На Украине в связи с распространением коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации в девяти регионах, в том числе в Киеве, Донецкой, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской и других областях.
РБК 18:51
Общество

Премьер Британии объявил о введении карантина из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса.
Известия 16:59
Наука

Ученые назвали главную пользу соевого сыра тофу

Особое внимание уделялось соевым продуктам, в частности, сыру тофу.
NewInform 13:19
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 21 марта в 04:17
Политика

Трамп: пакет экстренных экономических мер США не предусматривает помощь другим странам

Пакет экстренных мер стимулирования американской экономики для преодоления последствий вспышки нового коронавируса не предусматривает оказания помощи другим государствам.
ТАСС вчера в 20:25
Технологии

США применят суперкомпьютеры для борьбы с коронавирусом

Белый дом, IBM и министерство энергетики в США объединились, чтобы направить вычислительные ресурсы суперкомпьютеров на изобретение вакцины от COVID-19.
iReactor 02:21
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Российская газета 10:29
Здоровье

Власти Якутии отказались объявлять карантин из-за коронавируса

Якутск, 24 марта 2020, 03:25 — REGNUM Власти Якутии не намерены на данном этапе вводить карантинные меры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
REGNUM 20:25
Армия и оружие

Оборонные предприятия Америки и Европы лихорадит из-за COVID-19

В документе замминистра приводятся и указания президента США, который заявил, что все граждане Америки, занятые в важнейших отраслях национальной промышленности, должны нести "особую ответственность за выполнение нормального графика работ".
Независимая газета 12:17
Общество

Богатые россияне скупили все аппараты ИВЛ из-за коронавируса

Богатые жители России скупили все аппараты ИВЛ из-за коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:44
Игры

GSC Game World опубликовала первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Известия 11:35
Происшествия

В Углегорском районе в ДТП с водителем без прав погиб человек

23 марта в 13 часов 50 минут 32-летний водитель незарегистрированного Subaru Legacy, не имея права на управление транспортными средствами, двигался в северном направлении по автодороге аэропорт Шахтерск — Бошняково.
Сахалин.Инфо 19:21
Футбол

«Сочи» хочет предложить Кокорину полноценный контракт

По информации источника, в «Сочи» намерены сохранить нападающего Александра Кокорина в команде.В сочинском клубе хотят предложить 29-летнему игроку полноценный контракт после истечения срока аренды из «Зенита».
Soccer.ru 16:49
Политика

В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
РИА Новости 16:09
Общество

Правительство РФ не стало изменять порядок увольнения при эпидемии

Москва, 24 марта 2020, 03:09 — REGNUM В правительстве России предложили Минтруду не вносить на согласование проект поправок в Трудовой кодекс, который изменил бы действующий порядок взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии.
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Общество

Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
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Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
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Член МОК Паунд сообщил о переносе Олимпиады-2020 из-за коронавируса

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил о переносе летней Олимпиады-2020 из-за коронавируса.
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Новый гироскоп оказался в 10 тыс. раз точнее аналогов

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Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Политическая Экспертиза вчера в 10:42
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