Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса

Коронавирус COVID-19 стал распространяться в мире быстрее. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Читать в источнике
Комментировать643

Подробнее о событии

Коронавирус распространяется все быстрее, сообщила Всемирная организация здравоохранения

Эхо Москвы22:09

В ВОЗ предупреждают об ускорении распространения пандемии коронавируса

Интерфакс12:22

Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии COVID-19

РБК13:15

ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса

РИА Новости12:20

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 300 тыс

ТАСС12:07

В ВОЗ заявили об ускорении пандемии коронавируса

Lenta.ru12:06

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с пандемией коронавируса

Коммерсантъ13:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 23:31, Ашберн
Шоу-бизнес

Ольга Бузова проверяется в клинике на онкологию

OvideO.ru вчера в 10:56
Наука

Смертельный коронавирус создали американские ученые еще в 2015 году

В статье говорится о том, что американские ученые из Университета Северной Каролины обнаружили у подковообразных летучих мышей в Китае вирус и создали новы вид, скрестив его с атипичной пневмонией.
КП - Пермь 08:31
Кино

Премьеру «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса

Сериал должен был транслироваться на канале AMC с 12 апреля.
The Moscow Post 09:48
Происшествия

Замначальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн руб

Вовлеченные в преступную группу сотрудники изготавливали фиктивные платежные ведомости и вносили туда заведомо ложные сведения о размерах начисленного денежного довольствия, премиях и других установленных законом выплат полицейским.
Российская газета 06:44
Армия и оружие

В ДНР заявили об 11 нарушениях перемирия за сутки

Украинские силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранения получил один человек, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 21 марта в 03:10
Здоровье

Более 90% заразившихся коронавирусом в Китае выздоровели

По последним данным, число выздоровевших в материковом Китае составляет 73 159 против 81 171 заболевших.
Газета.Ru 22:57
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении у него ребенка

РБК 20:34
Здоровье

Минздрав назвал бессмысленной покупку аппаратов ИВЛ из-за вируса

Покупка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для личного пользования в случае заражения коронавирусом лишена смысла.
РБК вчера в 15:57
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 10:42
Общество

Пособия на детей от трёх лет получит 21 тысяча ярославцев

Ярославль, 23 марта 2020, 11:43 — REGNUM В Ярославской области пособия на детей от 3 до 7 лет могут получить 21 тысяча человек.
REGNUM 04:43
Политика

Трамп на следующей неделе примет решение о возобновлении работы предприятий

Через 15 дней власти США примут решение о том, когда надо возобновить работу промышленного сектора в условиях распространения коронавируса.
Известия 19:48
Финансы

Ряд российских банков поднял ставки по кредитам и ипотеке

Среди банков, поднявших ставки – "Открытие" (ставка по ипотеке повышена на 1,5 процентных пункта, ставка по беззалоговым кредитам не изменилась), Совкомбанк (повышены ставки на вклады в рублях), "Тинькофф банк" (повышены ставки на рублевые и долларовые вклады).
Вести.Ru 21:46
Общество

Эпидемиолог Минздрава назвал сроки снижения активности коронавируса

Главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Николай Брико заявил, что активность коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, сообщает 23 марта РИА Новости.
Чита.Ру 20:43
Здоровье

В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом

В Приморском крае были выявлены два случая инфицирования коронавирусом у людей, которые приехали из-за границы.
Газета.Ru 19:42
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости вчера в 05:03
Наука

Найден способ поддержать мышечный тонус без физической активности

Российская газета 15:36
Общество

Кадыров ввел запрет на свадьбы и банкеты в Чечне из-за коронавируса

Газета.Ru 13:42
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
РБК 15:15
Гаджеты

Компания DFI представила компьютер GHF51 с процессором AMD Ryzen

Встроенный процессор AMD Ryzen серии R1000 с энергопотреблением до 12 Вт. Компания DFI планирует выпустить GHF51 в третьем квартале 2020 года.
Megaobzor.com вчера в 04:16
Космос

Вулкан Эребус в Антарктиде поможет NASA исследовать Солнечную систему

V-kosmose.com 02:49
Экономика

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
РИА Новости 21 марта в 20:16
Политика

В Италии вместо флага ЕС повесили флаг России

В Италию уже направилось 11 самолётов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ на борту с оборудованием, препаратами и специалистами.
МордовМедиа 17:50
Политика

Польша не пропустила Ил-76 с медпомощью для Италии

Изучив маршрут наших Ил-76 на сервисе FlightRadar, российские пользователи интернета обратили внимание на странный крюк, который сделали самолеты.
Комсомольская правда 17:35
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Экономика сегодня вчера в 22:48
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

Ранее стало известно, что в настоящее время главный врач областной клинической больницы находится в плановом отпуске, который решил провести в Таиланде, несмотря на запрет выездов за рубеж.
Российская газета 10:29
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали условие появления иммунитета к коронавирусу

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — заявила руководитель ведомства.
URA.Ru 14:11
Армия и оружие

Очередной «боец» ВСУ под «наркотой» устроил ДТП под Лисичанском

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий в ходе очередного брифинга сообщил, что военнослужащий ВСУ, находившийся под действием психотропных веществ, стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого получил черепно-мозговую травму водитель гражданского автомобиля.
Новостной фронт 07:46
Общество

В России 438 человек заразились коронавирусом

Москва, 23 марта 2020, 10:32 — REGNUM Коронавирусной инфекцией в России заразились 438 человек.
REGNUM 03:32
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала об ощущениях от ухода из «Уральских пельменей»

РИА Новости 23:27
Экономика

Крупнейшие банки начали менять режим работы отделений из-за коронавируса

Крупнейшие банки начали менять режим работы своих отделений из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.
РБК 23:00
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное