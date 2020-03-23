Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса

Коронавирус COVID-19 стал распространяться в мире быстрее. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Пандемия коронавируса ускоряется, предупредил глава Всемирной организации здравоохранения

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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 22:03, Ашберн
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В правительстве России готовят послабления для бизнеса

Москва, 24 марта 2020, 03:39 — REGNUM Ряд послаблений для бизнеса в связи с распространением коронавируса подготовили в правительстве России, сообщили 24 марта источники, знакомые с ситуацией.
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Энергетика

Цена на нефть продолжила падение

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В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

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Алексей Глызин поделился впечатлениями от участия в шоу «Маска» после вылета

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Ранее кубинская модель делилась с Криворотовым, что экс-супруг не давал ей развода и даже прибегал к шантажу, грозя депортацией из страны.
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В Приморье выявили двух первых зараженных коронавирусом

В Приморье официально подтверждены два случая заболевания новой коронавирусной инфекций.
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ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
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Названа предварительная сумма строительства газопровода в Забайкалье

Суханюк уточнил, что 180 миллиардов рублей — это только газопровод. Строительство сетей будет зависеть от удалённости газопровода.
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В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

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Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что число инфицированных коронавирусом в России достигло 438.
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Выставка «От Дюрера до Матисса» в Пушкинском открылась в прямом эфире

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Даниил Квят: Переход в Ferrari? Главное – добиваться успехов, а там посмотрим

Скажу честно, я хорошо готовлю, и это умение мне очень помогает сейчас, когда приходится сидеть дома.
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В России подскочили продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
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В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
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Питер Брандт: биткоин подешевеет еще как минимум на 50%

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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
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