Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса

Коронавирус COVID-19 стал распространяться в мире быстрее. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Пандемия коронавируса ускоряется, предупредил глава Всемирной организации здравоохранения

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