Ранее поступала информация о том, что по состоянию на утро 22 июня число фактов заражения COVID-19 в мире перевалило за 9 000 000. Такие цифры поступили от сервиса Worldometers. В Университете Джонса Хопкинса заявляли о несколько иных цифрах – 8,96 млн зараженных коронавирусом.

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