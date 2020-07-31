Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в пятницу заявил, что последствия пандемии коронавируса будут ощущаться на протяжении десятилетий.

ВОЗ заявила, что последствия пандемии будут ощущаться десятилетиями

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