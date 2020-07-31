Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВОЗ заявила, что последствия пандемии будут ощущаться десятилетиями

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в пятницу заявил, что последствия пандемии коронавируса будут ощущаться на протяжении десятилетий.
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ВОЗ: Последствия пандемии будут ощущаться десятилетиями

Росбалтвчера в 19:59

ВОЗ: Последствия пандемии будут ощущаться десятилетиями

Национальная служба новостейвчера в 16:44

ВОЗ назвала пандемию COVID-19 кризисом, который случается раз в столетие

News.ruвчера в 14:04

Глава ВОЗ заявил, что последствия пандемии будут ощущаться десятилетиями

Газета.Ruвчера в 15:28

ВОЗ заявила, что последствия пандемии будут ощущаться десятилетиями

Интерфаксвчера в 15:02

Глава ВОЗ: последствия пандемии будут ощущаться десятилетиями

Аргументы и Фактывчера в 16:35

ВОЗ: последствия пандемии коронавируса будут ощущаться в мире на протяжении десятилетий

ТАССвчера в 13:27
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:22, Ашберн
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