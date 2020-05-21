Фаза стабилизации ситуации с распространением коронавируса уже началась в Москве, однако статистика заболеваемости еще высока. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает РИА Новости.

ВОЗ заявила о начале новой фазы эпидемии коронавируса в Москве

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