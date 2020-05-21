Коронавирус
Lenta.ruВОЗ заявила о начале новой фазы эпидемии коронавируса в Москве
Фаза стабилизации ситуации с распространением коронавируса уже началась в Москве, однако статистика заболеваемости еще высока. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает РИА Новости.
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Общество
Тульская медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм
В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм.
Город55.ру вчера в 02:05
Общество
Рособрнадзор объявил даты проведения ЕГЭ
Единый государственный экзамен по русскому языку пройдет в два дня — 2 и 3 июля. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в Рособрнадзоре.
Известия 10:38
Политика
Путин поддержал выдвижение краснодарского губернатора на второй срок
Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева вновь баллотироваться на должность главы региона.
Коммерсантъ 10:10
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Политика
Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным
Президент России Владимир Путин заявил, что считает провокацией все слухи и вбросы о том, что после пандемии коронавируса дистанционное образование полностью заменит очное.
RT на русском 07:33
Армия и оружие
Армия ЛНР начала уничтожать позиции украинских военных
В ходе ответного огня из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения позиция украинских военных была уничтожена.
Свободная Пресса 09:48
Политика
СМИ узнали о решении США выйти из Договора по открытому небу
Администрация президента США Дональда Трампа 21 мая уведомила власти других стран о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств, сообщает Associated Press.
РБК 10:53
Общество
Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян
Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости 09:23
Общество
СМИ узнали о планах властей изолировать людей с иммунитетом к COVID-19
Московские власти собираются потребовать двухнедельной самоизоляции для тех, у кого выявили антитела к коронавирусу.
РБК 06:17
Общество
В «Красном и белом» ответили Куйвашеву на угрозу отозвать лицензию
Представители торговой сети «Красное и белое» дали комментарий, относительно критики в свой адрес со стороны губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщает Znak.
Kursk.com 07:47
Общество
В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат
В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
Forbes перечислил богатейших российских наследников
Газета.Ru 03:58
Происшествия
Боровичи вышли на пикет в поддержку задержавших педофила полицейских
В Боровичах в Новгородской области люди организовали пикет в поддержку полицейских, задержавших педофила.
РЕН ТВ 09:19
Политика
Захарова напомнила Японии о неоспоримости суверенитета РФ над Курилами
Законный суверенитет над всеми Курильскими островами неоспорим и принадлежит он Российской Федерации.
Российская газета 10:28
Армия и оружие
Жители Донбасса просят раздать им оружие для защиты от Украины
Москва, 21 мая 2020, 14:13 — REGNUM Впервые с 2015 года жители ДНР выступили с просьбой раздать им оружие, чтобы самим защитить себя от обстрелов украинских вооружённых формирований.
REGNUM 07:13
Политика
В Москву доставили американские аппараты ИВЛ
В МИД России напомнили, что Россия ранее также безвозмездно передавала аппараты ИВЛ американцам.
BFM.ru 10:21
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Происшествия
В Бурятии пациенты из Китая в обсерваторе напали на медсестер
В Бурятии недовольные условиями размещения пациенты в обсерваторе напали на персонал и гоняли медсестер по лесу.
Газета.Ru вчера в 10:23
Наука
Определены причины высокой смертности от коронавируса среди мужчин
Определены причины высокой смертности от коронавируса среди мужчин.
Evo-rus.com 08:46
Наука
Обнаружен механизм восстановления нервных клеток человека
iReactor 19 мая в 13:02
Происшествия
Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот
Российская газета 10:51
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ заявил о кампании дискредитации
Подробностей о ходе расследований пожаров в больницах Москвы и Петербурга, где были установлены аппараты «Авента-М», пока нет.
BFM.ru вчера в 15:19
Здоровье
В Пскове после самолечения скончался молодой пациент с коронавирусом
Во время совещания с медиками региона Михаил Ведерников заявил, что в Пскове после самолечения скончался молодой пациент с коронавирусом, слишком поздно поступивший в медицинское учреждение.
Невские Новости 10:51
Политика
Зеленский подарил вышиванку несуществующему президенту Канады
Офис президента Украины Владимира Зеленского отчитался о подарках ко Дню вышиванки лидерам мировых держав, среди которых обнаружили несуществующего президента, пишет "Европейская правда".
РИА Новости 07:46
Общество
Авиаперевозчики попросили отменить рассадку через одного в самолетах
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении салонов самолета наполовину, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 05:44
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 04:45
Экономика
Экс-министр финансов США Полсон сказал, что угрожает доллару
Об опасности, грозящей доллару, заявил Генри Полсон-младший, бывший министр финансов США, ныне возглавляющий Институт Полсона.
ToDay News Ufa 05:57