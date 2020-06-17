В лечении COVID-19 произошел "научный прорыв", заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Так он прокомментировал результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от коронавирусной инфекции.

Глава ВОЗ сообщил о «научном прорыве» в лечении коронавируса

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