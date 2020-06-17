Коронавирус

ИзвестияИзвестияВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директoр ВOЗ Тедроc Адханом Гебрейесуc заявил, что результаты клиническиx испытаний в Великобритании стероидa дексаметазонa для лечения COVID-19 стали научным прорывом.
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Вадим Покровский
Они статистически доказали, что он на определенные проценты снижает риск смерти у тяжелых больных. Речь идет именно о тяжелых формах, о пациентах, находящихся в реанимации, на управляемом снабжении кислородом и на вентиляции легких. Никакого смысла применять его при легкой и средней тяжести нет.
— Вадим Покровский, российский врачSputnik Латвия 13:55

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