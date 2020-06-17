Коронавирус
ИзвестияВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директoр ВOЗ Тедроc Адханом Гебрейесуc заявил, что результаты клиническиx испытаний в Великобритании стероидa дексаметазонa для лечения COVID-19 стали научным прорывом.
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Они статистически доказали, что он на определенные проценты снижает риск смерти у тяжелых больных. Речь идет именно о тяжелых формах, о пациентах, находящихся в реанимации, на управляемом снабжении кислородом и на вентиляции легких. Никакого смысла применять его при легкой и средней тяжести нет.
— Вадим Покровский, российский врачSputnik Латвия 13:55
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Почему первым действенным лекарством от Covid-19 оказался старый и дешевый препарат
Комсомольская правда10:10
ВОЗ считает прорывом исследование эффективности дексаметазона при лечении коронавируса
Коммерсантъвчера в 19:39
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Допрос Ефремова продолжался пять часов
Аргументы недели 14:02
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В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
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Соловьев раскритиковал реакцию «Современника» на ДТП с Ефремовым
АБН 15 июня в 23:06
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Газета.Ru вчера в 12:43
Общество
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Предполагается, что обсервацию отменят 22-24 июня. Точную дату власти региона назовут в ближайшее время.
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В небе над Австралией замечено зеленое свечение
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Энергетика
Многомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить
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Lenta.ru 14:04
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Автомобиль Бориса Джонсона попал в ДТП в Лондоне
Интерфакс 12:08
Общество
В России назвали сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом.
Lenta.ru 14:28
Политика
Bloomberg: 80 ветеранов отправили на самоизоляцию перед встречей с Путиным на параде Победы
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Forbes 13:31
Общество
СК признал ветерана ВОВ потерпевшим по делу в отношении Навального
Следователи признали ветерана Великой Отечественной войны потерпевшим по делу в отношении блогера Алексея Навального.
NewInform 12:44
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Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве
Известия 14:06
Общество
Киркоров ответил обидевшимся на него из-за видео десантникам
РИА Новости 12:58
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
REGNUM вчера в 01:04
Общество
Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах
Премьер-министр Михаил Мишустин отменил приказ о меню на внутренних и международных авиарейсах от 1988 года, документ опубликовали на сайте кабмина.
РИА Новости 09:57
Технологии
В Twitter появится функция записи голосовых сообщений
Сервис микроблогов Twitter анонсировал в среду появление функции записи голосовых сообщений.
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На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Энергетика
Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда
По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
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Загнали как крыс! — избитые нацисты мычат на коленях в Киеве
Позже ресурсы нацистов заявили, что избитые — ветераны «Азова».
Rusvesna.su 14:44
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В Туле восемь человек пострадали в ДТП
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с опорой железнодорожного моста в Туле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 11:57
Общество
В Санкт-Петербурге медсестру оштрафовали за расстегнутый комбинезон
В Санкт-Петербурге суд оштрафовал медсестру госпиталя ветеранов войн, пишет Российская газета со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
9111.ru 11:49
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В сентябре «ВСМПО-Ависма» может остановить работу
Завод «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде может быть полностью остановлен осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил руководитель предприятия Максим Кузюк.
Коммерсантъ Екатеринбург 14:08
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Российская ПВО засекла бомбардировщики США над Тихим океаном
Российские радары системы ПВО проследили за полетом двух стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52 Stratofortress.
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Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
Известия 11:02
Фигурное катание
Плющенко назначили тренером сборной России
Дважды завоевывавший золотые медали на Олимпийских играх Евгений Плющенко получил статус тренера национальной сборной по фигурному катанию.
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Общество
Матвиенко пригрозила увольнением замглавы МЭР за срыв строительства
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пригрозила потерей должности замглавы Минэкономразвития Сергею Назарову за несоблюдение сроков строительства детского реабилитационно-оздоровительного центра в Евпатории.
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Транспорт
В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета вчера в 05:01
Энергетика
Глава Минэнерго назвал комфортную для России цену за баррель
По словам главы Минэнерго России, бюджет был сформирован при цене $42 за баррель Urals.
Вести.Ru 11:40