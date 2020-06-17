Коронавирус
Газета.RuГлава ВОЗ сообщил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавируса нового типа в Великобритании.
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Почему первым действенным лекарством от Covid-19 оказался старый и дешевый препарат
Комсомольская правда10:10
ВОЗ считает прорывом исследование эффективности дексаметазона при лечении коронавируса
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