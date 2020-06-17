Коронавирус
ИзвестияВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директoр ВOЗ Тедроc Адханом Гебрейесуc заявил, что результаты клиническиx испытаний в Великобритании стероидa дексаметазонa для лечения COVID-19 стали научным прорывом.
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Почему первым действенным лекарством от Covid-19 оказался старый и дешевый препарат
Комсомольская правда10:10
ВОЗ считает прорывом исследование эффективности дексаметазона при лечении коронавируса
Коммерсантъвчера в 19:39
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Фигурное катание
Роднина высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
Lenta.ru вчера в 12:24
Энергетика
Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда
По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
Общество
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла переговоры о компенсации
Родственники Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, опровергли информацию о том, что они ведут переговоры о материальной помощи с адвокатом актера.
Вести.Ru 07:52
Футбол
РФС изучит слова Дьякова о мешке денег игрокам «Ростова» от соперников
В интервью «Чемпионату» футболист заявил, что перед матчами с лидерами в конце сезона команды, претендующие на попадание в еврокубки, мотивировали игроков, привозя им «мешок денег».
РБК 09:21
Футбол
Шесть игроков «Ростова» заразились коронавирусом
Результаты тестирования на коронавирус у шести игроков "Ростова" выявили отклонения от нормы, сообщает комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян.
РИА Новости 10:33
Экономика
РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США
Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
REGNUM 15 июня в 18:57
Происшествия
Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера
РИА Новости 07:07
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Политика
Горбачев опроверг обсуждение передачи Карелии Финляндии на закате СССР
Москва, 17 июня 2020, 18:11 — REGNUM Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев опроверг существование плана о передаче Республики Карелия Финляндии на закате Советского Союза.
REGNUM 11:11
Культура
Ольгу Бузову обвиняют в плагиате клипа
Пару недель назад телеведущая и певица Ольга Бузова представила новый футуристический клип «Орбит без сахара».
StarHit.ru вчера в 19:00
Политика
США ввели санкции против супруги и сестры Асада
США ввели санкции против 14 человек, в том числе супруги президента Сирии Башара Асада Асмы Асад и его сестры Бушры Асад, а также 21 организации, говорится в сообщении на сайте минфина США.
РИА Новости 11:12
Происшествия
Полиция проверяет информацию о стрельбе в центре Москвы
Столичная полиция проверяет информацию о хлопках, похожих на звуки выстрелов, о которых сообщили очевидцы с Зоологической улицы в Москве.
ТАСС 10:30
Политика
Офис Зеленского разработал новый закон об особом статусе Донбасса
В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что разработали новый закон об особом статусе Донбасса.
Lenta.ru 09:03
Общество
Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах
Премьер-министр Михаил Мишустин отменил приказ о том, как кормить граждан на борту самолета, который был датирован 1988 годом.
Российская газета 10:26
Фигурное катание
Липницкая подтвердила беременность от Тарасенко
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности.
Газета.Ru 08:32
Происшествия
В Рязанской области собака покусала шестерых детей
В Автозаводском районе города Скопина за один день бездомная собака покусала шестерых детей в возрасте от 6 до 12 лет.
Российская газета 10:26
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1892 года
Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше установленного рекорда более чем вековой давности.
Известия 09:27
Футбол
УЕФА огласил формат возобновления Лиги чемпионов
Lenta.ru 10:04
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52
Здоровье
В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса
Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ 05:12
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
Энергетика
Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ
Москва, 16 июня 2020, 11:04 — REGNUM Достаточные основания существуют для того, чтобы увеличить цену на поставки природного газа польской энергетической компании PGNiG, полагают в «Газпром экспорте».
REGNUM вчера в 04:04
Общество
Контроль за туристами на Кубани ослабят с 21 июня
Туристам в Краснодарском крае разрешат свободно перемещаться с 21 июня.
BFM.ru 03:20
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
RT на русском вчера в 15:16
Армия и оружие
Российские бомбардировщики провели полеты в районе Чукотки
Американские истребители пятого поколения F-22 сопровождали четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС российских ВКС, когда последние совершали плановый полет, сообщили в Минобороны России.
Газета.Ru 07:01
Общество
В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru вчера в 08:39
Происшествия
Борис Джонсон попал в ДТП из-за протестующего
Комсомольская правда 10:35