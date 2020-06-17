Генеральный директoр ВOЗ Тедроc Адханом Гебрейесуc заявил, что результаты клиническиx испытаний в Великобритании стероидa дексаметазонa для лечения COVID-19 стали научным прорывом.

ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса

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